УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8210 відвідувачів онлайн
Новини
3 933 7

Вірменія візьме участь у Глобальному саміті миру

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Арменпрес із посиланням на пресслужбу Ради безпеки Вірменії.

Як зазначається, 15 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян виїде з робочим візитом до Швейцарії, де візьме участь у саміті "Українська мирна резолюція".

Також читайте: Ніхто від Вірменії не поїде до Білорусі, поки нею керує Лукашенко, - Пашинян

Також повідомляється, що в межах візиту секретар Ради безпеки Вірменії відвідає столицю Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Федеральна рада Швейцарії та інші органи влади країни, які залучені до проведення Глобального саміту миру, зазнали кібератак вранці, 13 червня. Йдеться про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів.

Автор: 

Вірменія (738) Швейцарія (863) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
oho....ša u rusņi polihņot
показати весь коментар
14.06.2024 16:51 Відповісти
Дякуемо. Разом до Перемоги!
показати весь коментар
14.06.2024 16:51 Відповісти
Поступовий розворот Вірменії "на Захід".
показати весь коментар
14.06.2024 16:53 Відповісти
ари вже давно живуть на заході компактними колоніями
показати весь коментар
14.06.2024 18:58 Відповісти
Пашинян поклав @уй на @уйла.
Це добре
показати весь коментар
14.06.2024 16:55 Відповісти
Від кохання до ненависті іншого кохання - один крок...
показати весь коментар
14.06.2024 16:56 Відповісти
Долго играли армяне в шашки в чапаева. Но наконец вспомнили про шахматы. Хорошо умеют ведь. С кацапами поведёшься, до козла в домино доберёшься!
показати весь коментар
14.06.2024 19:51 Відповісти
 
 