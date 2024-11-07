РФ выпустила 106 БПЛА по Украине: ПВО сбила 74 цели, еще 25 локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 7 ноября российские оккупанты атаковали Украину 106 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты запускали БПЛА с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - Россия и оккупированного Крыма.

"По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.



25 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

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