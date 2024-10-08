УКР
12 320 40

Лавров обговорює із вірменською делегацією рух квадроберів: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВIДЕО

Голова російського МЗС Сергій Лавров на зустрічі із вірменською делегацією обговорив рух квадроберів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту зустрічі, на якому обговорюється ця тема, опублікований у соцмережах.

"В собак наряжаются и ходят как животные", - каже представникам Вірменії Лавров.

Дивіться: Лаврову вручили "Орден Жеребця" в Буркіна-Фасо. ВІДЕО+ФОТО

Також дивіться: Лавров про візит Путіна в Китай: "Гость - ишак хозяина". ВIДЕО

Квадробери (англ. quadrobists) - люди, переважно підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру та/або особливий неофіційний вид спорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вірмени біля посольства РФ в Єревані вийшли на протест: "Прощавай, немита Росіє. Лавров - сука, Путін - х#йло". ВIДЕО

Автор: 

Вірменія (749) Лавров Сергій (1647) квадробери (3)
Топ коментарі
+26
Випадково знайшов лаврова без гриму ))
08.10.2024 16:08 Відповісти
08.10.2024 16:08 Відповісти
+21
08.10.2024 15:53 Відповісти
08.10.2024 15:53 Відповісти
+20
Лучше би в лашадєй наряжалісь.
08.10.2024 15:45 Відповісти
08.10.2024 15:45 Відповісти
Это не перспектива... Кацапам и не надо имитировать и переодеваться в животных, их эволюция и так не затронула,,🙉
08.10.2024 16:52 Відповісти
08.10.2024 16:52 Відповісти
То правда. Кацапні достатньо залишатися самими собою. Тобто орками.
08.10.2024 21:30 Відповісти
08.10.2024 21:30 Відповісти
Будуть відстрілювати?
08.10.2024 15:45 Відповісти
08.10.2024 15:45 Відповісти
нацисти завжди ******* відстрілювати всіх, хто не підходить під їх вигаданий образ надлюдини.
08.10.2024 16:16 Відповісти
08.10.2024 16:16 Відповісти
Лучше би в лашадєй наряжалісь.
08.10.2024 15:45 Відповісти
08.10.2024 15:45 Відповісти
Тобто в крезі хорс
08.10.2024 15:47 Відповісти
08.10.2024 15:47 Відповісти
То вже існує, хобі хорсинг ))
08.10.2024 16:01 Відповісти
08.10.2024 16:01 Відповісти
08.10.2024 16:05 Відповісти
08.10.2024 16:05 Відповісти
Відео не за темою.
Це: Хоббіхорсінг (англ. hobby horsing або hobbyhorsing) - вид спорту, що є «їздою» на дерев'яній палиці з кінською головою.
Нещодавно проходив чемпіонат з хоббіхорсингу в Німеччині.
08.10.2024 17:01 Відповісти
08.10.2024 17:01 Відповісти
Я відповів на пост:


Лучше би в лашадєй наряжалісь.

