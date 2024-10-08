РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9705 посетителей онлайн
Новости Видео
12 319 40

Лавров обсуждает с армянской делегацией движение квадроберов: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с армянской делегацией обсудил движение квадроберов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента встречи, на котором обсуждается эта тема, опубликована в соцсетях.

"В собак наряжаются и ходят как животные", - говорит представителям Армении Лавров.

Читайте: Группа людей, проходившая подготовку в РФ, готовила госпереворот в Армении, - Следствием страны

Смотрите: Лавров о визите Путина в Китай: "Гость – ишак хозяина". ВИДЕО

Квадроберы (англ. quadrobists) - люди, преимущественно подростки, которые занимаются имитацией действий и повадок животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и/или особый неофициальный вид спорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян

Автор: 

Армения (838) Лавров Сергей (2359)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Випадково знайшов лаврова без гриму ))
показать весь комментарий
08.10.2024 16:08 Ответить
+21
показать весь комментарий
08.10.2024 15:53 Ответить
+20
Лучше би в лашадєй наряжалісь.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не перспектива... Кацапам и не надо имитировать и переодеваться в животных, их эволюция и так не затронула,,🙉
показать весь комментарий
08.10.2024 16:52 Ответить
То правда. Кацапні достатньо залишатися самими собою. Тобто орками.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:30 Ответить
Будуть відстрілювати?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:45 Ответить
нацисти завжди ******* відстрілювати всіх, хто не підходить під їх вигаданий образ надлюдини.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:16 Ответить
Лучше би в лашадєй наряжалісь.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:45 Ответить
Тобто в крезі хорс
показать весь комментарий
08.10.2024 15:47 Ответить
То вже існує, хобі хорсинг ))
показать весь комментарий
08.10.2024 16:01 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 16:05 Ответить
Відео не за темою.
Це: Хоббіхорсінг (англ. hobby horsing або hobbyhorsing) - вид спорту, що є «їздою» на дерев'яній палиці з кінською головою.
Нещодавно проходив чемпіонат з хоббіхорсингу в Німеччині.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:01 Ответить
Я відповів на пост:


Лучше би в лашадєй наряжалісь.

А враховуючи часте порівняння лаврова з конем це як раз в тему, людям зайшло. Тому не рефлексуйте )
показать весь комментарий
08.10.2024 17:25 Ответить
Випадково знайшов лаврова без гриму ))
показать весь комментарий
08.10.2024 16:08 Ответить
жалко что не в лошадь???)
показать весь комментарий
08.10.2024 15:48 Ответить
шо это армяне??? опять с рахой дружба???
показать весь комментарий
08.10.2024 15:49 Ответить
Квадроберів придумало ФСБ і внедряє це у світі, щоб потім на Брикс казати що західні цивілізації по здуріли
показать весь комментарий
08.10.2024 15:50 Ответить
Та весь свiт здурiв...
показать весь комментарий
08.10.2024 18:14 Ответить
пі@ару лаврову і наряжатися не треба - мерин рашистський
показать весь комментарий
08.10.2024 15:51 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 15:53 Ответить
Ночной кошмар лаврова
показать весь комментарий
08.10.2024 15:52 Ответить
"переважно підлітки" - показяться і заспокояться.
А Коняка лишиться конякою.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:54 Ответить
А декому і ''наряжаться'' не треба-викапана шкапа
показать весь комментарий
08.10.2024 15:58 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 16:02 Ответить
От Мерин ... Да тебе и маска не нужна - ходишь , как животное всю жизнь ...
показать весь комментарий
08.10.2024 16:03 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 16:05 Ответить
Щось воно дуже вгодоване! Цілий ховрах, а не пацюк!
показать весь комментарий
08.10.2024 18:44 Ответить
Мабуть, у того щура на старості порушився обмін речовин.
От і розкабанів сарако...
показать весь комментарий
08.10.2024 21:26 Ответить
У Гаазі і тебе ****** вдягнуть від кутюр ...якщо доконаєшь ...
показать весь комментарий
08.10.2024 16:06 Ответить
жах, шо коїться

показать весь комментарий
08.10.2024 16:07 Ответить
Ну, смішно, коли розумовий примат з писком віслюка критикує людей, які тимчасово, задля розваги, натягують маски собак, котів тощо. Ці клоуни маски будь-коли хоч зняти можуть,, а у лаврухи маска прикипіла до черепа ще в утробі матері, заплідненої вірменським віслюком.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:11 Ответить
Мабуть, Говорящий Шкап дуже зденервувася через то, що хтось може виготовити маску, дуже схожу на писок Говорящого Шкапа. Уявіть, приміром, який батхерт трапиться з тою істотою, якщо їй покажуть відео, на котрому хтось у такій масці ротом верзе аж таку дичину, на яку те чудо може спромогтися хіба після потрійної дози галюциногенного вівса.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:21 Ответить
... сказала коняка.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:19 Ответить
Ти себе у дзеркалі бачив?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:20 Ответить
Хтозна - може, й побачив. І через то болєзного так заплющило.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:27 Ответить
а те шо кацапи в людей наряджаються і лізуть у чужі хати....лавров кагбе не підшпорює....
показать весь комментарий
08.10.2024 16:25 Ответить
Коняка Каланторяка, подпиши договор с Армением о не наряжании в животных первыми!!
показать весь комментарий
08.10.2024 16:55 Ответить
Коняка Каланторяка, подпиши договор с Арменией о не наряжании в животных в космосе!!
показать весь комментарий
08.10.2024 17:03 Ответить
Дети на россии просто пытаются убежать в "мир животных", стать кошечками и собачками, поскольку тот отвратительный фашистский мир "людей" вокруг теперь лезет и в их детскую жизнь.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:22 Ответить
Це захоплення не з росії походить.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:18 Ответить
А ему , выродку, не все равно кто как наряжается?! Только строем надо шагать, только в униформе? Гандон траченый, на себя бы посмотрел.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:51 Ответить
 
 