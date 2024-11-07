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Майже половина з усіх дронів, якими атакує РФ, - приманки, - Повітряні сили

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Дешеві безпілотники-приманки без боєголовок, які перевантажують нашу протиповітряну оборону, становлять майже половину всіх російських БПЛА, випущених по Україні.

Про це сказав у коментарі CNN т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Ігната, ворожі безпілотники-приманки несуть "надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу", щоб імітувати боєголовку "Шахеда".

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"Ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку. Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських безпілотників, випущених по Україні", – сказав Ігнат.

Автор: 

безпілотник (4450) Повітряні сили (2823) Ігнат Юрій (814)


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За словами Ігната, ворожі безпілотники-приманки несуть "надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу" Джерело:
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07.11.2024 18:29 Відповісти
нехілі таки приманки. кожної ночі у києви горить в різних районах від цих приманок.
тобто, у нас брешуть всі, на відстаючи від зе!гундоса?
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07.11.2024 18:30 Відповісти
Цікаво а що заває справжню боєголовку туди запхати? Це ж по вартості має буте не дорожче за 122мм фугасний боеприпас для танка які кожного дня випускають в рази більше ніж тих шахедів.

Ну і бак пального для запасу ходу на 2к кілометрів це теж не мало.
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07.11.2024 18:53 Відповісти
Немає системи наведення, зроблені з гівна та палок, двигун малопотужний.
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07.11.2024 19:00 Відповісти
Так. І переважно саме вони "локаційно втрачаються", а не справжні шахеди. Саме тому, що зроблені з гівна і палок і без навігації, а не завдяки нашим системам РЕБ.
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07.11.2024 19:33 Відповісти
Россия начала массово использовать на Шахедах термобарическую боевую часть. Правила "двух стен" мало, нужно закрывать и межкомнатные двери, - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/termobarichna_bojova_chastina_shahediv_scho_tse_i_chomu_do_pravila_dvoh_stin_neobhidno_dodati_sche_odne-17119.html Defense Express

Термобарический боеприпас демонстрирует свою эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений. Поэтому Россия использует такие БпЛА, в первую очередь, по Киеву, чтобы страдало гражданское население.

Во время тревоги спускайтесь в укрытие.
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07.11.2024 19:17 Відповісти
- Доктор! А Фима говорит, что он по-прежнему может десять раз за ночь!
- Ну и вы говорите! (с)
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07.11.2024 19:28 Відповісти
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07.11.2024 22:28 Відповісти
Що вам заважає запускати "приманки", якщо воно єффективно? Коли вже ми прочитаємо про нащі ланцети, та нащі хитрі приманки? Було б мабуть непогано.
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08.11.2024 03:04 Відповісти
 
 