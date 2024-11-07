Почти половина всех дронов, которыми атакует РФ, - приманки, - Воздушные силы
Дешевые беспилотники-приманки без боеголовок, которые перегружают нашу противовоздушную оборону, составляют почти половину всех российских БПЛА, выпущенных по Украине.
Об этом сказал в комментарии CNN и.о. начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Игната, вражеские беспилотники-приманки несут "напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу", чтобы имитировать боеголовку "Шахеда".
"Эти более дешевые беспилотники вводят в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, которая может сбивать дроны-приманки вместо тех, что несут смертоносную боеголовку. Сейчас беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских беспилотников, выпущенных по Украине", - сказал Игнат.
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тобто, у нас брешуть всі, на відстаючи від зе!гундоса?
Ну і бак пального для запасу ходу на 2к кілометрів це теж не мало.
Термобарический боеприпас демонстрирует свою эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений. Поэтому Россия использует такие БпЛА, в первую очередь, по Киеву, чтобы страдало гражданское население.
Во время тревоги спускайтесь в укрытие.
- Ну и вы говорите! (с)