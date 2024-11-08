Украина получит для испытаний эстонские ракеты ПВО, - Минобороны
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technology предоставит Украине для испытаний ракеты ПВО.
Об этом шла речь на встрече заместителя министра обороны Украины Анатолия Клочко с руководством указанной компании, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что первые образцы для тестов поступят до конца 2024 года.
Ракеты, которые испытает Украина, предназначены, прежде всего, для противодействия БПЛА и способны сбивать цели на высоте до 2 км. В случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.
Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.
Клочко отметил, что для Украины чрезвычайно важно иметь как можно более широкий арсенал ракетного вооружения для отражения российской агрессии. Он призвал иностранных производителей такого оружия предоставлять его в Украине и испытывать в боевых условиях.
"Мы открыты для сотрудничества и готовы к использованию различных образцов современного вооружения", - отметил заместитель министра.
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Хм, по-моєму, "стеля" у ішакєда може бути більше ніж 2 км.
5 км по висоті хоча б.
Якщо протиракети будуть не дуже дорогі, це було б чудовим вирішенням проблеми.
У стрілецької зброї занадто мала ефективність. Дешево, але й не вирішує питання...
Хоча, я не спеціаліст. Можливо, це на порядок дорожчою її зробить.
Але якщо вона взагалі не зможе виконувати свою функцію, то який у ній буде сенс? Викинуті гроші.
Ці ракети можуть швидко виявитись марними.
Ті ракети дорожчі за ішакєди, і роблять їх значно повільніше.
Проблема з ракетами є, серйозна.
Минулого року в Одесі ішакєди збивали С-125 "Печори". Дві установки є на півдні, добре пам'ятаю, як вночі ракети з гуркітом йшли на перехоплення над морем, одна за одною.
Але вже рік, як і сьогодні, працює лише стволка. Навіть "Гепардів" немає, максимум - ЗУшки. Ракети пускають у критичних ситуаціях, або проти інших ракет.