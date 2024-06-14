Армения примет участие в Глобальном саммите мира

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Арменпрес со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности Армении.

Как отмечается, 15 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выедет с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в саммите "Украинская мирная резолюция".

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Также сообщается, что в рамках визита секретарь Совета безопасности Армении посетит столицу Франции Париж, где запланированы рабочие встречи.

Ранее сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии и другие органы власти страны, которые привлечены к проведению Глобального саммита мира, подверглись кибератакам утром, 13 июня. Речь идет о DDoS-атаках, во время которых компьютерные системы перегружаются большим количеством запросов.