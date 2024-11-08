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Новости Война
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Путин заявил о готовности к "мирным переговорам": Украина должна стать нейтральной, а ее границы проходить там, где "пожелают люди"

Путін на

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной, но только на основании "стамбульских договоренностей" и "реалий сегодняшнего дня".

Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу, а на базе складывающихся реалий и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. На базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня", - сказал президент страны-агрессора.

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По словам Путина, речь должна идти не о "перемирии на полчаса или на полгода", чтобы Украине "снарядов подкатили".

"А для того, чтобы создать благоприятные условия для возобновления отношений, сотрудничества будущего в пользу двух народов, безусловно, братских, как бы это ни осложнялось сегодняшними трагическими событиями в отношениях России и Украины", - сказал диктатор.

Нейтралитет Украины

Он считает, что "нормальные отношения" между Москвой и Киевом трудно представить без нейтралитета Украины.

"Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина наконец стала независимым, суверенным государством. А не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах. ... Если нейтралитета (Украины. - Ред.) не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. ... Почему? Потому что это означает, что Украина постоянно будет использоваться как инструмент в чужих руках. И в ущерб интересам РФ", - сказал Путин.

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Границы Украины

Диктатор РФ настаивает, что граница Украины должна проходить там, "где пожелают люди", проживающие на оккупированных Россией территориях.

"Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, проживающих на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями", - добавил он.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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Автор: 

путин владимир (31658) россия (96472) перемирие (1689)


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Топ комментарии
+75
Существует международное право, которое нарушила рашка. Это единственное, что имеет значение. А свои дебильные хотелки, этот подонок должен озвучивать только со шконки или еще лучше с петлей на шее.
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08.11.2024 08:54 Ответить
+32
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08.11.2024 09:00 Ответить
+32
От і все, підвів Володя Боневтік Херпіду Потужний Нетряпкович Україну до поразки і ганьби. Скільки загинуло найкращих і скільки перетерпіла решта під бомбами і ракетами ворога, щоб повернутися до кацапів в кошару рабами. І це все заслуга вумного-превумного наріду 73%, якому захотілося слугорижногомаланчика на лісапеді. Але що страшно, немає вже тієї потужної України, яка була у 2019 році, немає тих 40 мільйонів, тих потужних АЕС, ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, Азовського моря, потужних підприємств, портів, курортних міст, міста на очах постаріли, в яке місто не приїдь там одні бабусі і дідусі та наркомани з алконавнами, яким не було часу виїхати до Європи. А молоді жінки з дітьми втекли до ЄС, молоді хлопці поклали свох голови за помилки наріду 73%, решта до цього дня на фронті. Реальні бариги і малороси засіли у владних кабінетах і забезпечують собі багату старість при окупації ворога, бо їм немає різниці під яким прапором і мовою грабувати. Все це показав Володя Херпіду Потужний у своїх фільмах, де навіть на київській адміністрації висіла кацапська тряпка. То за кого ви голосували? За свою смерть у 2019 році? Я розумію малоросів, яким подобалося, що Вова їм обіцяв "русский язік", дрючбу з московією, а ви українці???
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08.11.2024 09:06 Ответить
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Ви не в ту сторону заводите розмову. Навіщо?
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08.11.2024 10:29 Ответить
До того, що при гіпотетичному об'єднанні Корей процес пройде зовсім не гладко, саме через різницю ментальностей двох половин одного народу. Проблеми будуть такі самі, як і у нас з етнічними і зросійщеними.
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08.11.2024 10:33 Ответить
Приклад з арабами був зовсім недоречний.
Ви мабуть неуважно читаєте. Північні корейці хочуть об'єднатися зі своїми південними сусідами (а не втекти будь-куди), бо це дійсно один народ. У нашому ж випадку, на окупованих територіях з часом не залишиться нікого, хто б хотів воз'єднання.
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08.11.2024 10:43 Ответить
дайте йому спокій, Деніс вже давно у депресняку та скіглить, мабуть у кожного є межа чи вік такий???
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08.11.2024 11:32 Ответить
Нам нарешті знімуть туманну завісу зі стамбульських
домовленостей ?

