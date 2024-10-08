Лавров обговорює із вірменською делегацією рух квадроберів: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВIДЕО
Голова російського МЗС Сергій Лавров на зустрічі із вірменською делегацією обговорив рух квадроберів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту зустрічі, на якому обговорюється ця тема, опублікований у соцмережах.
"В собак наряжаются и ходят как животные", - каже представникам Вірменії Лавров.
Квадробери (англ. quadrobists) - люди, переважно підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру та/або особливий неофіційний вид спорту.
Топ коментарі
+26 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.10.2024 16:08 Відповісти Посилання
+21 Wild MadDog
показати весь коментар08.10.2024 15:53 Відповісти Посилання
+20 Віталій Поліщук
показати весь коментар08.10.2024 15:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це: Хоббіхорсінг (англ. hobby horsing або hobbyhorsing) - вид спорту, що є «їздою» на дерев'яній палиці з кінською головою.
Нещодавно проходив чемпіонат з хоббіхорсингу в Німеччині.
Лучше би в лашадєй наряжалісь.
А враховуючи часте порівняння лаврова з конем це як раз в тему, людям зайшло. Тому не рефлексуйте )
А Коняка лишиться конякою.
От і розкабанів сарако...