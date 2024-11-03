Підбита ворожа БМП кидає свій десант та їде рятуватися, а російських солдатів наші бійці ліквідовують. ВIДЕО
На Лиманському напрямку фронту на Донеччині оператор дрона типу "Баба-Яга" 67-ої окремої механізованої бригади атакував російську БМП, яка якраз висаджувала десант. Після першого ж скиду бронемашина поїхала, покинувши особовий склад, - пізніше всіх росіян наші захисники ліквідували. .
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+15 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.11.2024 17:23 Відповісти Посилання
+6 Elvis2
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+6 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар03.11.2024 17:49 Відповісти Посилання
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https://www.unian.ua/world/raketna-ataka-rosiyska-raketa-vpala-v-krimu-12808368.html