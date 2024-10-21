Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО
Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату, - произошло это в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный самоликвидировался, а украинский дрон это снял на видео.
Напомним, недавно мы писали о том, как аэробомберы боевого батальона Incognito 54-й ОМБр сбросили с дрона боеприпас на российского захватчика. Оккупант в момент достал гранату и подорвал себя.
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