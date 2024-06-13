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Новости
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Никто от Армении не поедет в Беларусь, пока ею руководит Лукашенко, - Пашинян

Пашинян заявив, що не поїде до Білоруси, поки там президент Лукашенко

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока ею руководит диктатор Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?" - отметил премьер.

16 мая диктатор Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вспомнил их разговор, во время которого оба заявили, что Азербайджан должен победить в войне за Карабах.

"Констатирую, что отныне больше никогда не поеду в Беларусь. Пока в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще", - подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

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Автор: 

Армения (829) Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+14
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13.06.2024 16:26
+10
🤣 ото сцаными тряпками ары по лукашенковским усам поводили)
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13.06.2024 16:12
+8
одкб посыпался
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13.06.2024 16:14
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Шо, Пашинян, не допомогли тобі дєруни? Тепер ти бульбу їсти взагалі не будеш і всім іншим заборониш?
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13.06.2024 16:11 Ответить
я щось пропустив? Пашинян зустрічався з Макроном?
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13.06.2024 16:12 Ответить
Пашинянові не треба зустрічатися з Макроном чи з будь яким президентом Франції.

Там, у Франції, така вірменська діяспора, що може крутити "макронами" як циган сонцем.

Перебільшення, звісно, але дуже близьке до істини.
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13.06.2024 16:25 Ответить
так я ж і натякав на якісь французькі гарантії.
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13.06.2024 16:45 Ответить
Да, тоже слышала что во Франции очень сильное армянское лобби.
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13.06.2024 17:00 Ответить
🤣 ото сцаными тряпками ары по лукашенковским усам поводили)
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13.06.2024 16:12 Ответить
Очікувати треба масового примусового вивоза армян з Бульборейха.
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13.06.2024 16:23 Ответить
одкб посыпался
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13.06.2024 16:14 Ответить
ОДКБ - лише 4 літери. в реальності його ніколи не існувало ніде, окрім паперу. це щось типу важелю для підняття престижу паРаші та ***** в очах кацапів та країн, типу Зімбабве, така собі пародія на НАТО, без бекграунду з військ, техніки та грошей, які є у НАТО.
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13.06.2024 16:22 Ответить
Ничого собі перевзування у повітрі
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13.06.2024 16:16 Ответить
Ето двойной удар в псіну!Нада іще одоє сво начінать.
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13.06.2024 16:19 Ответить
Ай яй яй яй, шо діється, шо діється!
До речі, це Пашнян каму Луке з Х..лом-Кабаєвим у спину встромив чі встромив ім каму у сраки?
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13.06.2024 16:21 Ответить
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13.06.2024 16:26 Ответить
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13.06.2024 16:45 Ответить
бульбафюрерофобія
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13.06.2024 16:37 Ответить
Ahperi kidaietsa nazhami , to v pleshivava , to v kalhoznava ........🤣
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13.06.2024 17:04 Ответить
 
 