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Трамп: Я думаю, що ми поговоримо з Путіним

Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Трамп зазначив, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США.

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"Я думаю, що ми поговоримо", – сказав він.

Чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Своєю чергою Трампу з середи, коли було оголошено про його обрання президентом США, зателефонувала низка світових лідерів.

Автор: 

путін володимир (24231) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+20
"Я закінчу цю війну в перший день після виборів. В перший день я подзвоню Путіну і закінчу цю війну... я не буду чекати поки я зайду в Білий Дім... я закінчу цю війну в перший день" - Дональд Трамп.
Сьогодні другий день....
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07.11.2024 22:54 Відповісти
+12
Аналітеги, ви реально думаєте, що президент наймогутнішої країни і армії світу ляже під кремльовського педофіла, який лежить під китайським комунякою Сі Цзіхрєньом?🤣
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07.11.2024 22:46 Відповісти
+11
зважайте на те, що зараз за кордоном з'явилось багато окацаплених роспропагандою, які досить пристойно володіють українською. І коли їм нєхєр робить, вони реєструють акаунт на Цензорі і генерують тут своє збочене уявлення про мир.
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07.11.2024 22:58 Відповісти
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*****, *****, моя губонько!
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07.11.2024 22:41 Відповісти
Ну і добре.

Миру Мир!
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07.11.2024 22:42 Відповісти
Сказав - поговоримо - у мене є 4 роки щоб поговорити, у путіна до смерті є час поговорити - поговоримо...
Про мир він не уточняв. Це твій політ фантазії.
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07.11.2024 22:44 Відповісти
хотят ли русские войны - спросите вы у сатаны
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07.11.2024 22:49 Відповісти
Ви за такі картинки про США ще й від нас отримати ракетний удар.
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07.11.2024 22:53 Відповісти
Ачкі нада "від нас отримати"?
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07.11.2024 22:56 Відповісти
Із прірви побачили?
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07.11.2024 23:16 Відповісти
Не забувай, скільки років трампу!
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07.11.2024 22:51 Відповісти
зважайте на те, що зараз за кордоном з'явилось багато окацаплених роспропагандою, які досить пристойно володіють українською. І коли їм нєхєр робить, вони реєструють акаунт на Цензорі і генерують тут своє збочене уявлення про мир.
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07.11.2024 22:58 Відповісти
Смерть пуйла тут нічого не вирішує, бо він є номінально "царем" тієї терористичної шобли, котра веде усю зовнішню політику московії. Щось "піде не так" у поведінці "царя", то скористуються табакєркою.
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08.11.2024 08:48 Відповісти
Звичайно, смерть пуйла вирішує все.
А табакерка старішає теж з часом і рано чи пізно теж здохне.
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08.11.2024 11:57 Відповісти
В соответствии с Законом всемирного тяготения 2 куска говна притягиваются друг к другу.
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07.11.2024 22:43 Відповісти
Аналітеги, ви реально думаєте, що президент наймогутнішої країни і армії світу ляже під кремльовського педофіла, який лежить під китайським комунякою Сі Цзіхрєньом?🤣
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07.11.2024 22:46 Відповісти
Трампу ни под кого не нужно ложиться, он хочет лавры миротворца, выступить посредником урегулировать конфликт и заявить - какой он молодец.
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07.11.2024 23:41 Відповісти
Ну так це вже само по собі непогано подивимось про що він домовиться.
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08.11.2024 00:36 Відповісти
А нахрена йому "лягати"-обоє майстри брехні вищого гатунку,третій не кращий, просто вичікує.Світ великий -розділять на трьох.
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07.11.2024 23:41 Відповісти
звичайно
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08.11.2024 00:26 Відповісти
Світ звернув не туди -- диктатори набирають силу
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07.11.2024 22:46 Відповісти
Правильніше буде сказати, що нафтодолари сссра та московії виконали своє завдання по розвалу політичної системи Сполучених Штатів Америки. Отже, з їхнього боку тикати комусь там про корумпованість влади--не зовсім ввічливо. Метастази гебні за океаном поширюються ще з кінця 80-х, з часів таваріща прімакова (якшо хтось ше пам'ятає).
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08.11.2024 09:02 Відповісти
Ну поговорить він і що далі? Слова це просто слова.
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07.11.2024 22:51 Відповісти
А дали будет урегулировать конфликт на правах посредника. Звонок нужен не для переговоров а для самого факта того что ведет переговоры с путиным.
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07.11.2024 23:44 Відповісти
"Я закінчу цю війну в перший день після виборів. В перший день я подзвоню Путіну і закінчу цю війну... я не буду чекати поки я зайду в Білий Дім... я закінчу цю війну в перший день" - Дональд Трамп.
Сьогодні другий день....
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07.11.2024 22:54 Відповісти
- ну нє шмагла я, нє шмагла
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07.11.2024 22:57 Відповісти
У наш час немає відповідальності за брехню. Люди навіть бога не бояться.
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07.11.2024 23:00 Відповісти
його немає. Якби він був, кацапів вже не б було.
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08.11.2024 00:28 Відповісти
Небезпечно так писати. А кацапи не Божі створіння
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08.11.2024 00:57 Відповісти
небезпечно прожити в Україні в такому аду, де вовки ср*ти бояться. Вам там з сша того не видно. Якщо Бог є, то куди він дивиться по вашому? Тут сльози б вже котилися у демона зла. Але бог мовчить.
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08.11.2024 01:12 Відповісти
дык Байден - президент, все еще.
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07.11.2024 23:59 Відповісти
Клоун що с тебе взяти! Вибори ще не закінчилися, а в права президента він вступить взагалі десь в січні, якщо мені память не підводить.
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08.11.2024 03:17 Відповісти
Якщо людина каже замість я,ми,це роздвоєння особистості
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08.11.2024 07:54 Відповісти
****%на слухати--себе не поважати. До речі, вітаю вас з новим прєзіком, котрий разом з маском та Ко розвалить вашу економіку.
Злі язики подейкують, шо наступним після трампа буде саме маск.
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08.11.2024 09:10 Відповісти
Он в принципе не мог такого сказать, поскольку президентом станет через 2 месяца после выборов. Он сказал "я закончу войну за один день".
Но не сказал за какой))
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08.11.2024 10:10 Відповісти
До речі Україна не безпомічна. Всі перемоги у цій війні були і будуть всупереч західному фінансуванню.
Всі ці західні машини смерті Хаймарси, Леопарди, Абрамси, Бредлі... це все тільки інструменти до яких треба розумної голови на додачу. Час для України щоб прийшло якмога більше розумних голів де тільки можливо. Вони є в Україні і можуть багато чого.
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07.11.2024 22:55 Відповісти
ага, розкажи нам всім, як чотири Хаймарси, майже одразу після свого прибуття, НЕ знищили купу орківських складів, практично НЕ зупинивши кацапсячій вогневий вал... давай, розкажи, які це НЕ гєйм-чейнджери, а то всі вже забули
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07.11.2024 22:58 Відповісти
В росіян теж було багато спорядження і дуже гарного, яке вони просто кидали.

