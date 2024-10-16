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Священник із РПЦ пропонує заборонити квадроберам користуватися туалетним папером: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВIДЕО

Російський священник під час проповіді назвав прихильників руху квадроберів "извращенцами" і запропонував заборонити їм користуватися туалетним папером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, він заявив, що квадроберів треба водити для лікування до ветеринара.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров обговорює із вірменською делегацією рух квадроберів: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВIДЕО

Також дивіться: Імам мечеті у Казані вчить росіян правильно бити жінку: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВIДЕО

Автор: 

РПЦ (515) русский мир (463) квадробери (3)


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Топ коментарі
+28
Ок. У нас тоже есть свой квадробер в кресле презедента
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16.10.2024 09:54
+17
Квадроберу не потрібен туалетний папір, він може й по асфальту дупою проїхатися.
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16.10.2024 09:50
+14
А ведь он прав на самом деле. Представте: вырастет этот квадробер, а его на фронт не мобилизуют потому что генофонд, потому что 18 до 25.
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16.10.2024 09:48
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Попура ******** не запропонує -- сам пробував
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16.10.2024 09:47 Відповісти
Шутки повинні бути неожиданні -- як веєр в бомжа!
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16.10.2024 09:52 Відповісти
Ок. У нас тоже есть свой квадробер в кресле презедента
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16.10.2024 09:54 Відповісти
Щось цей на хряка мало схожий... може - свинка Пепа?
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16.10.2024 10:07 Відповісти
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16.10.2024 11:32 Відповісти
А вот здесь я с ним согласен ).
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16.10.2024 09:47 Відповісти
A ti kakoi iz kvadroberov ? 🤔
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16.10.2024 10:05 Відповісти
А ты с какой целью интересуешься ?
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16.10.2024 10:38 Відповісти
Стендапер з кадилом, *****!
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16.10.2024 09:48 Відповісти
Ну да. А це -- квадробберінґ справжнього рпцшника 😂
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16.10.2024 12:30 Відповісти
А ведь он прав на самом деле. Представте: вырастет этот квадробер, а его на фронт не мобилизуют потому что генофонд, потому что 18 до 25.
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16.10.2024 09:48 Відповісти
А хіба психично-хворих мобілізують?
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16.10.2024 10:03 Відповісти
Щаб виконати план - так
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16.10.2024 10:12 Відповісти
Так. Як і р о з у м о в о відсталих. Все залежить від діагнозу
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16.10.2024 12:21 Відповісти
А чим вони гірші за людей, які моляться уявним персонажам і вірять, що він їм допоможе? Такі кращий генофонд?
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16.10.2024 10:56 Відповісти
Не дай божЕ, тобі сказать якому арабу в Берліні, шо Аллаха не існує
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16.10.2024 11:50 Відповісти
араби в Берліні мають бути ніхто і звати їх ніяк ...
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16.10.2024 12:14 Відповісти
З арабами не спілкуюся - якось немає в моєму колі їх. Може тому що я не в Берліні, а в забитому (по мірках Німеччини - 4.4к населення, лише один великий супермаркет та лише 2 заправки) селі на заході Німеччини живу
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16.10.2024 12:37 Відповісти
Друже, якщо ти бачиш тільки акторів драми, а режисера не бачиш, то невже це означає, що його не існує?
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16.10.2024 12:25 Відповісти
Навіть і не подумаю вступати з Вами у дискусію . Як скажете
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16.10.2024 12:38 Відповісти
Ваше право😉
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16.10.2024 13:26 Відповісти
Чорт в рясі щось там перднув.коли вже почнуть називати речі своїми іменами?
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16.10.2024 09:48 Відповісти
Цьому попові також- замість їжи цілувати мощі святих та божиим духом насичуватись. До лікарні також- зась, Бог допоможе. Та й так собі незначне- грошики, от з якого ці тварюки до них такі ласі? Брехливіші за попів хіба що попи- зетніки...
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16.10.2024 09:50 Відповісти
Квадроберу не потрібен туалетний папір, він може й по асфальту дупою проїхатися.
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16.10.2024 09:50 Відповісти
...це тоді, коли в собаки глисти
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16.10.2024 09:56 Відповісти
Ну от люди поблизують своїх блохастиків, наберуться від них глистів і стають квадроберами. Паразити ж і на мозок діють негативно.
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16.10.2024 10:05 Відповісти
коли не почищені калові залози - теж собачки змушені так робити....
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16.10.2024 11:36 Відповісти
Хай глисти прогоне, і не буде дупою по асфальту йорзати.
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16.10.2024 12:18 Відповісти
