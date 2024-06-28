Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні
Вірменія підтвердила свою участь у саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
Про це сказала речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами Бадалян, Вірменія отримала запрошення на саміт НАТО у Вашингтоні "у форматі партнерів, а також в інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу", і підтвердила свою участь.
"Інших домовленостей наразі немає", – додала вона.
Перед цим помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Штати запросили Азербайджан і Вірменію на зустріч партнерів у межах саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.
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