Украинский бронеавтомобиль UAT-TISA был допущен к использованию в Силах обороны, - Минобороны

К использованию в Силах обороны кодифицировали и допустили отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"В зависимости от поставленных задач машину оборудуют дополнительными устройствами.



На шасси UAT-TISA установлена специальная бронекапсула, дающая защиту экипажа от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели. Противоминная защита машины выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля", - говорится в сообщении.

Бронеавтомобиль имеет высокие динамические характеристики, проходимость и плавность хода. Емкости топливных баков хватает на преодоление более 1 000 километров на одной заправке.

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