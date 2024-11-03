УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4740 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 127 34

Українські десантники зафільмували ліквідованого окупанта зі 155 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. ВIДЕО 18+

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України нищать російських солдатів із 155-ої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ на Курщині.

Як передає Цензор.НЕТ, підрозділи 9-ої десантно-штурмової роти 155 ОБРМП ТОФ зазнали втрат в кількості більш ніж 60 військовослужбовців та були виведені на відновлення.

Дивіться: Тіла окупантів розлетілися у різні боки від підриву російської "буханки". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Это ж свиносабака..
Собственной персоны
показати весь коментар
03.11.2024 10:25 Відповісти
+17
маячня - кацапи від природи скажені собаки і мстять всьому світу за те що кацапи живуть у багні, коли інші будують добробут.
а наказ вбивати їм віддав особисто лілі-путін
показати весь коментар
03.11.2024 10:59 Відповісти
+15
ЯВНЫЙ ОРК !)
показати весь коментар
03.11.2024 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это ж свиносабака..
Собственной персоны
показати весь коментар
03.11.2024 10:25 Відповісти
155-та?Перед смертю впав та розквасив носа і вибив зуби.Яке смішне самогубство.
показати весь коментар
03.11.2024 10:30 Відповісти
Та він таким і був
показати весь коментар
03.11.2024 11:26 Відповісти
ОСКАРА!!!
показати весь коментар
03.11.2024 12:56 Відповісти
ЯВНЫЙ ОРК !)
показати весь коментар
03.11.2024 10:32 Відповісти
Знову кацапи будуть скаженіти та над нашими полоненими знущатись, а то й вбивати на місці. А ми думаємо чого вони не беруть у полон. Бо боягузи тільки так можуть мститись. Шавка завжди смілива, коли на бульдога заливається з підворотні.
показати весь коментар
03.11.2024 10:50 Відповісти
маячня - кацапи від природи скажені собаки і мстять всьому світу за те що кацапи живуть у багні, коли інші будують добробут.
а наказ вбивати їм віддав особисто лілі-путін
показати весь коментар
03.11.2024 10:59 Відповісти
Будемо чесними, пане. Не всі кацапи живуть у багні. Якраз ті, що пішли заробляти на війну, можливо й живуть ... А більшість живуть так, що й нашим завидки. Та не спішать віддавати життя за якось дідка з *******. Благо що дурників багато по світу: то африканці, то азіати, то корейці. Ще й своїх зеків "пруд пруди".
показати весь коментар
03.11.2024 11:12 Відповісти
"...А більшість живуть так, що й нашим завидки..."
Ну ось, дожилися. Реклама Рюзкє Міра на Цензорі...
показати весь коментар
03.11.2024 11:27 Відповісти
прихід "узкого міра" означає не благополуччя, але пограбування, як це відбувається на бамбасі 10 років.
тому "найкраща" реклами "узкого міра" - ситуація на бамбасі.
показати весь коментар
03.11.2024 13:26 Відповісти
Ти теж заздриш свинособакам,хохол?
показати весь коментар
03.11.2024 12:54 Відповісти
А що краще брехати ? Типу: вони електрочайник не бачили або у мацквє й досі ходять срати на Арбат ? Про рівень життя "за поребриком" без реклами розповів опозиціонер і "вбитий" журналіст Бабченко, який для ЗСУ ганяє легкові з балтійських країн. Жили й живуть там пристойно навіть у глибинці. Алкаші живуть як і наші "на днє у трущобах". Правда завжди для чесних людей була бажаною, а для бовдурів й брехня за цукерку виглядає ?
показати весь коментар
03.11.2024 20:13 Відповісти
дебіл ..
показати весь коментар
03.11.2024 20:17 Відповісти
Дякую за комплімент. Ніколи не чекав отримати від повного бовдура. То розшифруй це красиве слово будь ласка. Ну щоб ясно було ... всім.
показати весь коментар
03.11.2024 20:39 Відповісти
Навіть в самій останній країні Африки є багаті та заможні. І що? Що ти сказати хотів?
В тій же Україні щось не спотерігається наплив бідняків в военкомати.
Тому що бажання вбивати за гроші - це кацапська мстя багатіям, але чомусь в Україні.
Якби женЯ пригожин таки привів своїх бандитів в підмосков'я - то кацапи мстили багатіям в підмосков'ї - їм все одно де...
показати весь коментар
03.11.2024 13:22 Відповісти
Неправильна мстя або неправильний висновок.
показати весь коментар
03.11.2024 20:14 Відповісти
Висновок правильний - лілі-путін загнав бідняків у ще більші кредитно-боргові ями, його бувша дружина має бізнес по видачі кредитів - все по плану.
показати весь коментар
03.11.2024 20:26 Відповісти
Про яму правильно. А ось бідняк, який живе у пристойній квартирі і їздить на жигулях або китайській іномарці, це вже не бідняк
показати весь коментар
03.11.2024 20:42 Відповісти
Нє, Друже - не так - просто треба опустити планку "багатості" - і всі бідняки стануть багачами... 🥳
Отріцательний под'ем багачей.
https://www.youtube.com/watch?v=7U1RbOOlQqI путин - средний класс в России, те у кого доход 17 тысяч рублей (170 доларов в месяц). 🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.11.2024 20:50 Відповісти
170 доларів отримував простий робочий в Акц.Тов. в мацквє в нещасних 90 - х роках. Я - свідок, бо працював поруч. На заробітках.
показати весь коментар
03.11.2024 21:00 Відповісти
Нєєє, Друже - тобі не зіскочити з теми.
Твій вождь сказав - 170 долярів в місяць - це середній клас росії.
Значить бідняк - той у кого менше 50 доларів в місяць.
Тому ВСІ твої "бідняки який живе у пристойній квартирі і їздить на жигулях або китайській іномарці" - лише твої фантазії.
Ніхто НЕ взмозі жити в пристойній квартирі та їздити на іномарці за 50 доларів в місяць.
Знімай хрестик, або труси одінь.
показати весь коментар
03.11.2024 21:04 Відповісти
***** - вождь ? Та ще й мій ? З якого біса ? Якщо я живу у країні мрій зєлєнскаво. Хрестик знімати ? Жодна людина в світі не примусить мене зняти те, що мені дали у чотири рочки. Взагалі, я б залишив останнє речення собі, а не писав. Це ти намалював, щоб не відставати ... від зєлєнскаво ? Тепер провернемось до теми, бо ти багато "цитат" не в тему нарисував. Я не читаю *****. Тому звідки оці 70 000 руплєй ? Якщо : Средняя заработная плата в Москве по месяцам: За три последних месяца:

