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Поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині. ВIДЕО

Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату, - сталося це в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий самоліквідувався, а український дрон це зафільмував.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як аеробомбери бойового батальйону Incognito 54-ої ОМБр скинули з дрона боєприпас на російського загарбника. Окупант вмить дістав гранату та підірвав себе.

Дивіться: Ліквідований окупант-безштанько валяється у полі після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17842) самогубство (646) Донецька область (8816)


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Топ коментарі
+12
То вдома цього зробити було не мож? Треба було їхати за тисячі кілометрів у чужу хату?
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21.10.2024 17:21 Відповісти
+10
Щоб вони усі так повиздихали!
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21.10.2024 17:21 Відповісти
+8
Ай маладца...
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21.10.2024 17:09 Відповісти
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Ай маладца...
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21.10.2024 17:09 Відповісти
Бо знає, що окупант
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21.10.2024 17:10 Відповісти
Щоб вони усі так повиздихали!
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21.10.2024 17:21 Відповісти
Де взяти 140 млн гранат?
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21.10.2024 20:16 Відповісти
корейці і китайці з гранатами допоможуть...
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22.10.2024 01:26 Відповісти
То вдома цього зробити було не мож? Треба було їхати за тисячі кілометрів у чужу хату?
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21.10.2024 17:21 Відповісти
Самострел, билят.
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21.10.2024 17:24 Відповісти
Міцного здоровля усопшому !!!
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21.10.2024 17:43 Відповісти
семь футов (под землей)))
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21.10.2024 18:31 Відповісти
После войны тре срочно начать отстрел ожиревших лисичек с кабанами, бо прокацапленi нiвроку.
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21.10.2024 18:34 Відповісти
От же піdар.
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21.10.2024 18:52 Відповісти
Вот ето рузкая скрепа и уровень жизни на Сосии что за какие то 2 тыщи баксов едут подыхать в Украину
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21.10.2024 20:14 Відповісти
Так можете этим тварям всем по гранате выдать ?
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21.10.2024 21:33 Відповісти
На здоровье.
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22.10.2024 05:08 Відповісти
 
 