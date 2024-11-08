РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12223 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
4 541 32

Украина получит для испытаний эстонские ракеты ПВО, - Минобороны

Україна випробує естонські ракети для збиття БПЛА

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technology предоставит Украине для испытаний ракеты ПВО.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра обороны Украины Анатолия Клочко с руководством указанной компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первые образцы для тестов поступят до конца 2024 года.

Ракеты, которые испытает Украина, предназначены, прежде всего, для противодействия БПЛА и способны сбивать цели на высоте до 2 км. В случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Также читайте: Украинский бронеавтомобиль UAT-TISA был допущен к использованию в Силах обороны, - Минобороны

Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.

Клочко отметил, что для Украины чрезвычайно важно иметь как можно более широкий арсенал ракетного вооружения для отражения российской агрессии. Он призвал иностранных производителей такого оружия предоставлять его в Украине и испытывать в боевых условиях.

"Мы открыты для сотрудничества и готовы к использованию различных образцов современного вооружения", - отметил заместитель министра.

Читайте также: В Украине готовят первых военных экологических аудиторов в сфере гуманитарного разминирования

Автор: 

испытания (380) Минобороны (9458) ПВО (2902) Эстония (1466)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Всі все щось роблять для нас,крім нас самих. А у нас зарплати сіловікам захмарни,пенсіі,корупція.І ще здорови сіловіки не хочуть воювати.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:03 Ответить
+4
Даже Эстония начала ракеты для ПВО производить. С карликовым криворожским гетьманом ничего хорошего ожидать НЕ приходится.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:14 Ответить
+3
Для БПЛА достатньо, якщо їх мобільні групи збивають з кулеметів. Тут головне вартість ракети, та швидке виробництво. Я колись бачив на фото установки Патріот намальовані Шахеди. По мені, це як мікроскопом цвяхи забивати.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.
Хм, по-моєму, "стеля" у ішакєда може бути більше ніж 2 км.
5 км по висоті хоча б.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:02 Ответить
Да, как то маловата высота ракет... А шахедов около 4км. вроде
показать весь комментарий
08.11.2024 10:09 Ответить
Для маскування та прихованого підльоту "шахеди" летять на малих висотах... Тому таких дальностей цілком вистачає...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:33 Ответить
Для БПЛА достатньо, якщо їх мобільні групи збивають з кулеметів. Тут головне вартість ракети, та швидке виробництво. Я колись бачив на фото установки Патріот намальовані Шахеди. По мені, це як мікроскопом цвяхи забивати.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:13 Ответить
Над містом (конкретно сьогодні вночі) вони літають доволі низько.
Якщо протиракети будуть не дуже дорогі, це було б чудовим вирішенням проблеми.
У стрілецької зброї занадто мала ефективність. Дешево, але й не вирішує питання...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:13 Ответить
Почнуть запускати високо. Мені не подобається таке обмеження за висотою, яке легко подолати простою зміною польотної програми ішакєда.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:26 Ответить
Поки що їх почали запускати нижче ніж раніше. Будуть запускати вище - буде інше вирішення проблеми.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:32 Ответить
То може одразу зробити ракету, яка дістає ішакєд на максимальній висоті?
Хоча, я не спеціаліст. Можливо, це на порядок дорожчою її зробить.
Але якщо вона взагалі не зможе виконувати свою функцію, то який у ній буде сенс? Викинуті гроші.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:34 Ответить
Так, вартість одразу зростає. А висота до 2 км завжди буде актуальною.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:46 Ответить
Велика висота польоту - значить і більш раннє їх виявлення навіть звукометрією. А коли звукометрія виявляє напрям руху цілі - ефективніше працюють зенітні прожектори - є більше часу на висвітлення цілі для стрільби зенітними кулеметами та автоматичними гарматами... І станції РЛС тоді працюють ефективніше... "Шахеди" тому й пускають низько - щоб з-за складок місцевості наші РЛС не могли виявить ціль...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:38 Ответить
Якби ж нам "Гепардів" штук триста, і стабільне постачання БК до них...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:40 Ответить
Шахеди вже давно літають ледве задівачи дахи будинків. Ви взагалі стежите як використовуються на практиці ???
показать весь комментарий
08.11.2024 10:14 Ответить
В чому проблема пускати їх на максимальній висоті з різким падінням на ціль?
Ці ракети можуть швидко виявитись марними.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:17 Ответить
Повільна ціль на високій висоті збивається легше
показать весь комментарий
08.11.2024 10:35 Ответить
Ракетами.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:36 Ответить
Для цього є "Стріли" та британські, французські, американські ЗРК...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:40 Ответить
Але БК...
Ті ракети дорожчі за ішакєди, і роблять їх значно повільніше.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:41 Ответить
А скільки "незбиті" шкоди нароблять"? Порівняй вартість ракети "Нептун" чи БЕК "Магура" з вартістю ними знищених кораблів! Тут - те саме... Тільки діє вже проти нас...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:44 Ответить
Знаю, але тут є така штука... Якщо випустити всі ракети по ішакєдам, на міста полетять російські бомбери зі звичайними ФАБами під крилами.
Проблема з ракетами є, серйозна.
Минулого року в Одесі ішакєди збивали С-125 "Печори". Дві установки є на півдні, добре пам'ятаю, як вночі ракети з гуркітом йшли на перехоплення над морем, одна за одною.
Але вже рік, як і сьогодні, працює лише стволка. Навіть "Гепардів" немає, максимум - ЗУшки. Ракети пускають у критичних ситуаціях, або проти інших ракет.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:47 Ответить
Всі все щось роблять для нас,крім нас самих. А у нас зарплати сіловікам захмарни,пенсіі,корупція.І ще здорови сіловіки не хочуть воювати.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:03 Ответить
Де ти бачив здорових силовиків? Он прокурори і ті всі інваліди, ну майже всі. Не знаю, серед моїх знайомих є силовики. Кому до 55-ти ті всі воюють ще з 2014-го. Дехто вже поранений, дехто загинув, а дехто ще воює. А ті кому ближче за 60 майже всі то після інсульту, інфаркту, а деякі і по кілька перенесли. Які з них вояки?
показать весь комментарий
08.11.2024 10:14 Ответить
а хто тоди по ресторанах ходить,хлопців бье,з радарами за кущами стоіть,по хатах ходять?Домовие?
показать весь комментарий
08.11.2024 10:20 Ответить
Так то ж діючі мєнти, а не силовики пенсіонери. Без мєнтів ніяк, навіть під час війни. Не може суспільство залишитись без поліції, щоб їх всіх на фронт відправити. А те, що серед них є подонки це правда, на жаль... Це відображення суспільства, яке хворе теж на жаль...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:24 Ответить
Для них зараз "золота доба". Війна їх не стосується, розділяй та володарюй...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:17 Ответить
Нам самим для начала нужно хотябы прибрать ларёчника из ОП!
показать весь комментарий
08.11.2024 11:02 Ответить
Даже Эстония начала ракеты для ПВО производить. С карликовым криворожским гетьманом ничего хорошего ожидать НЕ приходится.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:14 Ответить
Вже деякі приватні оборонні підприємства тікають до Польщі. Там тільки раді. Наші круглопикі слуги душать все навкруги. Гетьманцев доведе або до майдану або до рабства.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:16 Ответить
А об этом обязательно из каждого утюга рассказывать?
показать весь комментарий
08.11.2024 11:01 Ответить
До 2-х км за висотою дешевше та якісніше буде над великими містами запустити загороджувальні аеростати з тросами і сітками, як колись було у ДСВ
показать весь комментарий
08.11.2024 17:28 Ответить
 
 