Вірменія візьме участь у Глобальному саміті миру

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Арменпрес із посиланням на пресслужбу Ради безпеки Вірменії.

Як зазначається, 15 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян виїде з робочим візитом до Швейцарії, де візьме участь у саміті "Українська мирна резолюція".

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Також повідомляється, що в межах візиту секретар Ради безпеки Вірменії відвідає столицю Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Федеральна рада Швейцарії та інші органи влади країни, які залучені до проведення Глобального саміту миру, зазнали кібератак вранці, 13 червня. Йдеться про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів.