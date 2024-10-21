Окупанти скаржаться на свого комбата, який планує їх "обнулить": "Прошу разобраться с этим п#даром с позывным Атлас". ВIДЕО

Окупанти із 19-го танкового полку 25-ї армії записали відеозвернення, у якому просять " контрразведку и вышестоящие структуры" розібратися з комбатом Сергієм Радченко позивний Атлас, який зумисне почав "обнулять" особовий склад підлеглого підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який поширений у соцмережах, окупанти зазначають, що у такий спосіб командир планує помститися тим, хто відмовлявся виконувати "их тупые, необдуманные, пьяные приказы".

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