177 воздушных целей оккупантов уничтожили подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 177 воздушных целей россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

В частности, подразделения ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 177 средств воздушной разведки и нападения противника.

Среди них:

БпЛА Shahed-131/136 - 139 ед;

БпЛА "Орлан" 10/30 - 7 ед;

БпЛА Zala - 13 ед;

БпЛА Supercam - 8 ед;

БпЛА "Ланцет" - 7 ед;

БпЛА "Молния" - 2 ед.

БпЛА "Привет82" - 1 ед.

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Как отмечается, всего за предыдущий месяц, октябрь, расчеты ПВО в составе подразделений Сухопутных войск уничтожили 729 БПЛА, 464 из которых - Shahed-131/136.