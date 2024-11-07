Трамп: Я думаю, що ми поговоримо з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Трамп зазначив, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США.

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"Я думаю, що ми поговоримо", – сказав він.

Чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Своєю чергою Трампу з середи, коли було оголошено про його обрання президентом США, зателефонувала низка світових лідерів.