ПВО сбила 4 ракеты и 62 из 92 БПЛА, выпущенных РФ. 26 локационно потеряно. 1 "шахед" - в воздушном пространстве. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами, в частности - баллистикой, и ударными БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Чауда - Крым.

Также россияне били КАБами по Харьковской и Сумской области.

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Подтверждено сбитие силами ПВО 4 КАР X-59/X-69 и 62-х БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Один до сих пор находится в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

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