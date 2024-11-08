Путин заявил о готовности к "мирным переговорам": Украина должна стать нейтральной, а ее границы проходить там, где "пожелают люди"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной, но только на основании "стамбульских договоренностей" и "реалий сегодняшнего дня".

Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу, а на базе складывающихся реалий и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. На базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня", - сказал президент страны-агрессора.

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По словам Путина, речь должна идти не о "перемирии на полчаса или на полгода", чтобы Украине "снарядов подкатили".

"А для того, чтобы создать благоприятные условия для возобновления отношений, сотрудничества будущего в пользу двух народов, безусловно, братских, как бы это ни осложнялось сегодняшними трагическими событиями в отношениях России и Украины", - сказал диктатор.

Нейтралитет Украины

Он считает, что "нормальные отношения" между Москвой и Киевом трудно представить без нейтралитета Украины.

"Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина наконец стала независимым, суверенным государством. А не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах. ... Если нейтралитета (Украины. - Ред.) не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. ... Почему? Потому что это означает, что Украина постоянно будет использоваться как инструмент в чужих руках. И в ущерб интересам РФ", - сказал Путин.

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Границы Украины

Диктатор РФ настаивает, что граница Украины должна проходить там, "где пожелают люди", проживающие на оккупированных Россией территориях.

"Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, проживающих на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями", - добавил он.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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