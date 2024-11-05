Від початку року Сили оборони уразили понад 3 тисячі російських танків, - Міноборони
За 10 місяців 2024 року Сили оборони України уразили 3 179 танків армії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони.
"У танковому батальйоні - 31 танк. Таким чином з початку року виведено з ладу умовно 102 танкових батальйони окупантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи 12 травня уразили 31 танк окупантів.
"Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора понад 9 млрд доларів США", - зазначають у Міноборони.
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Але ж піхота їде на самокатах,а
це свідчить про дефіцит танків
та БМП у кацапів.Зараз вони
клепають шахеди і ракети
замість масла.