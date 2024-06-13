Никто от Армении не поедет в Беларусь, пока ею руководит Лукашенко, - Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока ею руководит диктатор Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?" - отметил премьер.

16 мая диктатор Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вспомнил их разговор, во время которого оба заявили, что Азербайджан должен победить в войне за Карабах.

"Констатирую, что отныне больше никогда не поеду в Беларусь. Пока в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще", - подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

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