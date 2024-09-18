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Армения (822) переворот (307) россия (92990)

Группа людей, проходившая подготовку в РФ, готовила госпереворот в Армении, - Следствием страны

У Вірменії викрили спробу держперевороту

В Армении правоохранители раскрыли группу людей, которая занималась подготовкой государственного переворота в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Следственный комитет Армении.

По словам правоохранителей, 5 подозреваемых являются гражданами Армении, а еще 2 - бывшими жителями Нагорного Карабаха.

Следком утверждает, что фигурантов завербовали с территории России, пообещав вознаграждение в размере 220 тысяч рублей в месяц каждому. Отмечается, что сначала они не знали об истинной цели своей подготовки.

Сначала группу завербованных пригласили в Ростов-на-Дону, предложив трехмесячное ознакомление с новым тяжелым вооружением. Фигурантам сказали, что они смогут вернуться в Армению и нести боевое дежурство.

Читайте также: Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян

В Ростове-на-Дону завербованные прошли проверку на "детекторе лжи". Организаторов заговора интересовало, не связаны ли "новобранцы" с правоохранительными органами Армении.

Затем их повезли на военную базу под названием "Арбат", чтобы пройти тренировку по ближнему бою. Только тогда они узнали, что настоящая цель их подготовки - захват власти, сообщают правоохранители.

Часть группы отказалась участвовать в перевороте.

Сейчас троих подозреваемых отправили под стражу, четырех объявили в розыск. Правоохранители также устанавливают других участников преступной группы.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны. Поэтому Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

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Топ комментарии
+13
кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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18.09.2024 22:46
+9
Тому Єреван заморощив свою участь в ОДКБ

Заморощити - то потужна штука!
Молодці вірмени!
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18.09.2024 22:46
+4
Українці, таких осіб із-за парєбріка, з московії, бачили, ще у 2014 році на Донбасі та Криму!! Вони ходили колонами з хоругвами, під контролем місцевих мусорів та СБУ, та все вищали, перед камерами ЗМІ, прутін ввєді…
В Слов'янську, вони розпитували у місцевих, «как прайті бліже на кріщатік…» Пам'ятаєм орків і убитих ними Українців !!
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18.09.2024 23:33
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кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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18.09.2024 22:46 Ответить
Тому Єреван заморощив свою участь в ОДКБ

Заморощити - то потужна штука!
Молодці вірмени!
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18.09.2024 22:46 Ответить
Це що за семірка супергероїв,що можуть держпереворот зробити🤣
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18.09.2024 22:50 Ответить
Ґіркин прийшов на Донбас (до Славянську) теж десь всімох та "натиснув спусковий гачок російсько-української війни"
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19.09.2024 08:11 Ответить
винагороду розміром 220 тисяч рублів на місяць ...................... кожному.
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18.09.2024 22:52 Ответить
Ім потрібно під крило Франціі -- бо з"ідять з гімном - сусіди там ше ті - турки перси аизери
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18.09.2024 22:54 Ответить
И чем же им поможет Франция? Такая же "бесхребетная", как и весь ЕС с США...
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18.09.2024 23:10 Ответить
а хто для тебе з хребтом, віталька?
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19.09.2024 01:01 Ответить
Не для того французькі вірмени (чи вірменські французи?) свого часу здриснули до Франції, щоб вірменським вірменам допомагати.
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19.09.2024 00:22 Ответить
Добраніч.
У них (французов) после изгнания с Нигера бездомного войса много. Маркон думал часть у нас пристроить.
Посмотрите на карту. Кто пропустит французов в Армению?
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19.09.2024 00:35 Ответить
"Маркон думал часть у нас пристроить..."
"Но дєньґі! - застоналі васюкінци - Ім же всєм нужно платіть дєньґі!
Кто же у нас будєт платіть такіе бєшенниє дєньґі? Васюкінци..."
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19.09.2024 01:38 Ответить
Невже Пашинян почав виліковуватись від вірусу русского міра?
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18.09.2024 22:55 Ответить
Ця хвороба невиліковна.
Інколи "попускає", бувають тимчасові прояснення свідомості, а потім хвороба знову "бере своє".
А особливі загострення виникають після пропозицій "дєшових енерганасітєлєй".
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19.09.2024 00:25 Ответить
Пашинян, а вийти з одкб -- нє?
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18.09.2024 22:58 Ответить
***** просто так не відпустить.
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18.09.2024 23:16 Ответить
За вихід з ОДКБ Вірменія отримає повномасштабне вторгнення. Особливо враховуючи минулорічні визити до Вірменії високопосадовців США. Невідомо про що там шла мова, і на які пропозиції Пашинян відповів "так"
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18.09.2024 23:17 Ответить
Тільки за цю заяву він отримає кулю від ГРУ. Настав час для Заходу рятувати Вірменію теж.
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18.09.2024 23:19 Ответить
З часу проєвропейської Оксамитової революції це не перша спроба Московії повернути своїх людей до влади у Вірменії.
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18.09.2024 23:18 Ответить
Українці, таких осіб із-за парєбріка, з московії, бачили, ще у 2014 році на Донбасі та Криму!! Вони ходили колонами з хоругвами, під контролем місцевих мусорів та СБУ, та все вищали, перед камерами ЗМІ, прутін ввєді…
В Слов'янську, вони розпитували у місцевих, «как прайті бліже на кріщатік…» Пам'ятаєм орків і убитих ними Українців !!
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18.09.2024 23:33 Ответить
"В Слов'янську, вони розпитували у місцевих, «как прайті бліже на кріщатік…»"
А потім заганяли аборигенів "за парєбрік"
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19.09.2024 00:18 Ответить
група підарів ви хотіли сказати
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19.09.2024 00:00 Ответить
Вот кто бы мог такое ожидать?!.
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19.09.2024 00:04 Ответить
Это мог бы ожидать Каутский
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19.09.2024 00:05 Ответить
 
 