РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9201 посетитель онлайн
Новости
4 862 9

Почти половина всех дронов, которыми атакует РФ, - приманки, - Воздушные силы

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Дешевые беспилотники-приманки без боеголовок, которые перегружают нашу противовоздушную оборону, составляют почти половину всех российских БПЛА, выпущенных по Украине.

Об этом сказал в комментарии CNN и.о. начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Игната, вражеские беспилотники-приманки несут "напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу", чтобы имитировать боеголовку "Шахеда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 106 БПЛА по Украине: ПВО сбила 74 цели, еще 25 локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

"Эти более дешевые беспилотники вводят в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать дроны-приманки вместо тех, что несут смертоносную боеголовку. Сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских беспилотников, выпущенных по Украине", - сказал Игнат.

Автор: 

беспилотник (3856) Воздушные силы (2479) Игнат Юрий (618)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За словами Ігната, ворожі безпілотники-приманки несуть "надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу" Джерело:
показать весь комментарий
07.11.2024 18:29 Ответить
нехілі таки приманки. кожної ночі у києви горить в різних районах від цих приманок.
тобто, у нас брешуть всі, на відстаючи від зе!гундоса?
показать весь комментарий
07.11.2024 18:30 Ответить
Цікаво а що заває справжню боєголовку туди запхати? Це ж по вартості має буте не дорожче за 122мм фугасний боеприпас для танка які кожного дня випускають в рази більше ніж тих шахедів.

Ну і бак пального для запасу ходу на 2к кілометрів це теж не мало.
показать весь комментарий
07.11.2024 18:53 Ответить
Немає системи наведення, зроблені з гівна та палок, двигун малопотужний.
показать весь комментарий
07.11.2024 19:00 Ответить
Так. І переважно саме вони "локаційно втрачаються", а не справжні шахеди. Саме тому, що зроблені з гівна і палок і без навігації, а не завдяки нашим системам РЕБ.
показать весь комментарий
07.11.2024 19:33 Ответить
Россия начала массово использовать на Шахедах термобарическую боевую часть. Правила "двух стен" мало, нужно закрывать и межкомнатные двери, - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/termobarichna_bojova_chastina_shahediv_scho_tse_i_chomu_do_pravila_dvoh_stin_neobhidno_dodati_sche_odne-17119.html Defense Express

Термобарический боеприпас демонстрирует свою эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений. Поэтому Россия использует такие БпЛА, в первую очередь, по Киеву, чтобы страдало гражданское население.

Во время тревоги спускайтесь в укрытие.
показать весь комментарий
07.11.2024 19:17 Ответить
- Доктор! А Фима говорит, что он по-прежнему может десять раз за ночь!
- Ну и вы говорите! (с)
показать весь комментарий
07.11.2024 19:28 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2024 22:28 Ответить
Що вам заважає запускати "приманки", якщо воно єффективно? Коли вже ми прочитаємо про нащі ланцети, та нащі хитрі приманки? Було б мабуть непогано.
показать весь комментарий
08.11.2024 03:04 Ответить
 
 