Чому українці останніми дізнають інформацію
відносно долі України ,що спрогнозувала
наша влада ?
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08.11.2024 09:17 Ответить
Наш зебіл давно себе вичерпав. Він не здатний керувати державою, моде лише її поховати.
Комік та ларьочник мають піти геть.
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08.11.2024 09:17 Ответить
Підтримую, а куди подіти 73% хворих придурків? Ви думаєте вони вилікувалися?
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08.11.2024 09:33 Ответить
Цілковитих придурків насправді 43% (73% від 62%), притомних 17% (27% від 62%). Решта 40% - пофуїсти.
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08.11.2024 09:49 Ответить
Бажаючих жити в колоніїї суворого режиму? Під санкціями? Бути другим гатунком у кацапів? Усе життя мріяти про Ладу? Плешивий, тобі місце у божевільні
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08.11.2024 13:23 Ответить
А 27% нехай подякують бариге за це, якій 5 років мародеріл та вішав лапшу про церкву , мову,армію, томос,
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08.11.2024 21:49 Ответить
Тобто Суджу віддає?? Реалія ж..)
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08.11.2024 09:18 Ответить
Я так понял что торги уже начались, кремлевская моль озвучила свои цены, теперь очередь рыжего
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08.11.2024 09:19 Ответить
Он их озвучивает все три года.
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08.11.2024 09:39 Ответить
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08.11.2024 09:21 Ответить
Провести референдум про те як має проходити кордон між Україною та Грузією!!!
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08.11.2024 09:21 Ответить
На друге можна погодитись при умові аналогічної постановки питання стосовно мордору...
Японія, Китай, Фінляндія.... хто там ще (крім нам і Грузії)??? - ВПЕРЕД!
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08.11.2024 12:48 Ответить
плюгавий, старий маразматик-садист брєдіт, як завжди..
насправді Московія має стати нейтральною і атрІцатєльна розширитися до меж Залатога Кальца, своїх реальних ісконних територій, а звільнені холопи недоімперії 404 вже самі проведуть кордони поміж собою там, де забажають мешканці колишньої Росососії... наприклад, у Якутії є всі шанси стати "Північними Еміратами"..
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08.11.2024 09:22 Ответить
так колись буде 💯
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08.11.2024 09:45 Ответить
Де "забажають люди"? Ну так тільки в Крим їх завезли десь 800 000. Та все везуть і везуть.
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08.11.2024 09:24 Ответить
А моє бажання - кордони 1991 року.
Чи я не людина?
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08.11.2024 09:26 Ответить
як для ***** і касапів, - ти не людина, ти нацист.
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08.11.2024 12:21 Ответить
короче, у всякого тіла (живого, неживого) є міра. Але в касапів свооя міра. Наприклад: не метр, а сажень. і т.д.
Так що не дивуйся, якщо вони тебе оцінюють на власний розсуд.
Інша справа, чи варто на таке зважати...
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08.11.2024 12:26 Ответить
Який цинізм цього рашиського виродка ,кордон як забажають ,а що жителі України невже хтось окрім маргіоналів з нормальних людей хоче до фашиської імперії зла ? ви варвари убили сотні тисяч українців ,ви нациська здичавіла орда зруйнували сотні міст і сіл ,ви виродки вигнали мільйони громадян зт своєї землі і заселяєте рашиським бидлом ,що б ти здох і вся твоя сім'я як і огидний "русский мир".
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08.11.2024 09:26 Ответить
*****,выродок.Мир становится хищным.За то украинцы ржут по приколу и лопают шашлыки
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08.11.2024 09:29 Ответить
Наявність українського паспорта не перетворює кацапських понаїхів та їхніх нащадків на українців.
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08.11.2024 15:34 Ответить
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08.11.2024 15:38 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці ...
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08.11.2024 15:39 Ответить
феерический ******* просто.хуйлокабаев иди *****!
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08.11.2024 09:29 Ответить
Сама прикрість в тому, що більшість населення на ТОТ, таки мліють за рашку. При чому не просто мліють, а цілком задоволені. Особлива більшість - люди похилого віку. І це я не просто так кажу; мати знаходиться там і якось прорвалась через когось там до родичів (до мене не змогла, або не зручно було), то каже "как им там хорошо. Пенсия от 12 000 до 19 000, дрова привозят, уголь дают..." при чому це не тільки її слова.
А ті, хто вірний Україні і хто встиг вискочити з тієї кловаки, попали під немилість боневтіків. Люди вже далеко за 50, на ліки тих 2+2 000 ніяк не вистачає, на роботу вже не охоче беруть, тай спеціальність така, що не потрібні.
