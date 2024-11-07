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Уничтожение российского ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Украинские операторы дронов уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уничтожен ЗРК Стрела-10. Воины подразделения "Гидра" Госпогранслужбы хорошо зажгли российскую систему ПВО", - говорится в комментарии к публикации.

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Госпогранслужба (6646) ПВО (2897) уничтожение (7400) ЗРК (215)


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Аж смішно - комплекс для боротьби з низьколетючими повітряними цілями, замість боротьби з ними, ховається в кущах! Однаково не допомогло...
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07.11.2024 12:17 Ответить
 
 