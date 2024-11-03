Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО
Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий самоліквідувався, а український дрон бійців 56-ої окремої мотопіхотної бригади це зафільмував.
Топ коментарі
+10 krot_lub
показати весь коментар03.11.2024 16:06 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.11.2024 16:08 Відповісти Посилання
+4 Senator #518037
показати весь коментар03.11.2024 16:20 Відповісти Посилання
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В любій ситуації завжди є виходи.
Навіть якщо вас з'їв вовк - виходів з ситуації три - опа, рот, мисливці з ножами
Міг би гранату під себе покласти - щоб на молекули розірвало...
І тваринам легше поїдати....