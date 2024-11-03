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Новини Відео Війна
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Підбита ворожа БМП кидає свій десант та їде рятуватися, а російських солдатів наші бійці ліквідовують. ВIДЕО

На Лиманському напрямку фронту на Донеччині оператор дрона типу "Баба-Яга" 67-ої окремої механізованої бригади атакував російську БМП, яка якраз висаджувала десант. Після першого ж скиду бронемашина поїхала, покинувши особовий склад, - пізніше всіх росіян наші захисники ліквідували. .

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7692) Донецька область (8925) БМП (416) 67 ОМБр (20)


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Топ коментарі
+15
Гарненько розмазали кацапських вилупків . Слава Козакам!
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03.11.2024 17:23 Відповісти
+6
Висадились ублюдки. Попадання професійне. У нас спасені життя, а на московщині свято по виплатам.
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03.11.2024 17:39 Відповісти
+6
Звідки там люди? Ви щось поплутали
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03.11.2024 17:49 Відповісти
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та то він втік за підмогою. подзвонили, шо там у кабзоха на концерті ще імеются свабодниє мєста ))
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03.11.2024 17:19 Відповісти
Аншлаг знову у кабздона.... На концерті...
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03.11.2024 17:22 Відповісти
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03.11.2024 17:22 Відповісти
Гарненько розмазали кацапських вилупків . Слава Козакам!
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03.11.2024 17:23 Відповісти
а що там за мотлох олзлетівся? То, можливо, гроші з кишень шалені...
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03.11.2024 17:31 Відповісти
Мабуть граната від броні зрикошетила.
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03.11.2024 17:51 Відповісти
Так людей їм не жаль, а от машину бережуть.
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03.11.2024 17:35 Відповісти
Звідки там люди? Ви щось поплутали
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03.11.2024 17:49 Відповісти
Дійсно що це я? Схожі на людей звичайно.
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03.11.2024 17:52 Відповісти
двуногих там ще є, але мабуть таки не вистачає, раз з Кореї везуть, а техніка дорожча
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04.11.2024 15:35 Відповісти
Висадились ублюдки. Попадання професійне. У нас спасені життя, а на московщині свято по виплатам.
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03.11.2024 17:39 Відповісти
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03.11.2024 17:41 Відповісти
Чьотєнько! Слава ЗСУ!
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03.11.2024 17:43 Відповісти
І музон жорсткий як наші бомби!💪
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03.11.2024 17:51 Відповісти
Да, красивый музон, как и красивые дохлые кацапы.
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04.11.2024 07:46 Відповісти
Мабуть ще й фпв засадили їм пізніше.
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03.11.2024 17:53 Відповісти
Російська ракета, запущена по Україні, впала в Криму на житловий будинок.

https://www.unian.ua/world/raketna-ataka-rosiyska-raketa-vpala-v-krimu-12808368.html
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03.11.2024 18:00 Відповісти
... любе знищення будинків... баз... сховищ... кацапів та кацапок від нуля до 80 років... повинно викликати задоволення українців. Смердячі кацапи мають наміри знищити українську націю. Тому Ваш допис...це радісна новина.!
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03.11.2024 19:10 Відповісти
Їх напевне певним фугасом вбило, після вибуху якого ця четвірка не рухалася, другий і третій були для гарантії, про всяк випадок, ну і "від душі".
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03.11.2024 18:02 Відповісти
першим фугасом
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03.11.2024 18:03 Відповісти
Вигрузив прям у пекло🤟
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03.11.2024 19:19 Відповісти
Та ну нах - їх ще у чорні пакети збирати. Давай, механік, - газ до поліка і до генделика.
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03.11.2024 20:02 Відповісти
вже не ВДВ, а перегній
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04.11.2024 01:49 Відповісти
Водилу БМП к награде приставят(сберег технику). А так бы, загранотряды из солнечной Чечни еще и расстреляли за то, шо увез кацапов с поля боя.
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04.11.2024 07:50 Відповісти
 
 