177 воздушных целей оккупантов уничтожили подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели. ИНФОГРАФИКА
Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 177 воздушных целей россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
В частности, подразделения ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 177 средств воздушной разведки и нападения противника.
Среди них:
- БпЛА Shahed-131/136 - 139 ед;
- БпЛА "Орлан" 10/30 - 7 ед;
- БпЛА Zala - 13 ед;
- БпЛА Supercam - 8 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 7 ед;
- БпЛА "Молния" - 2 ед.
- БпЛА "Привет82" - 1 ед.
Как отмечается, всего за предыдущий месяц, октябрь, расчеты ПВО в составе подразделений Сухопутных войск уничтожили 729 БПЛА, 464 из которых - Shahed-131/136.
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