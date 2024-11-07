РФ выпустила 106 БПЛА по Украине: ПВО сбила 74 цели, еще 25 локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 7 ноября российские оккупанты атаковали Украину 106 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.
Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Рашисты запускали БПЛА с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - Россия и оккупированного Крыма.
"По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
25 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий07.11.2024 12:56 Ответить Ссылка
+4 krot_lub
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+3 Михаил Сергиенко #582158
показать весь комментарий07.11.2024 13:00 Ответить Ссылка
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Але досі немає політичної волі налагодити дійсно серійне виробництво.
Ну і хто там чекає, що під час "заморозкі" наш ВПК у небеса злетить, та ми добре підготуємось до наступної війни?
Після новин про мінометні міни, де з десятка, лише одна долітає, і взривається....
Знаю, що по одеському аеропорту один раз врізали "Оніксами" - і там вже пошкоджена ЗПС, літак не сяде і не злетить.
Цікава логіка.
Русня на розграбування легко збере мільйон орків, оснастить їх всіх дронами і РЕБ, наштампує сотні тисяч КАБів, приведе до ладу літаки.
В Україні слуги будуть розтаскувати останнє, відчуваючи скорий кінець держави.
РФ випустила РФ випустила 74 БПЛА по Україні.
У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну 106 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.
Хто дебіл?
- вже ніде не збиваються, тіко на околицях Києва (з близькою до 0 ефективністю). Враження, що тільки авіація щось збиває. По Києву дрони літають - щоночі, через всі райони, і нічого з тим неможливо зробити. Надскладні цілі, неможливо перехопити (сильно низько і сильно високо літають).
- своїх аналогів немає (ні по боєзаряду, ні по масовості виробництва). Поштучні бобри що ледь вікно знесуть
- бити по місцях пусків - не можемо (Байден винуватий).
докерувались, квартальщики...
докерувались квартальщики, що вже в столиці ЩОНОЧІ сон у ліжку - це російська рулетка .
p.s. чого пітор путін, його пизтота в кремлі, пітори москвичі - чого вони всі сплять спокійно?