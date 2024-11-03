Раненый российский солдат подорвал себя гранатой. ВИДЕО
Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный самоликвидировался, а украинский дрон бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады это снял.
Топ комментарии
+10 krot_lub
показать весь комментарий03.11.2024 16:06 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.11.2024 16:08 Ответить Ссылка
+4 Senator #518037
показать весь комментарий03.11.2024 16:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В любій ситуації завжди є виходи.
Навіть якщо вас з'їв вовк - виходів з ситуації три - опа, рот, мисливці з ножами
Міг би гранату під себе покласти - щоб на молекули розірвало...
І тваринам легше поїдати....