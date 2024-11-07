РФ випустила 106 БПЛА по Україні: ППО збила 74 цілі, ще 25 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну 106 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Рашисти запускали БПЛА із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - Росія та окупованого Криму.
"Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар07.11.2024 12:56 Відповісти Посилання
+4 krot_lub
показати весь коментар07.11.2024 13:07 Відповісти Посилання
+3 Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар07.11.2024 13:00 Відповісти Посилання
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Але досі немає політичної волі налагодити дійсно серійне виробництво.
Ну і хто там чекає, що під час "заморозкі" наш ВПК у небеса злетить, та ми добре підготуємось до наступної війни?
Після новин про мінометні міни, де з десятка, лише одна долітає, і взривається....
Знаю, що по одеському аеропорту один раз врізали "Оніксами" - і там вже пошкоджена ЗПС, літак не сяде і не злетить.
Цікава логіка.
Русня на розграбування легко збере мільйон орків, оснастить їх всіх дронами і РЕБ, наштампує сотні тисяч КАБів, приведе до ладу літаки.
В Україні слуги будуть розтаскувати останнє, відчуваючи скорий кінець держави.
РФ випустила РФ випустила 74 БПЛА по Україні.
У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну 106 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.
Хто дебіл?
- вже ніде не збиваються, тіко на околицях Києва (з близькою до 0 ефективністю). Враження, що тільки авіація щось збиває. По Києву дрони літають - щоночі, через всі райони, і нічого з тим неможливо зробити. Надскладні цілі, неможливо перехопити (сильно низько і сильно високо літають).
- своїх аналогів немає (ні по боєзаряду, ні по масовості виробництва). Поштучні бобри що ледь вікно знесуть
- бити по місцях пусків - не можемо (Байден винуватий).
докерувались, квартальщики...
докерувались квартальщики, що вже в столиці ЩОНОЧІ сон у ліжку - це російська рулетка .
p.s. чого пітор путін, його пизтота в кремлі, пітори москвичі - чого вони всі сплять спокійно?