Кстати про квадробоберов. У нас в городе я не видел сию диковинку еще. Это в Киеве наверно они спавнятся?
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16.10.2024 09:52 Відповісти
О, пане...у Вас це попереду....в Сумах бабці біля під"їздів не знають куди від тієї наволочі діватися
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16.10.2024 09:57 Відповісти
Бабці котів годують, а ці хавку відбирають?
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16.10.2024 10:05 Відповісти
...конкуренція, виживання видів
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16.10.2024 10:21 Відповісти
боже мій, які серйозні проблеми у людей..., туалетний папір й квадробери... неозброєним оком видно, що і в цього священника теж більше ніяких проблем немає, крім квадроберів...
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16.10.2024 09:55 Відповісти
папи повинні бути в тренді...
а еслі партія большевіков скажет "ЕСТЬ КОНТАКТ" - будем есть контакт
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16.10.2024 13:48 Відповісти
Зарядив в кадило шмалі, причастився мефедроном і понесло 🤣
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16.10.2024 09:57 Відповісти
да и унитазы им ни к чему, в лоток, на ковры, на траву летом, а зимой на снег пусть испражняются
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16.10.2024 09:58 Відповісти
Й жеруть нехай мишей, до айболіта зводити на... щеплення.
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16.10.2024 10:01 Відповісти
хай вже починають їх відстрілювати.
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16.10.2024 09:59 Відповісти
А сам ще після гундяєвської сраки губи не витер, чорт в рясі.
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16.10.2024 10:00 Відповісти
Хоча цей гундяєвець і з сєкти РПЦ, але я з ним згодний! Якщо копіюєте тварин, то вилизуйте собі сраки, як тварини!
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16.10.2024 10:04 Відповісти
якщо віриш в казки близькосхідних вівчарів - лікуйся молитвами,
якщо вбираєшся як трансвестит - не тринди за сімейні цінності,
якщо держава відділена від церкви - запхай свої поради собі в сраку і радій що досі є дебіли які вірять в ту ахінею яка тебе годує👌
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16.10.2024 10:18 Відповісти
Sami chtoninaiest kvadrober , eta RUSKI . I glavnoie eta neizlechima !
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16.10.2024 10:08 Відповісти
Так, суміш свиней і собак
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16.10.2024 10:15 Відповісти
Не міг собі уявити, що хоч у чомусь погоджусь з представникои ворожої церкви.
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16.10.2024 10:09 Відповісти
Чим по вашому театральне-дійство "квадроберів" відрізняється від театрального дійства цього попа з кадилом?
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16.10.2024 13:55 Відповісти
Бородатий трансвестит в бабському платті який досі вірить в уявних казкових істот критикує молодіжні розваги.
Крінжатіна та й годі.
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16.10.2024 10:13 Відповісти
А від церкви їх відлучити? Якщо приноситимуть гроші то нехай ходять.
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16.10.2024 10:17 Відповісти
Потрібно всим кaцaпaм зaборонити користувaтися туaлетним пaпіром, бо вони нелюди і нічого спільного з людьми не мaють - вони терористи і вбивці.
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16.10.2024 10:18 Відповісти
Так вони і не користуються влітку лопухи, взимку сніг
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16.10.2024 10:58 Відповісти
кацапи до 1941 року підтирали опу пальцем а палець потім об стіну погребка за яким какали
про це писано-переписано в багатьох мемуарах
В 1941 році коли московська "інтелігенція" євакуювалися за москву - вони навчили кацапів користуватися папером з совєтскіх газет.
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16.10.2024 13:58 Відповісти
А ці квадропери імітують ,наприклад глисти,чи сальмонелу ?
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16.10.2024 10:21 Відповісти
Всіх квадроберів треба стерилізувати і чипувати !
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16.10.2024 10:22 Відповісти
Тільки безхатченків, а домашніх не треба чіпати.
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16.10.2024 11:37 Відповісти
В священників РПЦ спостерігається потужна фіксація на чужих сраках.
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16.10.2024 10:39 Відповісти
Батюшка, там в основном дети этой херней страдают, а откуда у тебя такие фантазии интересно знать? Я понимаю, что звание РПЦ обязывает, но это уже пистец))
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16.10.2024 10:52 Відповісти
Одні відіграють роль собак чи котів, а інші моляться уявним персонажам і вірять, що вони їм допоможуть. Ще питання у кого більші проблеми із психікою.
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16.10.2024 10:54 Відповісти
Молитви, як мінимум призводять до виділення ендорфінів, які підвищують настрій і імунитет, і діють, як обезболююче. А що квадробери? Це огидно, хай краще моляться)
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16.10.2024 13:14 Відповісти
Цей москальський піп може добалакались то того, що і свого улюбленого пуйла квадробером назве, бо той свого часу переодягнувся у птіцу стєрх та летів на дельтаплані на південь як вожак зграї.
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16.10.2024 10:59 Відповісти
По факту
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16.10.2024 11:13 Відповісти
може він сам буде їм вилизувати "як кошечка"?.. рашка зовсім з катушок з"їхала.
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16.10.2024 11:21 Відповісти
Душа ніяк не вийде із-під варти.

