Українські десантники зафільмували ліквідованого окупанта зі 155 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. ВIДЕО 18+

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України нищать російських солдатів із 155-ої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ на Курщині.

Як передає Цензор.НЕТ, підрозділи 9-ої десантно-штурмової роти 155 ОБРМП ТОФ зазнали втрат в кількості більш ніж 60 військовослужбовців та були виведені на відновлення.

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