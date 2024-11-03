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Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий самоліквідувався, а український дрон бійців 56-ої окремої мотопіхотної бригади це зафільмував.

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Автор: 

армія рф (18034) самогубство (649)


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Топ коментарі
+10
краще перед боєм підірвав би себе, менше мороки.
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03.11.2024 16:06 Відповісти
+4
Вихід завжди є - двох злодіів зловили і кинули в яму - туди мають кинути вовка --один питає а вихід є ? --є! -де? - у вовка ззаді
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03.11.2024 16:08 Відповісти
+4
Короче смотрите видео Александр Невзоров вчера..по этой теме сказал ясно... Быдло безимянное..спи спокойно,тебя никто поименно не Помнит...👹👺🐓
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03.11.2024 16:20 Відповісти
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краще перед боєм підірвав би себе, менше мороки.
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03.11.2024 16:06 Відповісти
Вихід завжди є - двох злодіів зловили і кинули в яму - туди мають кинути вовка --один питає а вихід є ? --є! -де? - у вовка ззаді
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03.11.2024 16:08 Відповісти
Ця байка звучить дещо інакше.
В любій ситуації завжди є виходи.
Навіть якщо вас з'їв вовк - виходів з ситуації три - опа, рот, мисливці з ножами
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03.11.2024 17:35 Відповісти
Не дуже красиво...
Міг би гранату під себе покласти - щоб на молекули розірвало...
І тваринам легше поїдати....
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03.11.2024 16:09 Відповісти
нелюбимой жене с тьощей отомстил - верхней сраки нема, теперь его не опознают и бабы получат не дрова и пельмени, а х.р на оба кацапских рыла.
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03.11.2024 19:42 Відповісти
Нема ноги,і голова нехай туди ж котиться
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03.11.2024 16:13 Відповісти
Молодець
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03.11.2024 16:13 Відповісти
Вчера помойка КГБиста приняла Закон о массовых захоронениях на помойке...типа на братских могилах не ставят крестовым вдовы на них не рыдают... Владимир Высоцкий.кажись 1975 год,точно не помню
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03.11.2024 16:17 Відповісти
Короче смотрите видео Александр Невзоров вчера..по этой теме сказал ясно... Быдло безимянное..спи спокойно,тебя никто поименно не Помнит...👹👺🐓
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03.11.2024 16:20 Відповісти
Що там КГБ прийняло - "ХЗ" ... А от "документ ДСП" такий був підписаний Шойгу ще в березні 2022 року. Там чітко було розписано про те, що робить з масовими втратами... На Чернігівщині таким займалися ще в середині березня - скидали тіла в яри і траншеї та закопували екскаваторами... Місцевим ці місця відомі...
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04.11.2024 07:10 Відповісти
А ві не подумав що родина білу ладу не получить, а за гранату у сім'ї відрахують
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03.11.2024 16:25 Відповісти
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03.11.2024 16:26 Відповісти
У быдла не бывает родины...,как говорил профессор Преображенский, Шариков смотреть и слушать...а не орать АбырвалГ....😁👹🦮🦮🦮
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03.11.2024 16:27 Відповісти
одним орком менше стало
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03.11.2024 16:28 Відповісти
Прекрасное начинание! Обезьяны должны повторить!
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03.11.2024 16:34 Відповісти
Матросов ставить лайк
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03.11.2024 16:47 Відповісти
Зекономив для нас ********* для дрона. А може й самого дрона
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03.11.2024 16:57 Відповісти
Якшо порівняти наших розтріляних полонених на курщіні, з за недостатку б/к до автоматів - ну цеж не зеленский з своїми тварюками там воюють, і це - то питання - нащо це все - смерть, кров, втрати, сльози.... Хто цього хотів - тіки одна країна, тіки один підар - *****. Чому він так вирішив - є відповіді у директора ЦРУ Бернса, після двух зустрічей у 21 році з зеленским та однієї з *****м. Читайте мемуари Бернса.
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03.11.2024 17:09 Відповісти
Поранений російський солдат відірвав собі голову...
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03.11.2024 18:27 Відповісти
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03.11.2024 19:16 Відповісти
І то треба було їхати аж в Україну, краще б зробив це на росіі
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03.11.2024 19:16 Відповісти
пораскинул мозгами
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03.11.2024 19:26 Відповісти
Правильне рішення, як приклад для впровадження в ординській армії - якщо Бог мізків не дав, то навіщо тоді голова.
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03.11.2024 19:51 Відповісти
*****-ванець!
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04.11.2024 12:29 Відповісти
Самогубців ні до Раю не беруть, ні компенсації рідним не виплачують.
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04.11.2024 20:10 Відповісти
 
 