Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 701 650 осіб (+1260 за добу), 9208 танків, 20 150 артсистем, 18 581 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 701 650 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 701650 (+1260) осіб,
танків ‒ 9208 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
артилерійських систем – 20150 (+29) од,
РСЗВ – 1245 (+0) од,
засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28278 (+41) од,
спеціальна техніка ‒ 3587 (+0)
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Слава ЗСУ !!!
130! одиниць техніки та 1269! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 82 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 701 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.