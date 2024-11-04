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Новини Війна
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Знищення російського ЗРК "БУК-М2" ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори дронів із 77-ї ОАеМБр знищили ворожий ЗРК "Бук-М2" за допосогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Оса" на Луганському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7696) дрони (5006) ЗРК (220) 77 ОАБ (32)


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04.11.2024 13:12 Відповісти
"Пустий"... Вже "відстрілявся"...
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04.11.2024 13:30 Відповісти
за допосогою дрона-камікадзе
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04.11.2024 13:32 Відповісти
Дрон скинув допосогу - секретну розробку.
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04.11.2024 15:06 Відповісти
скільки ще у кацапів цього добра?
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04.11.2024 13:50 Відповісти
Дійсно, отак читаєш щодня оту таблицю про вже "700 тис знищених", а там під 10 тис танків, під 20 тис різних бтрів з бмп, не кажучи вже про авто та артилерійські системи, і так собі думаєш: курво, або там бездонна яма всього того лайна, або нам брешуть, що не в себе.
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04.11.2024 22:35 Відповісти
 
 