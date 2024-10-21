Ліквідований окупант-безштанько валяється у полі після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+
Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили російський штурм за участі 23 одиниць бронетехніки.
Російське командування кинуло в атаку 19 бойових броньованих машин та 4 танки. Наші ж бійці знищили 5 бронемашин і 1 танк, також 3 ББМ і 1 танк пошкодили. Вціліла ворожа бронетехніка після бою кинулася навтьоки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українським захисникам вдалося ліквідувати 24 російських солдатів, ще 20 - поранити.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.10.2024 16:40 Відповісти Посилання
+12 Igor #591922
показати весь коментар21.10.2024 16:39 Відповісти Посилання
+10 Bicko Nelich
показати весь коментар21.10.2024 17:24 Відповісти Посилання
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А кто будет на Берлин за Немками?