То культ особи, то культура мас.

Колись ми, кажуть, виникли від мавпи.

Надалі мавпа виникне від нас.

© Ліна Костенко
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16.10.2024 11:30 Відповісти
По-перше: у попів не менше дурні ,і їм нехєр лізти в чужі справи. Всі розуміють, що попи Богу і нафіг не потрібні. Квардробери- абсолютна дурня і знак того, що людство деградує з шаленою швидкістю. Це також може бути формою протесту на те, що навколо скільки людей-виродків, які ще гірші в рази за тварин.
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16.10.2024 11:57 Відповісти
Про деградацію людства - в точку. Ідіократія - був пророчим фільмом.
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16.10.2024 12:19 Відповісти
нові парашні квадробери-йоги, зможуть й собі лизати, не тільки ***** ))
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16.10.2024 12:11 Відповісти
Ото б ти дурних ідей не подавав бо вони ж тоді серти на прямо твоєму ганку почнуть, як в тих москальських віршиках:
гарно бути кішкою
ще краще собакою
де схочу напісяю
де схочу накакаю
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16.10.2024 12:16 Відповісти
Хоть что-то правильное можно от кацапов услышать
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16.10.2024 12:31 Відповісти
Так надо всем росиянам запретить туалетную бумагу!
Что за дискриминация?!
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16.10.2024 12:55 Відповісти
Не ничего плохого когда люди притворяются животными , ужасно когда животные претворяются людьми.
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16.10.2024 13:12 Відповісти
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16.10.2024 13:39 Відповісти
"священник" явно капрофіл
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16.10.2024 14:00 Відповісти
Пропоную священникам РПЦ діяти скрєпно...підтиратися пальцем, лопухами...і скрєпними газетами "правда", "красная звєзда"...а от скрєпними газетами "за родіну" та "красний боєц" не раджу...папір друкарень воєнних округів рветься у сраці і пальці попадають у сраку
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16.10.2024 15:32 Відповісти
Я так розумію, це падло бажає, аби заборонили заходити на територію церков з грошима. Бог подасть.
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16.10.2024 15:52 Відповісти
На росії вирахували "нульового" пацієнта квадробера, який заснував рух.
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16.10.2024 18:54 Відповісти
У тварин срака чистіша, ніж у цього чувака в рясі рот.
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17.10.2024 13:42 Відповісти
Кошечке не надо ничего вылизывать, у нее во время дефекации выворачивается прямая кишка, а после возвращается обратно, снаружи все остается чистым
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17.10.2024 14:09 Відповісти
 
 