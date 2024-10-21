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Новости Видео Война
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Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату, - произошло это в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный самоликвидировался, а украинский дрон это снял на видео.

Напомним, недавно мы писали о том, как аэробомберы боевого батальона Incognito 54-й ОМБр сбросили с дрона боеприпас на российского захватчика. Оккупант в момент достал гранату и подорвал себя.

Также читайте: Оккупант вырвал чеку из гранаты и держал ее в руках, чтобы покончить жизнь самоубийством. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) самоубийство (1012) Донецкая область (9991)


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Топ комментарии
+12
То вдома цього зробити було не мож? Треба було їхати за тисячі кілометрів у чужу хату?
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21.10.2024 17:21 Ответить
+10
Щоб вони усі так повиздихали!
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21.10.2024 17:21 Ответить
+8
Ай маладца...
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21.10.2024 17:09 Ответить
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Ай маладца...
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21.10.2024 17:09 Ответить
Бо знає, що окупант
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21.10.2024 17:10 Ответить
Щоб вони усі так повиздихали!
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21.10.2024 17:21 Ответить
Де взяти 140 млн гранат?
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21.10.2024 20:16 Ответить
корейці і китайці з гранатами допоможуть...
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22.10.2024 01:26 Ответить
То вдома цього зробити було не мож? Треба було їхати за тисячі кілометрів у чужу хату?
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21.10.2024 17:21 Ответить
Самострел, билят.
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21.10.2024 17:24 Ответить
Міцного здоровля усопшому !!!
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21.10.2024 17:43 Ответить
семь футов (под землей)))
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21.10.2024 18:31 Ответить
После войны тре срочно начать отстрел ожиревших лисичек с кабанами, бо прокацапленi нiвроку.
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21.10.2024 18:34 Ответить
От же піdар.
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21.10.2024 18:52 Ответить
Вот ето рузкая скрепа и уровень жизни на Сосии что за какие то 2 тыщи баксов едут подыхать в Украину
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21.10.2024 20:14 Ответить
Так можете этим тварям всем по гранате выдать ?
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21.10.2024 21:33 Ответить
На здоровье.
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22.10.2024 05:08 Ответить
 
 