Підбита ворожа БМП кидає свій десант та їде рятуватися, а російських солдатів наші бійці ліквідовують. ВIДЕО

На Лиманському напрямку фронту на Донеччині оператор дрона типу "Баба-Яга" 67-ої окремої механізованої бригади атакував російську БМП, яка якраз висаджувала десант. Після першого ж скиду бронемашина поїхала, покинувши особовий склад, - пізніше всіх росіян наші захисники ліквідували. .

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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