Лавров обсуждает с армянской делегацией движение квадроберов: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с армянской делегацией обсудил движение квадроберов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента встречи, на котором обсуждается эта тема, опубликована в соцсетях.

"В собак наряжаются и ходят как животные", - говорит представителям Армении Лавров.

Читайте: Группа людей, проходившая подготовку в РФ, готовила госпереворот в Армении, - Следствием страны

Смотрите: Лавров о визите Путина в Китай: "Гость – ишак хозяина". ВИДЕО

Квадроберы (англ. quadrobists) - люди, преимущественно подростки, которые занимаются имитацией действий и повадок животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и/или особый неофициальный вид спорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян