Никто от Армении не поедет в Беларусь, пока ею руководит Лукашенко, - Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока ею руководит диктатор Александр Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.
"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?" - отметил премьер.
16 мая диктатор Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вспомнил их разговор, во время которого оба заявили, что Азербайджан должен победить в войне за Карабах.
"Констатирую, что отныне больше никогда не поеду в Беларусь. Пока в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще", - подытожил он.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.
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Там, у Франції, така вірменська діяспора, що може крутити "макронами" як циган сонцем.
Перебільшення, звісно, але дуже близьке до істини.
До речі, це Пашнян каму Луке з Х..лом-Кабаєвим у спину встромив чі встромив ім каму у сраки?