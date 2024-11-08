ПВО сбила 4 ракеты и 62 из 92 БПЛА, выпущенных РФ. 26 локационно потеряно. 1 "шахед" - в воздушном пространстве. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами, в частности - баллистикой, и ударными БПЛА типа "Shahed".
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Чауда - Крым.
Также россияне били КАБами по Харьковской и Сумской области.
Подтверждено сбитие силами ПВО 4 КАР X-59/X-69 и 62-х БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.
Один до сих пор находится в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а три влучили, куди хотіли..
отак потроху вони нам і зроблять холодну зиму(
Це просто спроби залякати населення.