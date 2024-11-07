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Знищення російського ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО

Українські оператори дронів знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10" за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Знищено ЗРК Стріла-10. Воїни підрозділу "Гідра" Держприкордонслужби гарно запалили російську систему ППО", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського ЗРК "БУК-М2" ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) ППО (3342) знищення (7728) ЗРК (220)


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Аж смішно - комплекс для боротьби з низьколетючими повітряними цілями, замість боротьби з ними, ховається в кущах! Однаково не допомогло...
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07.11.2024 12:17 Відповісти
 
 