Лавров обсуждает с армянской делегацией движение квадроберов: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВИДЕО
Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с армянской делегацией обсудил движение квадроберов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента встречи, на котором обсуждается эта тема, опубликована в соцсетях.
"В собак наряжаются и ходят как животные", - говорит представителям Армении Лавров.
Квадроберы (англ. quadrobists) - люди, преимущественно подростки, которые занимаются имитацией действий и повадок животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и/или особый неофициальный вид спорта.
Топ комментарии
+26 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий08.10.2024 16:08 Ответить Ссылка
+21 Wild MadDog
показать весь комментарий08.10.2024 15:53 Ответить Ссылка
+20 Віталій Поліщук
показать весь комментарий08.10.2024 15:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це: Хоббіхорсінг (англ. hobby horsing або hobbyhorsing) - вид спорту, що є «їздою» на дерев'яній палиці з кінською головою.
Нещодавно проходив чемпіонат з хоббіхорсингу в Німеччині.
Лучше би в лашадєй наряжалісь.
А враховуючи часте порівняння лаврова з конем це як раз в тему, людям зайшло. Тому не рефлексуйте )
А Коняка лишиться конякою.
От і розкабанів сарако...