Лавров обговорює із вірменською делегацією рух квадроберів: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВIДЕО

Голова російського МЗС Сергій Лавров на зустрічі із вірменською делегацією обговорив рух квадроберів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту зустрічі, на якому обговорюється ця тема, опублікований у соцмережах.

"В собак наряжаются и ходят как животные", - каже представникам Вірменії Лавров.

Квадробери (англ. quadrobists) - люди, переважно підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру та/або особливий неофіційний вид спорту.

