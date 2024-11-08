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Новости Война
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ПВО сбила 4 ракеты и 62 из 92 БПЛА, выпущенных РФ. 26 локационно потеряно. 1 "шахед" - в воздушном пространстве. ИНФОГРАФИКА

Атака 8 листопада 2024 року: Скільки цілей збила ППО

В ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами, в частности - баллистикой, и ударными БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Чауда - Крым.

Также россияне били КАБами по Харьковской и Сумской области.

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Подтверждено сбитие силами ПВО 4 КАР X-59/X-69 и 62-х БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Один до сих пор находится в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Смотрите также: РФ выпустила 106 БПЛА по Украине: ПВО сбила 74 цели, еще 25 локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА

Атака 8 листопада 2024 року: Скільки цілей збила ППО

Автор: 

ПВО (2902) Воздушные силы (2484)


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92-26-62-1 =3
а три влучили, куди хотіли..
отак потроху вони нам і зроблять холодну зиму(
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08.11.2024 09:24 Ответить
Якщо ті 6 шт., "грибки" від яких я сьогодні вночі спостерігав, "влучили куди хотіли", то цілі кацапів - "куди-небудь". Школа, приватні будинки...
Це просто спроби залякати населення.
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08.11.2024 09:38 Ответить
Ось вона, "стратегічна ціль" цих вилупків:

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08.11.2024 09:42 Ответить
Оце я шоночи а бува і у день бачу та чую як працює наще ППО і розумію шо шось зминилось у системі ППО. Чи то у самій системі чи то розрахунки поїхали на ЛБС. Бо до того як ЗЕлена сволота зняла гловкома ВПС та не змінила його на іншого, шахеди збівали на дальних підступах до столиці а зараз сбівають над столицею. Дійсно, ВСЕ до чого догягуются окровавлені кровю українців ручки ЗЕ все іде прахом або перетворюєтся у горе народу.
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08.11.2024 09:58 Ответить
"трамбон" із США забув сказати рашистським "шахедам" ,ракетам , та кабам, що він "вже закінчив війну"
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08.11.2024 10:21 Ответить
 
 