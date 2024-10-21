Поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині. ВIДЕО
Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату, - сталося це в Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий самоліквідувався, а український дрон це зафільмував.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як аеробомбери бойового батальйону Incognito 54-ої ОМБр скинули з дрона боєприпас на російського загарбника. Окупант вмить дістав гранату та підірвав себе.
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