Український бронеавтомобіль UAT-TISA допустили до використання у Силах оборони, - Міноборони
До використання у Силах оборони кодифікували та допустили вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Залежно від поставлених завдань машину обладнують додатковими пристроями.
На шасі UAT-TISA встановлено спеціальну бронекапсулу, що дає захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі. Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля", - йдеться в повідомленні.
Бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Ємності паливних баків вистачає на подолання понад 1000 кілометрів на одній заправці.
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