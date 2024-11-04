Знищення російського ЗРК "БУК-М2" ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори дронів із 77-ї ОАеМБр знищили ворожий ЗРК "Бук-М2" за допосогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hulio
показати весь коментар04.11.2024 13:12 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар04.11.2024 13:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ласкавий звір
показати весь коментар04.11.2024 13:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Trevo Trow
показати весь коментар04.11.2024 15:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Зайда
показати весь коментар04.11.2024 13:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ivan ’Bogun’ Karatel
показати весь коментар04.11.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль