Путин заявил о готовности к "мирным переговорам": Украина должна стать нейтральной, а ее границы проходить там, где "пожелают люди"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной, но только на основании "стамбульских договоренностей" и "реалий сегодняшнего дня".
Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу, а на базе складывающихся реалий и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. На базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня", - сказал президент страны-агрессора.
По словам Путина, речь должна идти не о "перемирии на полчаса или на полгода", чтобы Украине "снарядов подкатили".
"А для того, чтобы создать благоприятные условия для возобновления отношений, сотрудничества будущего в пользу двух народов, безусловно, братских, как бы это ни осложнялось сегодняшними трагическими событиями в отношениях России и Украины", - сказал диктатор.
Нейтралитет Украины
Он считает, что "нормальные отношения" между Москвой и Киевом трудно представить без нейтралитета Украины.
"Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина наконец стала независимым, суверенным государством. А не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах. ... Если нейтралитета (Украины. - Ред.) не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. ... Почему? Потому что это означает, что Украина постоянно будет использоваться как инструмент в чужих руках. И в ущерб интересам РФ", - сказал Путин.
Границы Украины
Диктатор РФ настаивает, что граница Украины должна проходить там, "где пожелают люди", проживающие на оккупированных Россией территориях.
"Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, проживающих на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями", - добавил он.
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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Ви мабуть неуважно читаєте. Північні корейці хочуть об'єднатися зі своїми південними сусідами (а не втекти будь-куди), бо це дійсно один народ. У нашому ж випадку, на окупованих територіях з часом не залишиться нікого, хто б хотів воз'єднання.
домовленостей ?
Чому українці останніми дізнають інформацію
відносно долі України ,що спрогнозувала
наша влада ?
Комік та ларьочник мають піти геть.
Японія, Китай, Фінляндія.... хто там ще (крім нам і Грузії)??? - ВПЕРЕД!
насправді Московія має стати нейтральною і атрІцатєльна розширитися до меж Залатога Кальца, своїх реальних ісконних територій, а звільнені холопи недоімперії 404 вже самі проведуть кордони поміж собою там, де забажають мешканці колишньої Росососії... наприклад, у Якутії є всі шанси стати "Північними Еміратами"..
Чи я не людина?
Так що не дивуйся, якщо вони тебе оцінюють на власний розсуд.
Інша справа, чи варто на таке зважати...
А ті, хто вірний Україні і хто встиг вискочити з тієї кловаки, попали під немилість боневтіків. Люди вже далеко за 50, на ліки тих 2+2 000 ніяк не вистачає, на роботу вже не охоче беруть, тай спеціальність така, що не потрібні.
Друг кинув дім і в Дніпро. Цьому більш-менш пощастило, бо свого часу зумів квартиру там купити, тай діти при ділах і поруч. І на роботу влаштувався (дало про себе знати наше з ним захоплення радіоаматорством).
Дуже багато людей починають повертатись на ТОТ.
От таке воно, зелене явамнічевонедолжен.
Та і суспільний договір там - кормім вас, а ви прікази виполняєтє, вопросов нє задайотє.
хочаб Грузія та Ічкерія почали забирати своє , ми б разом тобі хребта зламали
По друге-стамбульські договорняки це цвях в домовину України.
По третє-виходячи із двох попередніх-іди за своїм крейсером, кобздун вже тобі прогули ставить. І можеш захопити з собою всіх своїх прихильників.
В після кайзеррівській Німеччині у 1919, француз Клємансо в останнй момент, перекроїв Версальські протоколи пред'явив своє. Німці заартачились, але голова їх комісії підписав. І шо ? Застрелили підписанта саме за це.
Хто там приймав участь?
Яйця по 17,Агрохламія,
Це вже держзрада чи ще ні?
А взагалі хто сидить в тилу або ще більше закордоном, не має морального права, щось розповідати про наступи, тому що без авіації 30-40 літаків і сотен ракет - нереалістично. А їх ніхто не давав за колишньої влади в США, американці по максимуму затягнули навчання пілотів і не передали ракети на 150-200 км, без яких ті літаки втрачають сенс і тільки як ППО можуть працювати.
Тому треба вести дипломатичну гру по максиму витягнути із ситуації. Було б чудово отримати миротворчий контигент на лінії зіткнення з орками що унеможливить провокації.
А питання, що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не розглядає варіант море зброї та ембарго, що Байден колись це хотів зробити. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше, чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.
Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне, в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини, то є інше оточення зацікавлене у війні.
Кацапи, москалі кровні вороги українців назавжди!!!
у 18 - 19 столітті. Так і тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців а не цих замаскованих під «великоросів» жахливих личакових москалів!
В Херсонській губернії (включаючи Одещину) їх було тільки жалюгідних 3% (і це офіційна статистика) А тепер кривавий фашист )(уйло називає цю святу Українську землю своїми історичними кацапськими територіями?
Можливо, ти тоді згадаєш, як оце сьогодні просунув свого клоуна керувати своєю державою, і що це саме він наступний винуватий в тому, що війна перемістилася на територію НАТО?
Тільки ж ти знаєш, як я щеняю 73/43%зебілів за те, що з їх подачі наш клоун керує Українською адміністрацією, і що це з їх вини сталось оце повномасштабне вторгнення та всі оці воєнні нещастя...
І тебе буду щеняти надалі.