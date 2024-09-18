Група людей, що проходила підготовку в РФ, готувала держпереворот у Вірменії, - Слідком країни

У Вірменії правоохоронці розкрили групу людей, яка займалась підготовкою державного перевороту в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет Вірменії.

За словами правоохоронців, 5 підозрюваних є громадянами Вірменії, а ще 2 — колишніми жителями Нагірного Карабаху.

Слідком стверджує, що фігурантів завербували з території Росії, пообіцявши винагороду розміром 220 тисяч рублів на місяць кожному. Зазначається, що спершу вони не знали про справжню мету своєї підготовки.

Спочатку групу завербованих запросили до Ростова-на-Дону, запропонувавши тримісячне ознайомлення з новим важким озброєнням. Фігурантам сказали, що вони зможуть повернутися до Вірменії та нести бойове чергування.

Читайте: Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", - Пашинян

У Ростові-на-Дону завербовані пройшли перевірку на "детекторі брехні". Організаторів змови цікавило, чи не пов’язані "новобранці" з правоохоронними органами Вірменії.

Потім їх повезли на військову базу під назвою "Арбат", щоби пройти тренування з ближнього бою. Тільки тоді вони дізналися, що справжня мета їхнього вишколу — захоплення влади, повідомляють правоохоронці.

Частина групи відмовилась брати участь у перевороті.

Наразі трьох підозрюваних відправили під варту, чотирьох оголосили в розшук. Правоохоронці також встановлюють інших учасників злочинної групи.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету його країни. Тому Єреван заморозив свою участь в ОДКБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні