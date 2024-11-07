Трамп: Я думаю, что мы поговорим с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп отметил, что еще не говорил с Путиным после объявления его победы на президентских выборах в США.

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"Я думаю, что мы поговорим", - сказал он.

Действующий президент США Джо Байден не говорил с Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В свою очередь Трампу со среды, когда было объявлено о его избрании президентом США, позвонил ряд мировых лидеров.