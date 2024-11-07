РФ випустила 106 БПЛА по Україні: ППО збила 74 цілі, ще 25 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну 106 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти запускали БПЛА із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - Росія та окупованого Криму.

"Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.



25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

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