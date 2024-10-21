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Ліквідований окупант-безштанько валяється у полі після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили російський штурм за участі 23 одиниць бронетехніки.

Російське командування кинуло в атаку 19 бойових броньованих машин та 4 танки. Наші ж бійці знищили 5 бронемашин і 1 танк, також 3 ББМ і 1 танк  пошкодили. Вціліла ворожа бронетехніка після бою кинулася навтьоки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українським захисникам вдалося ліквідувати 24 російських солдатів, ще 20 - поранити.

Дивіться: Окупанти скаржаться на свого комбата, який планує їх "обнулить": "Прошу разобраться с этим п#даром с позывным Атлас". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) штурм (245) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+20
79-ій черговий респектище-знищуйте ращистів ще ще та ще...
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21.10.2024 16:40 Відповісти
+12
Таке відчуття що вони штани знімають перед атакою дрона, щоб, якщо виживе, то буде щось чисте натягти
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21.10.2024 16:39 Відповісти
+10
улыбчивый какой, в самом конце записи, наверное квартиру в Одессе или на Печерске представляет
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21.10.2024 17:24 Відповісти
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ЛЕГО ***.. Хай їх шматочками!
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21.10.2024 16:38 Відповісти
И молодая все ж узнает, какой у парня был конец.
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21.10.2024 19:53 Відповісти
цыклоп)
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21.10.2024 16:39 Відповісти
Таке відчуття що вони штани знімають перед атакою дрона, щоб, якщо виживе, то буде щось чисте натягти
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21.10.2024 16:39 Відповісти
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21.10.2024 18:03 Відповісти
79-ій черговий респектище-знищуйте ращистів ще ще та ще...
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21.10.2024 16:40 Відповісти
Ага...розповідають...що в рашистів вже техніка закінчується...ну..ну...так як з літаками розповідали..ось..ось...
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21.10.2024 16:47 Відповісти
чув дзвін та не знаєш де він?
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22.10.2024 11:49 Відповісти
я тобі звичайно не відкрию таємницю, але для 73% це мабуть буде відкриття, бо вони техніку роблять, а не канючать по всьому світу і на виплати хоча б стартові для найманців не шкодують грошей,
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22.10.2024 12:44 Відповісти
Просто чудово.
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21.10.2024 16:54 Відповісти
А я милого узнаю по...
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21.10.2024 17:06 Відповісти
ох и рыло в конце, чистый мутант
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21.10.2024 17:14 Відповісти
Мабуть телепортувався:

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21.10.2024 18:04 Відповісти
Орк!
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21.10.2024 21:16 Відповісти
улыбчивый какой, в самом конце записи, наверное квартиру в Одессе или на Печерске представляет
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21.10.2024 17:24 Відповісти
😂🤙
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30.10.2024 17:03 Відповісти
голый навоевался ДО СХОЧУ !!!))))
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21.10.2024 17:39 Відповісти
А я лягу-прилягу, край гастинца старова...
А кто будет на Берлин за Немками?
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21.10.2024 19:13 Відповісти
у мене погано видно,не розібрав,він хоч в трусіках залишився чи без трусіков?
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21.10.2024 19:25 Відповісти
І нікто нє узнаєт гдє могілка твоя!
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21.10.2024 19:49 Відповісти
Как ***** Путин он же **** сказал , наши ребЯтя освобождают нашу землю , Мразь , это наши ребята и наши дети , освобождают, очищают мразь ,на нашей земле..
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21.10.2024 20:35 Відповісти
Ну, хоч останньому сподобалось. Бо, на відео, всі якісь невеселі
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21.10.2024 22:04 Відповісти
Смішний кацапчук)))
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21.10.2024 22:53 Відповісти
what`s goin on? he is okay?yeah, basically I don't give a shit
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22.10.2024 00:11 Відповісти
кино для взрослых ХХХ
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22.10.2024 00:58 Відповісти
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22.10.2024 08:47 Відповісти
Сказали, что путин россию с колен поднял, а тут такое на 52 сек. показывают...
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22.10.2024 09:19 Відповісти
 
 