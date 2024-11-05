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Від початку року Сили оборони уразили понад 3 тисячі російських танків, - Міноборони

Знищення російської техніки

За 10 місяців 2024 року Сили оборони України уразили 3 179 танків армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони.

"У танковому батальйоні - 31 танк. Таким чином з початку року виведено з ладу умовно 102 танкових батальйони окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи 12 травня уразили 31 танк окупантів. 

"Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора понад 9 млрд доларів США", - зазначають у Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 701 650 осіб (+1260 за добу), 9208 танків, 20 150 артсистем, 18 581 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

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Міноборони (7514) танк (2094) знищення (7696)


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Молодці! А скільки з них орки відновили?
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05.11.2024 14:24 Відповісти
Якщо брати по книжці, то 1 знищений приблизно до трьох поранених окупантів. Думаю, з танками +- така ж ситуація.
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05.11.2024 14:32 Відповісти
це дуже пальцем в сра... небо.
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05.11.2024 15:49 Відповісти
Коли поле бою залишається за орками то майже всі незгорілі танки підлягають ремонту та відновленню.Прикро, на Донбасі так воно і є
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05.11.2024 18:40 Відповісти
А скільки залишилось ?
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05.11.2024 14:24 Відповісти
кто разрешил хлеб у зеленского забирать? он у нас підрах уй-первый
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05.11.2024 15:03 Відповісти
Де вони їх беруть?
Але ж піхота їде на самокатах,а
це свідчить про дефіцит танків
та БМП у кацапів.Зараз вони
клепають шахеди і ракети
замість масла.
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05.11.2024 15:43 Відповісти
 
 