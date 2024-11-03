Украинские десантники сняли ликвидированного оккупанта из 155 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожают российских солдат из 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ на Курщине.
Как передает Цензор.НЕТ, подразделения 9-й десантно-штурмовой роты 155 ОБРМП ТОФ понесли потери в количестве более 60-ти военнослужащих и были выведены на восстановление.
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+17 Boris Areshenkov
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+17 saimansay
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Собственной персоны
а наказ вбивати їм віддав особисто лілі-путін
Ну ось, дожилися. Реклама Рюзкє Міра на Цензорі...
тому "найкраща" реклами "узкого міра" - ситуація на бамбасі.
В тій же Україні щось не спотерігається наплив бідняків в военкомати.
Тому що бажання вбивати за гроші - це кацапська мстя багатіям, але чомусь в Україні.
Якби женЯ пригожин таки привів своїх бандитів в підмосков'я - то кацапи мстили багатіям в підмосков'ї - їм все одно де...
Отріцательний под'ем багачей.
https://www.youtube.com/watch?v=7U1RbOOlQqI путин - средний класс в России, те у кого доход 17 тысяч рублей (170 доларов в месяц). 🤣🤣🤣
Твій вождь сказав - 170 долярів в місяць - це середній клас росії.
Значить бідняк - той у кого менше 50 доларів в місяць.
Тому ВСІ твої "бідняки який живе у пристойній квартирі і їздить на жигулях або китайській іномарці" - лише твої фантазії.
Ніхто НЕ взмозі жити в пристойній квартирі та їздити на іномарці за 50 доларів в місяць.
Знімай хрестик, або труси одінь.
За июнь, 2024 - 156 427 руб.
За май, 2024 - 149 756 руб.
За апрель, 2024 - 157 447 руб.
А це вже 1500 баксів ! По регіонам дивись сам.