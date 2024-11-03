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Раненый российский солдат подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный самоликвидировался, а украинский дрон бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады это снял.

Смотрите также: Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) самоубийство (1015)


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Топ комментарии
+10
краще перед боєм підірвав би себе, менше мороки.
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03.11.2024 16:06 Ответить
+4
Вихід завжди є - двох злодіів зловили і кинули в яму - туди мають кинути вовка --один питає а вихід є ? --є! -де? - у вовка ззаді
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03.11.2024 16:08 Ответить
+4
Короче смотрите видео Александр Невзоров вчера..по этой теме сказал ясно... Быдло безимянное..спи спокойно,тебя никто поименно не Помнит...👹👺🐓
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03.11.2024 16:20 Ответить
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краще перед боєм підірвав би себе, менше мороки.
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03.11.2024 16:06 Ответить
Вихід завжди є - двох злодіів зловили і кинули в яму - туди мають кинути вовка --один питає а вихід є ? --є! -де? - у вовка ззаді
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03.11.2024 16:08 Ответить
Ця байка звучить дещо інакше.
В любій ситуації завжди є виходи.
Навіть якщо вас з'їв вовк - виходів з ситуації три - опа, рот, мисливці з ножами
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03.11.2024 17:35 Ответить
Не дуже красиво...
Міг би гранату під себе покласти - щоб на молекули розірвало...
І тваринам легше поїдати....
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03.11.2024 16:09 Ответить
нелюбимой жене с тьощей отомстил - верхней сраки нема, теперь его не опознают и бабы получат не дрова и пельмени, а х.р на оба кацапских рыла.
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03.11.2024 19:42 Ответить
Нема ноги,і голова нехай туди ж котиться
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03.11.2024 16:13 Ответить
Молодець
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03.11.2024 16:13 Ответить
Вчера помойка КГБиста приняла Закон о массовых захоронениях на помойке...типа на братских могилах не ставят крестовым вдовы на них не рыдают... Владимир Высоцкий.кажись 1975 год,точно не помню
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03.11.2024 16:17 Ответить
Короче смотрите видео Александр Невзоров вчера..по этой теме сказал ясно... Быдло безимянное..спи спокойно,тебя никто поименно не Помнит...👹👺🐓
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03.11.2024 16:20 Ответить
Що там КГБ прийняло - "ХЗ" ... А от "документ ДСП" такий був підписаний Шойгу ще в березні 2022 року. Там чітко було розписано про те, що робить з масовими втратами... На Чернігівщині таким займалися ще в середині березня - скидали тіла в яри і траншеї та закопували екскаваторами... Місцевим ці місця відомі...
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04.11.2024 07:10 Ответить
А ві не подумав що родина білу ладу не получить, а за гранату у сім'ї відрахують
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03.11.2024 16:25 Ответить
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03.11.2024 16:26 Ответить
У быдла не бывает родины...,как говорил профессор Преображенский, Шариков смотреть и слушать...а не орать АбырвалГ....😁👹🦮🦮🦮
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03.11.2024 16:27 Ответить
одним орком менше стало
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03.11.2024 16:28 Ответить
Прекрасное начинание! Обезьяны должны повторить!
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03.11.2024 16:34 Ответить
Матросов ставить лайк
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03.11.2024 16:47 Ответить
Зекономив для нас ********* для дрона. А може й самого дрона
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03.11.2024 16:57 Ответить
Якшо порівняти наших розтріляних полонених на курщіні, з за недостатку б/к до автоматів - ну цеж не зеленский з своїми тварюками там воюють, і це - то питання - нащо це все - смерть, кров, втрати, сльози.... Хто цього хотів - тіки одна країна, тіки один підар - *****. Чому він так вирішив - є відповіді у директора ЦРУ Бернса, після двух зустрічей у 21 році з зеленским та однієї з *****м. Читайте мемуари Бернса.
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03.11.2024 17:09 Ответить
Поранений російський солдат відірвав собі голову...
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03.11.2024 18:27 Ответить
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03.11.2024 19:16 Ответить
І то треба було їхати аж в Україну, краще б зробив це на росіі
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03.11.2024 19:16 Ответить
пораскинул мозгами
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03.11.2024 19:26 Ответить
Правильне рішення, як приклад для впровадження в ординській армії - якщо Бог мізків не дав, то навіщо тоді голова.
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03.11.2024 19:51 Ответить
*****-ванець!
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04.11.2024 12:29 Ответить
Самогубців ні до Раю не беруть, ні компенсації рідним не виплачують.
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04.11.2024 20:10 Ответить
 
 