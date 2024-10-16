Священник із РПЦ пропонує заборонити квадроберам користуватися туалетним папером: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВIДЕО
Російський священник під час проповіді назвав прихильників руху квадроберів "извращенцами" і запропонував заборонити їм користуватися туалетним папером.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, він заявив, що квадроберів треба водити для лікування до ветеринара.
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а еслі партія большевіков скажет "ЕСТЬ КОНТАКТ" - будем есть контакт
якщо вбираєшся як трансвестит - не тринди за сімейні цінності,
якщо держава відділена від церкви - запхай свої поради собі в сраку і радій що досі є дебіли які вірять в ту ахінею яка тебе годує👌
Крінжатіна та й годі.
про це писано-переписано в багатьох мемуарах
В 1941 році коли московська "інтелігенція" євакуювалися за москву - вони навчили кацапів користуватися папером з совєтскіх газет.
То культ особи, то культура мас.
Колись ми, кажуть, виникли від мавпи.
Надалі мавпа виникне від нас.
© Ліна Костенко
гарно бути кішкою
ще краще собакою
де схочу напісяю
де схочу накакаю
Что за дискриминация?!