Окупанти скаржаться на свого комбата, який планує їх "обнулить": "Прошу разобраться с этим п#даром с позывным Атлас". ВIДЕО
Окупанти із 19-го танкового полку 25-ї армії записали відеозвернення, у якому просять " контрразведку и вышестоящие структуры" розібратися з комбатом Сергієм Радченко позивний Атлас, який зумисне почав "обнулять" особовий склад підлеглого підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який поширений у соцмережах, окупанти зазначають, що у такий спосіб командир планує помститися тим, хто відмовлявся виконувати "их тупые, необдуманные, пьяные приказы".
Топ коментарі
+13 Саша Киев
показати весь коментар21.10.2024 16:11 Відповісти Посилання
+11 Hulio
показати весь коментар21.10.2024 16:27 Відповісти Посилання
+10 MsSkifia #566162
показати весь коментар21.10.2024 16:10 Відповісти Посилання
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В яблуневому саду.Коли він посцять вийде.
Вражєскоє ІПсО!
( колись так охлобистін кричав за зєлю )