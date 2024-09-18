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Вірменія (733) переворот (209) росія (63552)

Група людей, що проходила підготовку в РФ, готувала держпереворот у Вірменії, - Слідком країни

У Вірменії викрили спробу держперевороту

У Вірменії правоохоронці розкрили групу людей, яка займалась підготовкою державного перевороту в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет Вірменії.

За словами правоохоронців, 5 підозрюваних є громадянами Вірменії, а ще 2 — колишніми жителями Нагірного Карабаху.

Слідком стверджує, що фігурантів завербували з території Росії, пообіцявши винагороду розміром 220 тисяч рублів на місяць кожному. Зазначається, що спершу вони не знали про справжню мету своєї підготовки.

Спочатку групу завербованих запросили до Ростова-на-Дону, запропонувавши тримісячне ознайомлення з новим важким озброєнням. Фігурантам сказали, що вони зможуть повернутися до Вірменії та нести бойове чергування.

Читайте: Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", - Пашинян

У Ростові-на-Дону завербовані пройшли перевірку на "детекторі брехні". Організаторів змови цікавило, чи не пов’язані "новобранці" з правоохоронними органами Вірменії.

Потім їх повезли на військову базу під назвою "Арбат", щоби пройти тренування з ближнього бою. Тільки тоді вони дізналися, що справжня мета їхнього вишколу — захоплення влади, повідомляють правоохоронці.

Частина групи відмовилась брати участь у перевороті.

Наразі трьох підозрюваних відправили під варту, чотирьох оголосили в розшук. Правоохоронці також встановлюють інших учасників злочинної групи.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету його країни. Тому Єреван заморозив свою участь в ОДКБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні

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Топ коментарі
+13
кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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18.09.2024 22:46
+9
Тому Єреван заморощив свою участь в ОДКБ

Заморощити - то потужна штука!
Молодці вірмени!
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18.09.2024 22:46
+4
Українці, таких осіб із-за парєбріка, з московії, бачили, ще у 2014 році на Донбасі та Криму!! Вони ходили колонами з хоругвами, під контролем місцевих мусорів та СБУ, та все вищали, перед камерами ЗМІ, прутін ввєді…
В Слов'янську, вони розпитували у місцевих, «как прайті бліже на кріщатік…» Пам'ятаєм орків і убитих ними Українців !!
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18.09.2024 23:33
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кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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18.09.2024 22:46 Відповісти
Тому Єреван заморощив свою участь в ОДКБ

Заморощити - то потужна штука!
Молодці вірмени!
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18.09.2024 22:46 Відповісти
Це що за семірка супергероїв,що можуть держпереворот зробити🤣
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18.09.2024 22:50 Відповісти
Ґіркин прийшов на Донбас (до Славянську) теж десь всімох та "натиснув спусковий гачок російсько-української війни"
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19.09.2024 08:11 Відповісти
винагороду розміром 220 тисяч рублів на місяць ...................... кожному.
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18.09.2024 22:52 Відповісти
Ім потрібно під крило Франціі -- бо з"ідять з гімном - сусіди там ше ті - турки перси аизери
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18.09.2024 22:54 Відповісти
И чем же им поможет Франция? Такая же "бесхребетная", как и весь ЕС с США...
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18.09.2024 23:10 Відповісти
а хто для тебе з хребтом, віталька?
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19.09.2024 01:01 Відповісти
Не для того французькі вірмени (чи вірменські французи?) свого часу здриснули до Франції, щоб вірменським вірменам допомагати.
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19.09.2024 00:22 Відповісти
Добраніч.
У них (французов) после изгнания с Нигера бездомного войса много. Маркон думал часть у нас пристроить.
Посмотрите на карту. Кто пропустит французов в Армению?
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19.09.2024 00:35 Відповісти
"Маркон думал часть у нас пристроить..."
"Но дєньґі! - застоналі васюкінци - Ім же всєм нужно платіть дєньґі!
Кто же у нас будєт платіть такіе бєшенниє дєньґі? Васюкінци..."
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19.09.2024 01:38 Відповісти
Невже Пашинян почав виліковуватись від вірусу русского міра?
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18.09.2024 22:55 Відповісти
Ця хвороба невиліковна.
Інколи "попускає", бувають тимчасові прояснення свідомості, а потім хвороба знову "бере своє".
А особливі загострення виникають після пропозицій "дєшових енерганасітєлєй".
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19.09.2024 00:25 Відповісти
Пашинян, а вийти з одкб -- нє?
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18.09.2024 22:58 Відповісти
***** просто так не відпустить.
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18.09.2024 23:16 Відповісти
За вихід з ОДКБ Вірменія отримає повномасштабне вторгнення. Особливо враховуючи минулорічні визити до Вірменії високопосадовців США. Невідомо про що там шла мова, і на які пропозиції Пашинян відповів "так"
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18.09.2024 23:17 Відповісти
Тільки за цю заяву він отримає кулю від ГРУ. Настав час для Заходу рятувати Вірменію теж.
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18.09.2024 23:19 Відповісти
З часу проєвропейської Оксамитової революції це не перша спроба Московії повернути своїх людей до влади у Вірменії.
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18.09.2024 23:18 Відповісти
Українці, таких осіб із-за парєбріка, з московії, бачили, ще у 2014 році на Донбасі та Криму!! Вони ходили колонами з хоругвами, під контролем місцевих мусорів та СБУ, та все вищали, перед камерами ЗМІ, прутін ввєді…
В Слов'янську, вони розпитували у місцевих, «как прайті бліже на кріщатік…» Пам'ятаєм орків і убитих ними Українців !!
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18.09.2024 23:33 Відповісти
"В Слов'янську, вони розпитували у місцевих, «как прайті бліже на кріщатік…»"
А потім заганяли аборигенів "за парєбрік"
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19.09.2024 00:18 Відповісти
група підарів ви хотіли сказати
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19.09.2024 00:00 Відповісти
Вот кто бы мог такое ожидать?!.
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19.09.2024 00:04 Відповісти
Это мог бы ожидать Каутский
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19.09.2024 00:05 Відповісти
 
 