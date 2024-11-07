Майже половина з усіх дронів, якими атакує РФ, - приманки, - Повітряні сили
Дешеві безпілотники-приманки без боєголовок, які перевантажують нашу протиповітряну оборону, становлять майже половину всіх російських БПЛА, випущених по Україні.
Про це сказав у коментарі CNN т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Ігната, ворожі безпілотники-приманки несуть "надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу", щоб імітувати боєголовку "Шахеда".
"Ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку. Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні", – сказав Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто, у нас брешуть всі, на відстаючи від зе!гундоса?
Ну і бак пального для запасу ходу на 2к кілометрів це теж не мало.
Термобарический боеприпас демонстрирует свою эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений. Поэтому Россия использует такие БпЛА, в первую очередь, по Киеву, чтобы страдало гражданское население.
Во время тревоги спускайтесь в укрытие.
- Ну и вы говорите! (с)