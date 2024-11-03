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Новости Видео Война
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Подбитая вражеская БМП бросает свой десант и едет спасаться, а российских солдат наши бойцы ликвидируют. ВИДЕО

На Лиманском направлении фронта в Донецкой области оператор дрона типа "Баба-Яга" 67-й отдельной механизированной бригады атаковал российскую БМП, которая как раз высаживала десант. После первого же сброса бронемашина уехала, бросив личный состав, - позже всех россиян наши защитники ликвидировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Украинские десантники сняли ликвидированного оккупанта из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области

Автор: 

уничтожение (7379) Донецкая область (10111) БМП (407) 67 ОМБр (20)


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Топ комментарии
+15
Гарненько розмазали кацапських вилупків . Слава Козакам!
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03.11.2024 17:23 Ответить
+6
Висадились ублюдки. Попадання професійне. У нас спасені життя, а на московщині свято по виплатам.
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03.11.2024 17:39 Ответить
+6
Звідки там люди? Ви щось поплутали
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03.11.2024 17:49 Ответить
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та то він втік за підмогою. подзвонили, шо там у кабзоха на концерті ще імеются свабодниє мєста ))
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03.11.2024 17:19 Ответить
Аншлаг знову у кабздона.... На концерті...
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03.11.2024 17:22 Ответить
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03.11.2024 17:22 Ответить
Гарненько розмазали кацапських вилупків . Слава Козакам!
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03.11.2024 17:23 Ответить
а що там за мотлох олзлетівся? То, можливо, гроші з кишень шалені...
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03.11.2024 17:31 Ответить
Мабуть граната від броні зрикошетила.
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03.11.2024 17:51 Ответить
Так людей їм не жаль, а от машину бережуть.
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03.11.2024 17:35 Ответить
Звідки там люди? Ви щось поплутали
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03.11.2024 17:49 Ответить
Дійсно що це я? Схожі на людей звичайно.
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03.11.2024 17:52 Ответить
двуногих там ще є, але мабуть таки не вистачає, раз з Кореї везуть, а техніка дорожча
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04.11.2024 15:35 Ответить
Висадились ублюдки. Попадання професійне. У нас спасені життя, а на московщині свято по виплатам.
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03.11.2024 17:39 Ответить
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03.11.2024 17:41 Ответить
Чьотєнько! Слава ЗСУ!
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03.11.2024 17:43 Ответить
І музон жорсткий як наші бомби!💪
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03.11.2024 17:51 Ответить
Да, красивый музон, как и красивые дохлые кацапы.
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04.11.2024 07:46 Ответить
Мабуть ще й фпв засадили їм пізніше.
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03.11.2024 17:53 Ответить
Російська ракета, запущена по Україні, впала в Криму на житловий будинок.

https://www.unian.ua/world/raketna-ataka-rosiyska-raketa-vpala-v-krimu-12808368.html
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03.11.2024 18:00 Ответить
... любе знищення будинків... баз... сховищ... кацапів та кацапок від нуля до 80 років... повинно викликати задоволення українців. Смердячі кацапи мають наміри знищити українську націю. Тому Ваш допис...це радісна новина.!
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03.11.2024 19:10 Ответить
Їх напевне певним фугасом вбило, після вибуху якого ця четвірка не рухалася, другий і третій були для гарантії, про всяк випадок, ну і "від душі".
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03.11.2024 18:02 Ответить
першим фугасом
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03.11.2024 18:03 Ответить
Вигрузив прям у пекло🤟
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03.11.2024 19:19 Ответить
Та ну нах - їх ще у чорні пакети збирати. Давай, механік, - газ до поліка і до генделика.
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03.11.2024 20:02 Ответить
вже не ВДВ, а перегній
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04.11.2024 01:49 Ответить
Водилу БМП к награде приставят(сберег технику). А так бы, загранотряды из солнечной Чечни еще и расстреляли за то, шо увез кацапов с поля боя.
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04.11.2024 07:50 Ответить
 
 