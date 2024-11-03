Украинские десантники сняли ликвидированного оккупанта из 155 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожают российских солдат из 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ на Курщине.

Как передает Цензор.НЕТ, подразделения 9-й десантно-штурмовой роты 155 ОБРМП ТОФ понесли потери в количестве более 60-ти военнослужащих и были выведены на восстановление.

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