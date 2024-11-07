Трамп: Я думаю, что мы поговорим с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Трамп отметил, что еще не говорил с Путиным после объявления его победы на президентских выборах в США.
"Я думаю, что мы поговорим", - сказал он.
Действующий президент США Джо Байден не говорил с Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
В свою очередь Трампу со среды, когда было объявлено о его избрании президентом США, позвонил ряд мировых лидеров.
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Миру Мир!
Про мир він не уточняв. Це твій політ фантазії.
А табакерка старішає теж з часом і рано чи пізно теж здохне.
Сьогодні другий день....
Злі язики подейкують, шо наступним після трампа буде саме маск.
Но не сказал за какой))
Всі ці західні машини смерті Хаймарси, Леопарди, Абрамси, Бредлі... це все тільки інструменти до яких треба розумної голови на додачу. Час для України щоб прийшло якмога більше розумних голів де тільки можливо. Вони є в Україні і можуть багато чого.
До булави треба й голови.
зрозуміло, що лише 4 установки нічого не вирішують без супутникової розвідки, без різних інформаційно-дезінформаційних операцій спецслужб тощо... але я, наприклад, дуже добре памʼятаю, як, всього лише 4 штуки хаймарсів зробили кацапсячій армію дуже ефективну підножку
а вони вже не вернуться ніколи тому що їх тут нічого не тримає і простіше проходять асиміляцію особливо в таких суспільствах як США до прикладу.
только не для прессы
Вірніше всього він зробить щось, після чого оголосить про свій геній, перемогу, мир і скаже адресу куди йому вислати Нобелівку за мир. Головні 2 питання - Що це буде? І наскільки воно нам не сподобається?
І от тут може бути все - і Вічний мир на Близькому Сході 2.0, і посил Кіма на 3 букви 2.0 Залежно від того, який настрій буде в Донні з ранку. Проблема в тому, що яке б ху*ло не було мерзенне, потрібно відзначити, що за уже десятиліття він навчився інтригам і розуміє де саме змастити самозакоханість Трампа. І от тут на арену вступає Потужний, який вірогідно після короткого вилизування Трампа (яке відзначу вже почав) з легкістю влаштує Вільнюс 2.0, і цим скористається куди розумніший від нього кремлівський педофіл.
Тому коротко - прогнози можливо і трохи позитивні, але вірогідно негативні, а точно до останнього не визначені.
фюрер путлєр вже чекає..