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Новини
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Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні

Речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян

Вірменія підтвердила свою участь у саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Про це сказала речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Бадалян, Вірменія отримала запрошення на саміт НАТО у Вашингтоні "у форматі партнерів, а також в інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу", і підтвердила свою участь.

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"Інших домовленостей наразі немає", – додала вона.

Перед цим помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Штати запросили Азербайджан і Вірменію на зустріч партнерів у межах саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Автор: 

Вірменія (738) НАТО (6506) саміт (781)


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Топ коментарі
+8
Оце плювок кацапам в рило!Вірмени,колишні дружбани плюють на кацапів!!!
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28.06.2024 21:31
+5
Отже, вже незабаром в усіх рашистських ЗМІ будуть сюжети про вірменських нацистів, фашистів, сатаністів і т.п. ворогів "русскава міра".
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28.06.2024 22:21
+4
Все одно більше, ніж Орбан, вже ніхто не насере.
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28.06.2024 21:36
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Оце плювок кацапам в рило!Вірмени,колишні дружбани плюють на кацапів!!!
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28.06.2024 21:31 Відповісти
Все одно більше, ніж Орбан, вже ніхто не насере.
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28.06.2024 21:36 Відповісти
Ари на два стільця вмомтитися хочуть.
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28.06.2024 21:53 Відповісти
і запросять вірменів у нато... тоді зеля просто всереться...
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28.06.2024 22:01 Відповісти
В Армении очень давно громадная военная база РФ. В Гюмри. Ещё совковая. Пока не уберут ---- никто не примет. Там как с севасом будут дрочить их касабы.
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29.06.2024 07:58 Відповісти
Черговий удар у псину!
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28.06.2024 22:14 Відповісти
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29.06.2024 13:30 Відповісти
Отже, вже незабаром в усіх рашистських ЗМІ будуть сюжети про вірменських нацистів, фашистів, сатаністів і т.п. ворогів "русскава міра".
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28.06.2024 22:21 Відповісти
...і будуть казати, що армянський коньяк завжди був пуганий
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28.06.2024 23:06 Відповісти
А що там вірменам робити, вони ж в ОДКБ. Крім того до недавнього вони були найкращими друзями росії і навіть допомогали їм обходити санкції
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29.06.2024 02:16 Відповісти
Болгарія і Румунія друга війна - поцікавтесь якшо не знаєте на чиєму боці вони були спочатку .
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29.06.2024 07:16 Відповісти
 
 