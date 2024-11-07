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Новини Оборона
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Український бронеавтомобіль UAT-TISA допустили до використання у Силах оборони, - Міноборони

До використання у Силах оборони кодифікували та допустили вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Бронеавтомобіль UAT-TISA допустили до використання у Силах оборони

"Залежно від поставлених завдань машину обладнують додатковими пристроями.

На шасі UAT-TISA встановлено спеціальну бронекапсулу, що дає захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі. Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Ємності паливних баків вистачає на подолання понад 1000 кілометрів на одній заправці.

Читайте: Від початку року Сили оборони уразили понад 3 тисячі російських танків, - Міноборони

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Щось типу вітчизняного "Хамві"?
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07.11.2024 12:07 Відповісти
Тойота? Там з вітчизняного хіба будка... ну і ціна звичайно...
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07.11.2024 13:09 Відповісти
Це лише моє припущення... Крім того, прототипом Т-34 були танки Крісті та Віккерса... Однак вони "сильно різняться"... Тому говорить з впевненістю, що то - "Тойота" - може буть "трішки нерозважливо"...
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07.11.2024 13:28 Відповісти
Чекаю на тематичні жарти стосовно назви.
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07.11.2024 12:09 Відповісти
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07.11.2024 12:30 Відповісти
Маєте наувазі що він спеціально для форсування Тиси створений?
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07.11.2024 13:27 Відповісти
Навпаки.
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07.11.2024 13:31 Відповісти
Tisa? Це як Chernobyl?
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07.11.2024 15:50 Відповісти
 
 