До булави треба й голови.
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07.11.2024 23:01 Відповісти
поява всього лише 4 хаймарсів змінили поле боя просто кардинально!
зрозуміло, що лише 4 установки нічого не вирішують без супутникової розвідки, без різних інформаційно-дезінформаційних операцій спецслужб тощо... але я, наприклад, дуже добре памʼятаю, як, всього лише 4 штуки хаймарсів зробили кацапсячій армію дуже ефективну підножку
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07.11.2024 23:04 Відповісти
Розумне використання цих інструментів війни зробило можливим звільнення Херсону наприклад. І не тільки це. Тому зе раз скажу, що вся ця техніка це тільки інструменти війни, для ефективного використання яких потрібна розумна голова.
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07.11.2024 23:12 Відповісти
Хай яким ти будеш генієм лопатою проти ******** армії сильно не повоюєш, так що давайте не будемо...
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08.11.2024 03:19 Відповісти
Дуже багато виїхало або загинуло розумних голів, особливо це стосується молоді, просто потоком тікають з України,
а вони вже не вернуться ніколи тому що їх тут нічого не тримає і простіше проходять асиміляцію особливо в таких суспільствах як США до прикладу.
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07.11.2024 23:00 Відповісти
Трамп передаст пуйлу, что оно будет уничтожено.
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07.11.2024 22:56 Відповісти
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07.11.2024 23:09 Відповісти
Яник це тіпа Трамп? Що ти там куриш в своїй Словакіі?!
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07.11.2024 23:25 Відповісти
Воно гірше яника.
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07.11.2024 23:45 Відповісти
Це як порівнювати два вида лайна, собачого та котячого; навіть на органічне добриво не годиться.
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08.11.2024 09:20 Відповісти
100% за трампа голосував. Не такі страшні московські волі як українські гниди. Ганьба.
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08.11.2024 00:20 Відповісти
Ні, цього вже не перевивуть. Слугамаланець дав можливість кацапам знищити міста і економіку, а молодих українок з дітьми розігнати по світу, а їх чорлокіків: братів і дітей загнали в один бік - в окопи.
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08.11.2024 09:15 Відповісти
Такому гарненькому котику якась потвора недопалки в в рот пхає...
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08.11.2024 10:05 Відповісти
Це погляд дизайнера на життя
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08.11.2024 12:20 Відповісти
головне вчасно навішати лапшу про "закінчення війни за 24 години" ,а після того.як сів в крісло президента ,весь президентський термін буде лицемірно обіцяти і брехати ,особливо Україні і її народу ,вимагаючи територіальних уступок куйлу і невступ в НАТО.
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07.11.2024 23:15 Відповісти
Побачимо, нехай ще сяде в президентське крісло, якщо не помиляюся, десь аж в січні.
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08.11.2024 03:20 Відповісти
Як йдеться в повідомленні, Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах закінчив би війну ще до інавгурації. Вибори президента США мають відбутись 5 листопада 2024 року, а інавгурація переможця - 20 січня 2025 року.
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08.11.2024 10:13 Відповісти
так он уже в 24 часа поговорил
только не для прессы
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07.11.2024 23:17 Відповісти
Ага,почало попускати
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07.11.2024 23:21 Відповісти
Ви якісь дивні всі! Якщо ***** диктатор, а він диктатор то із ким ще домовлятись в тій росіі і головне як?!
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07.11.2024 23:24 Відповісти
запитайте свого трампа. Вже пишуть що він наложить ембарго на поставки зброї в Україну, якщо ми не підемо домовлятися
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08.11.2024 00:29 Відповісти
Трамп сьогодення звучний тим, що дивлячись на його минулу версію, можна спрогнозувати загальний хід подій.
Вірніше всього він зробить щось, після чого оголосить про свій геній, перемогу, мир і скаже адресу куди йому вислати Нобелівку за мир. Головні 2 питання - Що це буде? І наскільки воно нам не сподобається?
І от тут може бути все - і Вічний мир на Близькому Сході 2.0, і посил Кіма на 3 букви 2.0 Залежно від того, який настрій буде в Донні з ранку. Проблема в тому, що яке б ху*ло не було мерзенне, потрібно відзначити, що за уже десятиліття він навчився інтригам і розуміє де саме змастити самозакоханість Трампа. І от тут на арену вступає Потужний, який вірогідно після короткого вилизування Трампа (яке відзначу вже почав) з легкістю влаштує Вільнюс 2.0, і цим скористається куди розумніший від нього кремлівський педофіл.
Тому коротко - прогнози можливо і трохи позитивні, але вірогідно негативні, а точно до останнього не визначені.
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07.11.2024 23:28 Відповісти
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07.11.2024 23:56 Відповісти
пагаварить.. ?
фюрер путлєр вже чекає..

