Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Оса" на Луганському напрямку. ВIДЕО

Сил безпілотних систем за допомогою дрона-бомбардувальника знищили ЗРК "Оса" на Луганському напрямку.

Відео ураження оприлюднила пресслужба Сил безпілотних систем. Операцію успішно провели оператори 412 батальйону безпілотних систем NEMESIS, інформує Цензор.НЕТ.

ЗРК "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року.

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