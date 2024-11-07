Уничтожение российского ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО
Украинские операторы дронов уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" с помощью дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Уничтожен ЗРК Стрела-10. Воины подразделения "Гидра" Госпогранслужбы хорошо зажгли российскую систему ПВО", - говорится в комментарии к публикации.
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Яр Холодний
показать весь комментарий07.11.2024 12:17 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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