Друг кинув дім і в Дніпро. Цьому більш-менш пощастило, бо свого часу зумів квартиру там купити, тай діти при ділах і поруч. І на роботу влаштувався (дало про себе знати наше з ним захоплення радіоаматорством).
Дуже багато людей починають повертатись на ТОТ.
От таке воно, зелене явамнічевонедолжен.
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08.11.2024 09:30 Ответить
У них нафтогазу купа, можуть собі дозволити с барского плєча.
Та і суспільний договір там - кормім вас, а ви прікази виполняєтє, вопросов нє задайотє.
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08.11.2024 10:04 Ответить
Т.е на ВОТ большинство пенсионеры?
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08.11.2024 13:49 Ответить
Ні. Але й більш молодші в захваті від оркогадин. Стільки знайомих і вже не таких, що б і молодих пішли на співпрацю. А молодь, котра не змогла виїхати, стали просто заручниками долі. І що б вижити, вціліти, по неволі будеш під тією владою. Правда свої колобки там здають людей, схильних та лояльних до України. Здають помешкання, звідки поїхали на Велику Україну люди... Знаю таких і як хочеться їм не плюнуть, а харкнути в харю..., дай бог дожити до цього моменту і встигнути.
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08.11.2024 14:22 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці ...
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08.11.2024 15:26 Ответить
**** нема управи на тебе підора нквс -ного ...
хочаб Грузія та Ічкерія почали забирати своє , ми б разом тобі хребта зламали
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08.11.2024 09:33 Ответить
Україна тобі, антихристе, нічого не должна
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08.11.2024 09:34 Ответить
По перше -кацапи не люди!
По друге-стамбульські договорняки це цвях в домовину України.
По третє-виходячи із двох попередніх-іди за своїм крейсером, кобздун вже тобі прогули ставить. І можеш захопити з собою всіх своїх прихильників.
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08.11.2024 09:37 Ответить
за які ви домовленості кажете! домовленость це коли 2 держави між собою домовляються і роблять підписи на цьому документі .жодного підпису на так званому ''оманському договору''який привезли рашисти з двох сторін нема та що виходе путін хоче як і раніше їх підписати а ми їх посилаемо на ......
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08.11.2024 11:57 Ответить
Яка тварина це *****,скотиняка тебе кобздон зачекався..Тобі,тварина уже давно,на том світі,. прогули малюють.
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08.11.2024 09:37 Ответить
Гопота із страху, попередньо надєлав в порткі, загнала себе із Стамбульськими похоронами України в цугцванг.
В після кайзеррівській Німеччині у 1919, француз Клємансо в останнй момент, перекроїв Версальські протоколи пред'явив своє. Німці заартачились, але голова їх комісії підписав. І шо ? Застрелили підписанта саме за це.
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08.11.2024 09:42 Ответить
ПТН ПНХ!
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08.11.2024 09:44 Ответить
Пізно в українців просити пощади. Карфаген має бути знищений.
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08.11.2024 09:54 Ответить
не відчувається впевненості у кремльовського ублюдка. мабуть, не справдились надії на трампа
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08.11.2024 09:56 Ответить
ПНХ тварь
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08.11.2024 09:57 Ответить
люди хатят "сайтісь пасєрєдінє"...
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08.11.2024 10:05 Ответить
Кордони московії мусять бути проведені по лінії московської окружної дороги- ось бажання нормальних людей!
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08.11.2024 10:09 Ответить
Путя вважає себе людиною?
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08.11.2024 10:13 Ответить
Тобто пуйло хоче, щоб Україна віддала йому Херсон і Запоріжжя. І як він собі це уявляє?
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08.11.2024 10:18 Ответить
Стамбульскій договорняк.
Хто там приймав участь?
Яйця по 17,Агрохламія,
Це вже держзрада чи ще ні?
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08.11.2024 10:21 Ответить
Карлик з ордером на арешт щось вигукує?
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08.11.2024 10:23 Ответить
нах"й пішла собака й@бана
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08.11.2024 10:25 Ответить
Живодер розповідає свідкам, що жертва йому як рідна і щоб не оборонялась, бо такі вже реаліїі.
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08.11.2024 10:36 Ответить
Границы мардварума-пида рассии долшны прахадить у приделах мастосранай мехесрань мудянскай балоты.
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08.11.2024 10:41 Ответить
Коротше Трамп справді може зупинити війну, але не телефонними дзвінками, а зовсім-зовсім іншими речами.
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08.11.2024 10:47 Ответить
Альтерантиви дипломатії немає, а перед переговорами завжди всі виставляють свої хотілки по максимуму. Тут вже справа за Трампом сбити пиху. І за нашим оборонпромом, недавно були 2 вдалих удари по складах і НПЗ.

