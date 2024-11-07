Знищення російського ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО
Українські оператори дронів знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10" за допомогою дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Знищено ЗРК Стріла-10. Воїни підрозділу "Гідра" Держприкордонслужби гарно запалили російську систему ППО", - йдеться у коментарі до публікації.
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Яр Холодний
показати весь коментар07.11.2024 12:17 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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