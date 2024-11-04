177 повітряних цілей окупантів знищили підрозділи ППО Сухопутних військ протягом тижня. ІНФОГРАФІКА
Підрозділи ППО Сухопутних військ упродовж тижня знищили 177 повітряних цілей росіян.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Так, підрозділи ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищили 177 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Серед них:
- БпЛА Shahed-131/136 - 139 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 - 7 од.;
- БпЛА Zala - 13 од.;
- БпЛА Supercam - 8 од.;
- БпЛА "Ланцет" - 7 од.;
- БпЛА "Молнія" - 2 од.
- БпЛА "Привіт82" - 1 од.
Як зазначається, загалом за попередній місяць, жовтень, розрахунки ППО у складі підрозділів Сухопутних військ знищили 729 БПЛА, 464 з яких - Shahed-131/136.
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