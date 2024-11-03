Подбитая вражеская БМП бросает свой десант и едет спасаться, а российских солдат наши бойцы ликвидируют. ВИДЕО
На Лиманском направлении фронта в Донецкой области оператор дрона типа "Баба-Яга" 67-й отдельной механизированной бригады атаковал российскую БМП, которая как раз высаживала десант. После первого же сброса бронемашина уехала, бросив личный состав, - позже всех россиян наши защитники ликвидировали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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