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08.11.2024 00:07 Відповісти
Рыжий унижено попросит, чтоб ***** Вашингтон не бомбило?
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08.11.2024 00:54 Відповісти
Трамп ще нічого не робить і не зробив, оцінювати по уривках якихось заяв-безглуздо. В політиці не завжди роблять те про що заявляють. Поживемо-побачимо.
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08.11.2024 06:08 Відповісти
Індик також багато думав, поки не потрапив до супу. Який разючий прогрес від я подзвоню та поговорю, до я думаю, що подзвоню. Цирк тільки розпочався. Приємно усвідомлювати, що в світі є ще країна в якої виборці ще дурніші та неадекватніші виборців України, навіть не приймаючи до уваги умов в яких ці вибори відбувалися. Ростемо чи падають до низу інші?
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08.11.2024 07:28 Відповісти
Пу Тримає трампа за "хвіст" {пісюн) компроматом сексуального характеру, коли дали йому можливість погульбенити під час візиту в 90-ті та втілити йому у життя свої потаємні бажання та фантазії. Не буде їх слухати, то випустять цю інформацію назовні.
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08.11.2024 08:10 Відповісти
І що буде якщо той компромат оприлюднять? Трампу імпічмент оголосять? Трамп вже в стількох сексуальних скандалах засвітився, що ще один навряд чи щось змінить. А тримати за пісюн керівника наймогутнішої держави на цій планеті - дуже небезпечна справа
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08.11.2024 10:02 Відповісти
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08.11.2024 08:39 Відповісти
Нехай Трамп візьтме з собою бенівську маріонетку і вона покаже де потрібно, в якому "глазу" шукати мир в пуйла. Наш Потужний з 2019 і до 2022 року вів народ України подивитися в один "глаз" пуйла і привів. Подивіться ще ви, де у Чорта може бути мир?
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08.11.2024 08:44 Відповісти
Дивує одне, скільки уваги приділяють рудому шахраю-популісту українці, котрі вже 4 роки бачили реальне ставлення цього таваріща до України.
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08.11.2024 09:30 Відповісти
 
 