А взагалі хто сидить в тилу або ще більше закордоном, не має морального права, щось розповідати про наступи, тому що без авіації 30-40 літаків і сотен ракет - нереалістично. А їх ніхто не давав за колишньої влади в США, американці по максимуму затягнули навчання пілотів і не передали ракети на 150-200 км, без яких ті літаки втрачають сенс і тільки як ППО можуть працювати.

Тому треба вести дипломатичну гру по максиму витягнути із ситуації. Було б чудово отримати миротворчий контигент на лінії зіткнення з орками що унеможливить провокації.

А питання, що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не розглядає варіант море зброї та ембарго, що Байден колись це хотів зробити. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше, чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.

Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне, в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини, то є інше оточення зацікавлене у війні.
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08.11.2024 10:49 Ответить
Після всього що вони натворили, нормальних відносин з кацапією бути не може! Ніколи!!!
Кацапи, москалі кровні вороги українців назавжди!!!
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08.11.2024 10:51 Ответить
А нейтралітет України - це перспектива знищення України в майбутньому
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08.11.2024 10:53 Ответить
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08.11.2024 15:17 Ответить
Вигадана москалями загарбниками кацапська "Новоросія" (УКРАЇНА ).
у 18 - 19 столітті. Так і тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців а не цих замаскованих під «великоросів» жахливих личакових москалів!
В Херсонській губернії (включаючи Одещину) їх було тільки жалюгідних 3% (і це офіційна статистика) А тепер кривавий фашист )(уйло називає цю святу Українську землю своїми історичними кацапськими територіями?
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08.11.2024 10:51 Ответить
***** вже й трампу починає умови ставити. та звинувачувати сша в озброєні україни та санкціях на рф, не вказавши за що санкції були введені ... виходячи з того, що ми знаємо про характер трампа , йому також може вожжа під хвіст попасти . трамп може надати більще зброї україні . та дати дозвіл на обстріл території раші ,так що це може піти на користь україні.
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08.11.2024 10:58 Ответить
Кінець часового циклу розвитку і початок нового. Їбала Путіну, Орбану, Трампу, Качан пиру та іншим в кольори джунглів(в неконтактні племена) будуть красити не вони, бо жоден з них не має одежі АНГЕЛ, їх їм краситиме АРЇАНГЕЛ МИХАЙЛО. Оскільки на одежу АНГЕЛ жодна ядерна зброя не діє, то ВАЛЯТЬ ВСІ *****, БОГ не збирається змінювати кордони КИЇВСЬКОЇ РУСІ, а всі шльодри, що косять під русичів, отримають належне рило. Все інше, що я хотів показати з відкритої в часі БІБЛІЇ(рішення БОГА, що йде до Землі по Путіну, Сталіну, Леніну та багатьом іншим), відправляю типа президенту. Не тупий - матиме козирі для закінчення війни на умовах України, а тупі БОГУ не потрібні - тож піде навчатись в Академію Джунглів, без ЇЇ освіти до РАЮ ЛЮДИ ніяк.
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08.11.2024 11:22 Ответить
Путін це воєнний злочинець і терорист. Його необхідно судити, а не слухати його хворобливі фантазії.
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08.11.2024 11:22 Ответить