А враховуючи часте порівняння лаврова з конем це як раз в тему, людям зайшло. Тому не рефлексуйте )
08.10.2024 17:25 Відповісти
08.10.2024 17:25 Відповісти
Випадково знайшов лаврова без гриму ))
08.10.2024 16:08 Відповісти
08.10.2024 16:08 Відповісти
жалко что не в лошадь???)
08.10.2024 15:48 Відповісти
08.10.2024 15:48 Відповісти
шо это армяне??? опять с рахой дружба???
08.10.2024 15:49 Відповісти
08.10.2024 15:49 Відповісти
Квадроберів придумало ФСБ і внедряє це у світі, щоб потім на Брикс казати що західні цивілізації по здуріли
08.10.2024 15:50 Відповісти
08.10.2024 15:50 Відповісти
Та весь свiт здурiв...
08.10.2024 18:14 Відповісти
08.10.2024 18:14 Відповісти
пі@ару лаврову і наряжатися не треба - мерин рашистський
08.10.2024 15:51 Відповісти
08.10.2024 15:51 Відповісти
08.10.2024 15:53 Відповісти
08.10.2024 15:53 Відповісти
Ночной кошмар лаврова
08.10.2024 15:52 Відповісти
08.10.2024 15:52 Відповісти
"переважно підлітки" - показяться і заспокояться.
А Коняка лишиться конякою.
08.10.2024 15:54 Відповісти
08.10.2024 15:54 Відповісти
А декому і ''наряжаться'' не треба-викапана шкапа
08.10.2024 15:58 Відповісти
08.10.2024 15:58 Відповісти
08.10.2024 16:02 Відповісти
08.10.2024 16:02 Відповісти
От Мерин ... Да тебе и маска не нужна - ходишь , как животное всю жизнь ...
08.10.2024 16:03 Відповісти
08.10.2024 16:03 Відповісти
08.10.2024 16:05 Відповісти
08.10.2024 16:05 Відповісти
Щось воно дуже вгодоване! Цілий ховрах, а не пацюк!
08.10.2024 18:44 Відповісти
08.10.2024 18:44 Відповісти
Мабуть, у того щура на старості порушився обмін речовин.
От і розкабанів сарако...
08.10.2024 21:26 Відповісти
08.10.2024 21:26 Відповісти
У Гаазі і тебе ****** вдягнуть від кутюр ...якщо доконаєшь ...
08.10.2024 16:06 Відповісти
08.10.2024 16:06 Відповісти
жах, шо коїться

08.10.2024 16:07 Відповісти
08.10.2024 16:07 Відповісти
Ну, смішно, коли розумовий примат з писком віслюка критикує людей, які тимчасово, задля розваги, натягують маски собак, котів тощо. Ці клоуни маски будь-коли хоч зняти можуть,, а у лаврухи маска прикипіла до черепа ще в утробі матері, заплідненої вірменським віслюком.
08.10.2024 16:11 Відповісти
08.10.2024 16:11 Відповісти
Мабуть, Говорящий Шкап дуже зденервувася через то, що хтось може виготовити маску, дуже схожу на писок Говорящого Шкапа. Уявіть, приміром, який батхерт трапиться з тою істотою, якщо їй покажуть відео, на котрому хтось у такій масці ротом верзе аж таку дичину, на яку те чудо може спромогтися хіба після потрійної дози галюциногенного вівса.
08.10.2024 21:21 Відповісти
08.10.2024 21:21 Відповісти
... сказала коняка.
08.10.2024 16:19 Відповісти
08.10.2024 16:19 Відповісти
Ти себе у дзеркалі бачив?
08.10.2024 16:20 Відповісти
08.10.2024 16:20 Відповісти
Хтозна - може, й побачив. І через то болєзного так заплющило.
08.10.2024 21:27 Відповісти
08.10.2024 21:27 Відповісти
а те шо кацапи в людей наряджаються і лізуть у чужі хати....лавров кагбе не підшпорює....
08.10.2024 16:25 Відповісти
08.10.2024 16:25 Відповісти
Коняка Каланторяка, подпиши договор с Армением о не наряжании в животных первыми!!
08.10.2024 16:55 Відповісти
08.10.2024 16:55 Відповісти
Коняка Каланторяка, подпиши договор с Арменией о не наряжании в животных в космосе!!
08.10.2024 17:03 Відповісти
08.10.2024 17:03 Відповісти
Дети на россии просто пытаются убежать в "мир животных", стать кошечками и собачками, поскольку тот отвратительный фашистский мир "людей" вокруг теперь лезет и в их детскую жизнь.
08.10.2024 17:22 Відповісти
08.10.2024 17:22 Відповісти
Це захоплення не з росії походить.
08.10.2024 18:18 Відповісти
08.10.2024 18:18 Відповісти
А ему , выродку, не все равно кто как наряжается?! Только строем надо шагать, только в униформе? Гандон траченый, на себя бы посмотрел.
08.10.2024 18:51 Відповісти
08.10.2024 18:51 Відповісти
 
 