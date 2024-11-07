Трамп: Я думаю, що ми поговоримо з Путіним
Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Трамп зазначив, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США.
"Я думаю, що ми поговоримо", – сказав він.
Чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Своєю чергою Трампу з середи, коли було оголошено про його обрання президентом США, зателефонувала низка світових лідерів.
Топ коментарі
+20 V Mel
показати весь коментар07.11.2024 22:54 Відповісти Посилання
+12 zakvova
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+11 Urs
показати весь коментар07.11.2024 22:58 Відповісти Посилання
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Миру Мир!
Про мир він не уточняв. Це твій політ фантазії.
А табакерка старішає теж з часом і рано чи пізно теж здохне.
Сьогодні другий день....
Злі язики подейкують, шо наступним після трампа буде саме маск.
Но не сказал за какой))
Всі ці західні машини смерті Хаймарси, Леопарди, Абрамси, Бредлі... це все тільки інструменти до яких треба розумної голови на додачу. Час для України щоб прийшло якмога більше розумних голів де тільки можливо. Вони є в Україні і можуть багато чого.
До булави треба й голови.
зрозуміло, що лише 4 установки нічого не вирішують без супутникової розвідки, без різних інформаційно-дезінформаційних операцій спецслужб тощо... але я, наприклад, дуже добре памʼятаю, як, всього лише 4 штуки хаймарсів зробили кацапсячій армію дуже ефективну підножку
а вони вже не вернуться ніколи тому що їх тут нічого не тримає і простіше проходять асиміляцію особливо в таких суспільствах як США до прикладу.
только не для прессы
Вірніше всього він зробить щось, після чого оголосить про свій геній, перемогу, мир і скаже адресу куди йому вислати Нобелівку за мир. Головні 2 питання - Що це буде? І наскільки воно нам не сподобається?
І от тут може бути все - і Вічний мир на Близькому Сході 2.0, і посил Кіма на 3 букви 2.0 Залежно від того, який настрій буде в Донні з ранку. Проблема в тому, що яке б ху*ло не було мерзенне, потрібно відзначити, що за уже десятиліття він навчився інтригам і розуміє де саме змастити самозакоханість Трампа. І от тут на арену вступає Потужний, який вірогідно після короткого вилизування Трампа (яке відзначу вже почав) з легкістю влаштує Вільнюс 2.0, і цим скористається куди розумніший від нього кремлівський педофіл.
Тому коротко - прогнози можливо і трохи позитивні, але вірогідно негативні, а точно до останнього не визначені.
фюрер путлєр вже чекає..