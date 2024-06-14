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Армения примет участие в Глобальном саммите мира

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Арменпрес со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности Армении.

Как отмечается, 15 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выедет с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в саммите "Украинская мирная резолюция".

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Также сообщается, что в рамках визита секретарь Совета безопасности Армении посетит столицу Франции Париж, где запланированы рабочие встречи.

Ранее сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии и другие органы власти страны, которые привлечены к проведению Глобального саммита мира, подверглись кибератакам утром, 13 июня. Речь идет о DDoS-атаках, во время которых компьютерные системы перегружаются большим количеством запросов.

Автор: 

Армения (829) Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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oho....ša u rusņi polihņot
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14.06.2024 16:51 Ответить
Дякуемо. Разом до Перемоги!
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14.06.2024 16:51 Ответить
Поступовий розворот Вірменії "на Захід".
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14.06.2024 16:53 Ответить
ари вже давно живуть на заході компактними колоніями
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14.06.2024 18:58 Ответить
Пашинян поклав @уй на @уйла.
Це добре
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14.06.2024 16:55 Ответить
Від кохання до ненависті іншого кохання - один крок...
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14.06.2024 16:56 Ответить
Долго играли армяне в шашки в чапаева. Но наконец вспомнили про шахматы. Хорошо умеют ведь. С кацапами поведёшься, до козла в домино доберёшься!
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14.06.2024 19:51 Ответить
 
 