ну, засудиш ***** (заочно, інакше ніяк), той здохне років через 20, а за цей час в касапів з'явиться *********** (така в них традиція), і він продовжуватиме справ "розбудови" своєї імперії уже на території Західної України, якщо не Польщі. Тоді мої правнуки будуть штурмувати твоїх в окопах під Краковом.
Можливо, ти тоді згадаєш, як оце сьогодні просунув свого клоуна керувати своєю державою, і що це саме він наступний винуватий в тому, що війна перемістилася на територію НАТО?
Тільки ж ти знаєш, як я щеняю 73/43%зебілів за те, що з їх подачі наш клоун керує Українською адміністрацією, і що це з їх вини сталось оце повномасштабне вторгнення та всі оці воєнні нещастя...
І тебе буду щеняти надалі.
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08.11.2024 12:40 Ответить
подивимося як це зробить ваш новообраний президент
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09.11.2024 01:49 Ответить
Страшная Украинища напала на маленькую миролюбивую россиюшку, и Киевская хунта продолжает хотеть братоубийственной войны. А вот РФ хочет мира, смотрите все!
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08.11.2024 11:24 Ответить
надо прописывать курскую область в Конституции...
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08.11.2024 12:06 Ответить
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08.11.2024 15:19 Ответить
це ***** вчергове застовбив свої початкові переговорні позиції напередодні зміни адміністрації Держдепу. Причому вчергове збрехав (і неодноразово): наприклад, не існує жодних стамбульських домовленостей, ті переговори нічим не завершились.
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08.11.2024 12:31 Ответить
Сумашедший придурок у руля ядерного государства. Жаль, что санитары мнут яйца вместо того, чтобы скрутить придурка, бегающего с факелом. Ждут, наверное, когда он подозжет все кругом.
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08.11.2024 12:34 Ответить
Ой дебил...🤦‍♂️
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08.11.2024 12:45 Ответить
До миру потягло виродка. Мабудь мислишка спрацювала, що Трамп неадекватний, ось візьме і завалить ЗСУ зброєю в т.ч.і "Томагавками"та f-35...
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08.11.2024 13:25 Ответить
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08.11.2024 15:21 Ответить
****, ти ще після всього ще щось ****** про "братські народи"?! Сподіваюся, ти дістанеш Трампона і він в'їбе по твоїй смердючій паРаші томагавками!
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08.11.2024 13:27 Ответить
Це той самий словесний понос,який нацистське пуйло долдонить уже три рокі підряд.Взагалі для чього це публікувати,якщо по суті це кожен раз повторення одного і того самого маніпулятивного і брехливого фуфла.
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08.11.2024 14:00 Ответить
соси козел
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08.11.2024 14:12 Ответить
Повністю неадекватний патологічний неправдомовець про щось буде домовлятись
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08.11.2024 14:36 Ответить
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08.11.2024 15:13 Ответить
Десь так ...
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08.11.2024 15:14 Ответить
Х....вважає, що козирі в його руках. Тривала допомога Рудому Донні, проведення стратегічної операції *Буратіно* і вознесення Голобородька (Пінгвіна) переконують його, що ці два вассала таки приповзуть до нього. Один ****** уже трезвонить, Рудий зобов'язаний першим позвонити Х.....
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08.11.2024 17:02 Ответить
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