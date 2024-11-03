Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Оса" на Луганском направлении. ВИДЕО
Сил беспилотных систем с помощью дрона-бомбардировщика уничтожили ЗРК "Оса" на Луганском направлении.
Видео поражения обнародовала пресс-служба Сил беспилотных систем. Операцию успешно провели операторы 412 батальона беспилотных систем NEMESIS, информирует Цензор.НЕТ.
ЗРК "Оса" - советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка началась 27 октября 1960 года, принят на вооружение 4 октября 1971 года.
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