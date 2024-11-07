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Новости Оборона
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Украинский бронеавтомобиль UAT-TISA был допущен к использованию в Силах обороны, - Минобороны

К использованию в Силах обороны кодифицировали и допустили отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Бронеавтомобіль UAT-TISA допустили до використання у Силах оборони

"В зависимости от поставленных задач машину оборудуют дополнительными устройствами.

На шасси UAT-TISA установлена специальная бронекапсула, дающая защиту экипажа от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели. Противоминная защита машины выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля", - говорится в сообщении.

Бронеавтомобиль имеет высокие динамические характеристики, проходимость и плавность хода. Емкости топливных баков хватает на преодоление более 1 000 километров на одной заправке.

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Щось типу вітчизняного "Хамві"?
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07.11.2024 12:07 Ответить
Тойота? Там з вітчизняного хіба будка... ну і ціна звичайно...
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07.11.2024 13:09 Ответить
Це лише моє припущення... Крім того, прототипом Т-34 були танки Крісті та Віккерса... Однак вони "сильно різняться"... Тому говорить з впевненістю, що то - "Тойота" - може буть "трішки нерозважливо"...
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07.11.2024 13:28 Ответить
Чекаю на тематичні жарти стосовно назви.
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07.11.2024 12:09 Ответить
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07.11.2024 12:30 Ответить
Маєте наувазі що він спеціально для форсування Тиси створений?
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07.11.2024 13:27 Ответить
Навпаки.
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07.11.2024 13:31 Ответить
Tisa? Це як Chernobyl?
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07.11.2024 15:50 Ответить
 
 