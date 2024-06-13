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Ніхто від Вірменії не поїде до Білорусі, поки нею керує Лукашенко, - Пашинян

Пашинян заявив, що не поїде до Білоруси, поки там президент Лукашенко

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ніколи не поїде до Білорусі, поки нею керує диктатор Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.

"Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду із главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати?" - зазначив прем'єр.

16 травня диктатор Лукашенко зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та згадав їхню розмову, під час якою обидва заявили, що Азербайджан має перемогти у війні за Карабах.

"Констатую, що відтепер більше ніколи не поїду до Білорусі. Поки в Білорусі президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі. Взагалі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

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Автор: 

Вірменія (738) Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+14
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13.06.2024 16:26
+10
🤣 ото сцаными тряпками ары по лукашенковским усам поводили)
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13.06.2024 16:12
+8
одкб посыпался
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13.06.2024 16:14
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Шо, Пашинян, не допомогли тобі дєруни? Тепер ти бульбу їсти взагалі не будеш і всім іншим заборониш?
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13.06.2024 16:11 Відповісти
я щось пропустив? Пашинян зустрічався з Макроном?
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13.06.2024 16:12 Відповісти
Пашинянові не треба зустрічатися з Макроном чи з будь яким президентом Франції.

Там, у Франції, така вірменська діяспора, що може крутити "макронами" як циган сонцем.

Перебільшення, звісно, але дуже близьке до істини.
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13.06.2024 16:25 Відповісти
так я ж і натякав на якісь французькі гарантії.
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13.06.2024 16:45 Відповісти
Да, тоже слышала что во Франции очень сильное армянское лобби.
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13.06.2024 17:00 Відповісти
🤣 ото сцаными тряпками ары по лукашенковским усам поводили)
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13.06.2024 16:12 Відповісти
Очікувати треба масового примусового вивоза армян з Бульборейха.
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13.06.2024 16:23 Відповісти
одкб посыпался
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13.06.2024 16:14 Відповісти
ОДКБ - лише 4 літери. в реальності його ніколи не існувало ніде, окрім паперу. це щось типу важелю для підняття престижу паРаші та ***** в очах кацапів та країн, типу Зімбабве, така собі пародія на НАТО, без бекграунду з військ, техніки та грошей, які є у НАТО.
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13.06.2024 16:22 Відповісти
Ничого собі перевзування у повітрі
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13.06.2024 16:16 Відповісти
Ето двойной удар в псіну!Нада іще одоє сво начінать.
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13.06.2024 16:19 Відповісти
Ай яй яй яй, шо діється, шо діється!
До речі, це Пашнян каму Луке з Х..лом-Кабаєвим у спину встромив чі встромив ім каму у сраки?
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13.06.2024 16:21 Відповісти
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13.06.2024 16:26 Відповісти
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13.06.2024 16:45 Відповісти
бульбафюрерофобія
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13.06.2024 16:37 Відповісти
Ahperi kidaietsa nazhami , to v pleshivava , to v kalhoznava ........🤣
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13.06.2024 17:04 Відповісти
 
 