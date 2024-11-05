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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 701 650 осіб (+1260 за добу), 9208 танків, 20 150 артсистем, 18 581 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Ліквідація російської армії на ранок 5 листопада

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 701 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 701650 (+1260) осіб,

танків ‒ 9208 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,

артилерійських систем – 20150 (+29) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),

крилаті ракети ‒ 2631 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28278 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 3587 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 177 повітряних цілей окупантів знищили підрозділи ППО Сухопутних військ протягом тижня. ІНФОГРАФІКА

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696)


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Топ коментарі
+23
@ "Цікава картинка виходить з падінням російських "сушок": немає ниття ні про френдліфаєр, ні будь-яких пояснень. Вони просто падають, що навіть екіпажі не встигають катапультуватись.
А згодом викладають некрологи..."

https://pbs.twimg.com/media/Gbi-u-PWMAA1z1G?format=jpg&name=900x900
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05.11.2024 08:06 Відповісти
+11
так супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
Слава ЗСУ !!!
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05.11.2024 08:15 Відповісти
+11
Минув 3912 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1269! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 82 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 701 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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05.11.2024 08:55 Відповісти
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пишіть корейців скільки шт
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05.11.2024 08:00 Відповісти
або pcs.
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05.11.2024 08:02 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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05.11.2024 08:04 Відповісти
@ "Цікава картинка виходить з падінням російських "сушок": немає ниття ні про френдліфаєр, ні будь-яких пояснень. Вони просто падають, що навіть екіпажі не встигають катапультуватись.
А згодом викладають некрологи..."

https://pbs.twimg.com/media/Gbi-u-PWMAA1z1G?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
05.11.2024 08:06 Відповісти
так супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
Слава ЗСУ !!!
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05.11.2024 08:15 Відповісти
Тут взагалі незрозуміло, з якого він етносу..
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05.11.2024 10:49 Відповісти
судячи з ім'я та прізвища - франкоказах.
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05.11.2024 16:04 Відповісти
А в звіті літачки вже півроку застигли на 369 і ні кроку...
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05.11.2024 10:28 Відповісти
Хай ворог гадає.. Головне, що таки падають.
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05.11.2024 10:46 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.11.2024 08:31 Відповісти
🙏🙏🙏
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05.11.2024 10:36 Відповісти
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05.11.2024 08:55 Відповісти
Минув 3912 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1269! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 82 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 701 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
показати весь коментар
05.11.2024 08:55 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 08:58 Відповісти
 
 