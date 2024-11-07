Майже половина з усіх дронів, якими атакує РФ, - приманки, - Повітряні сили

Дешеві безпілотники-приманки без боєголовок, які перевантажують нашу протиповітряну оборону, становлять майже половину всіх російських БПЛА, випущених по Україні.

Про це сказав у коментарі CNN т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Ігната, ворожі безпілотники-приманки несуть "надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу", щоб імітувати боєголовку "Шахеда".

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"Ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку. Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні", – сказав Ігнат.