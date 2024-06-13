Ніхто від Вірменії не поїде до Білорусі, поки нею керує Лукашенко, - Пашинян

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ніколи не поїде до Білорусі, поки нею керує диктатор Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.

"Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду із главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати?" - зазначив прем'єр.

16 травня диктатор Лукашенко зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та згадав їхню розмову, під час якою обидва заявили, що Азербайджан має перемогти у війні за Карабах.

"Констатую, що відтепер більше ніколи не поїду до Білорусі. Поки в Білорусі президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі. Взагалі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

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