За июнь, 2024 - 156 427 руб.

За май, 2024 - 149 756 руб.

За апрель, 2024 - 157 447 руб.
А це вже 1500 баксів ! По регіонам дивись сам.
показати весь коментар
04.11.2024 17:54 Відповісти
ага, ще скажи, що тв більшість, "живе краще, що аз завидки беруть" завдяки х...лу, тому вони його терплять і підтримують? а що ж унітази не куплять?
показати весь коментар
04.11.2024 10:07 Відповісти
ета скрепная морда руzкава міра...
показати весь коментар
03.11.2024 11:01 Відповісти
морда лиця? Там нічого не змінилось
показати весь коментар
03.11.2024 16:52 Відповісти
Рідні не признають за свого цього орка
показати весь коментар
03.11.2024 11:09 Відповісти
Це мені здається - на ньому шолом РА (СА) ?
показати весь коментар
03.11.2024 11:20 Відповісти
Похоже, что в этот шлем еще его дед срал!
показати весь коментар
03.11.2024 12:27 Відповісти
Ванька - кацап до пекла пішов
показати весь коментар
03.11.2024 11:58 Відповісти
Фуйло обіщало всем рай,но что-та пашло ні так..
показати весь коментар
03.11.2024 12:46 Відповісти
Типовий орк.
показати весь коментар
03.11.2024 12:51 Відповісти
Дійсно,що орки!

показати весь коментар
03.11.2024 15:18 Відповісти
то пролилися жидєньким коли біг
показати весь коментар
04.11.2024 11:06 Відповісти
 
 