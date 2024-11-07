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Новини Війна
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РФ випустила 106 БПЛА по Україні: ППО збила 74 цілі, ще 25 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Скільки шахедів збили в ніч на 7 листопада 2024 року

У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну 106 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти запускали БПЛА із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - Росія та окупованого Криму.

"Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Знищення російського ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО

Скільки шахедів збили в ніч на 7 листопада 2024 року

Автор: 

ППО (3342) Повітряні сили (2823) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+4
Якби ми у відповідь запускали по руснявим аеродромам стільки ж БПЛА кожного дня, проблема КАБів була б вирішена наполовину і без усіляких там ефок з атакамсами.
Але досі немає політичної волі налагодити дійсно серійне виробництво.
Ну і хто там чекає, що під час "заморозкі" наш ВПК у небеса злетить, та ми добре підготуємось до наступної війни?
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07.11.2024 12:56 Відповісти
+4
щоб менше будували всякої непотрібної херні, то було б і мільйон дронів.
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07.11.2024 13:07 Відповісти
+3
Вони зі вчора літали
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07.11.2024 13:00 Відповісти
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а 25 хто випустив?
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07.11.2024 12:55 Відповісти
Вони зі вчора літали
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07.11.2024 13:00 Відповісти
Вони сидять десь у кущах, а потім зненацька вилазять
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07.11.2024 13:16 Відповісти
Якби ми у відповідь запускали по руснявим аеродромам стільки ж БПЛА кожного дня, проблема КАБів була б вирішена наполовину і без усіляких там ефок з атакамсами.
Але досі немає політичної волі налагодити дійсно серійне виробництво.
Ну і хто там чекає, що під час "заморозкі" наш ВПК у небеса злетить, та ми добре підготуємось до наступної війни?
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07.11.2024 12:56 Відповісти
щоб менше будували всякої непотрібної херні, то було б і мільйон дронів.
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07.11.2024 13:07 Відповісти
Я взагалі дивуюся, що у нас щось літає, і долітає до рашки.
Після новин про мінометні міни, де з десятка, лише одна долітає, і взривається....
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07.11.2024 13:18 Відповісти
ці шахеди звичайно дуже докучають, але відсоток користі від них для ворога дуже низький (слава богу й ПС), я не знаю, скільки з наших долітають та вражають цілі, але мені здається краще менше, але точніше..., наприклад, говорять про 2 уражені ракетоносії вчора чи позавчора..., це не гараж та 10 балконів у Києві...
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07.11.2024 14:24 Відповісти
Але влучання є кожного дня. Ефект накопичується з часом.
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07.11.2024 14:28 Відповісти
Славнозвістний аеродром свинособаки руйнують з 24 лютого 22 року..Ракет та шахедів прилітало сотні,а він(аеродром) працює...Бпла можуть пошкодити якісь споруди і кілька літаків,але вивести зладу-ні..
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07.11.2024 14:30 Відповісти
А от я не знаю, чи працює.
Знаю, що по одеському аеропорту один раз врізали "Оніксами" - і там вже пошкоджена ЗПС, літак не сяде і не злетить.
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07.11.2024 14:33 Відповісти
До нашого аеродрому "Онікси" не долітають,а "Калібри",Х-101/555,"Кінжали"прилітали і прилітають..ЗПС латають за сутки-двоє..
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07.11.2024 14:41 Відповісти
Тобто немає сенсу молотити по руснявим аеродромам кожної ночі?
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07.11.2024 14:43 Відповісти
Дороге задоволення,а на виході-"паравозний гудок"..Є кращі варіанти..
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07.11.2024 15:11 Відповісти
Все одно нічого не буде. Для такого треба мати стабільне виробництво 100+ ішакєдов на день.
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07.11.2024 15:19 Відповісти
Кроти московії цього не допустять. Всі ракетні програми досі закриті.
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07.11.2024 15:28 Відповісти
100+ ішакєдов на день і ціна на них на порядок меньшою..Не може один дрон коштувати як 3-4 Тесли..новеньких..
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07.11.2024 15:28 Відповісти
"Навіщо мати у майбутньому можливу війну за невигідних обставин, якщо можна мати таку ж війну за таких же невигідних обставин вже зараз і реальну.
Цікава логіка.
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07.11.2024 14:51 Відповісти
Не можливу, а гарантовану. І обставини будуть на порядок гірші.
Русня на розграбування легко збере мільйон орків, оснастить їх всіх дронами і РЕБ, наштампує сотні тисяч КАБів, приведе до ладу літаки.
В Україні слуги будуть розтаскувати останнє, відчуваючи скорий кінець держави.
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07.11.2024 14:53 Відповісти
А лукашенко скільки збив ?
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07.11.2024 12:56 Відповісти
Ну хоч по роялю куєм не грає.
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07.11.2024 13:00 Відповісти
27 плюс 25 дорівнює 99.
РФ випустила РФ випустила 74 БПЛА по Україні.

