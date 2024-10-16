Священник із РПЦ пропонує заборонити квадроберам користуватися туалетним папером: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВIДЕО

Російський священник під час проповіді назвав прихильників руху квадроберів "извращенцами" і запропонував заборонити їм користуватися туалетним папером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, він заявив, що квадроберів треба водити для лікування до ветеринара.

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