У ніч на 7 листопада російські окупанти атакували Україну 106 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Хто дебіл?
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07.11.2024 12:57 Відповісти
різниця на 7, це ті які не збиті були, тобто прильот
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07.11.2024 13:08 Відповісти
Щось все більше і більше на кацапські звіти схоже. А потім 146% проголосує за Зеленского в "Дії"?
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07.11.2024 13:00 Відповісти
ДІЯ - россійсьа программа з сервером , що територіально знаходится на підмосковьє. При виборах через дію "хрєнпіду" може і 1200% голосів виборців зібрати. Обмежень там нема.
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07.11.2024 13:04 Відповісти
Серьога Підрахуй теж непогано голоси на виборах рахує.
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07.11.2024 13:08 Відповісти
Йому по слухах уламок россійської ракети в дупу попав.
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07.11.2024 15:15 Відповісти
Що за куйня тихо прийшло технічне обслуговування ВБСГ. Скоть працює для народу?
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07.11.2024 13:07 Відповісти
якась нездорова тенденція з тими шахедами:

- вже ніде не збиваються, тіко на околицях Києва (з близькою до 0 ефективністю). Враження, що тільки авіація щось збиває. По Києву дрони літають - щоночі, через всі райони, і нічого з тим неможливо зробити. Надскладні цілі, неможливо перехопити (сильно низько і сильно високо літають).

- своїх аналогів немає (ні по боєзаряду, ні по масовості виробництва). Поштучні бобри що ледь вікно знесуть

- бити по місцях пусків - не можемо (Байден винуватий).

докерувались, квартальщики...
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07.11.2024 13:29 Відповісти
В Одесі сьогодні позбивали, тільки уламки до багатоповерхівки долетіли.
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07.11.2024 14:38 Відповісти
Уламки - це таке дивне поняття. На минулому тижні шахед збили в нашому районі, він був пошкоджений, але не розлетівся на шматки в повітрі. Трохи покувиркався падаючи і грохнуся об землю. На щастя детонатор не спрацював.
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07.11.2024 15:21 Відповісти
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07.11.2024 14:08 Відповісти
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07.11.2024 14:35 Відповісти
Аби тільки правдою було, бо ці тварюки ******* влаштовувати "профілактику смерті", та й вже якийсь воєнкор теж дох в курвській, а потім з'ясувалось, що тільки посікло добряче.
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07.11.2024 14:36 Відповісти
А скільки наших дронів полетіло на московію у відповідь?
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07.11.2024 14:37 Відповісти
Жодного. Бо як сказав пан "боневтік" там живуть жінки, діти, старі люди. Не можно порушувати їх спокій. А коли під обстрілами гинуть наші жінки та діти , йому POHUY.
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07.11.2024 15:17 Відповісти
От і я про це ж... Вже який тиждень ТУДИ нічого не літає, а ТУТ -- безперервно...
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07.11.2024 16:15 Відповісти
розумні кияни, читаючи новину про сьогоднішню ніч, вже планують, де спати завтра.

докерувались квартальщики, що вже в столиці ЩОНОЧІ сон у ліжку - це російська рулетка .

p.s. чого пітор путін, його пизтота в кремлі, пітори москвичі - чого вони всі сплять спокійно?
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07.11.2024 17:11 Відповісти
 
 