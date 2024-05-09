УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12206 відвідувачів онлайн
Новини
5 734 21

Росія виведе свої війська з низки територій Вірменії, - Кремль

карабах,миротворці,російські,нагірний

Президент Росії Путін та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян погодили виведення російських військових з низки областей Вірменії. Вони залишаться лише на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, глава вірменського уряду сказав, що "сьогодні у зв'язку з умовами, що змінилися, такої потреби більше немає".

"Тому... Путін погодився, і виведення наших військових, прикордонників було погоджено", - заявив Пєсков.

Читайте: Вірменія більше не фінансуватиме ОДКБ, в якій домінує РФ

Водночас, зазначив речник Кремля, "на прохання вірменської сторони наші прикордонники залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордоні".

"Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції", - додав Пєсков.

Також читайте: Відносини з ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії, але це не виключає добрих відносин з Росією, - посол Балаян

Автор: 

Вірменія (738) путін володимир (23766) росія (64969) Пашинян Нікол (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
цинічні ******** кацапи. Спочатку активно сторюють конфлікт, потім відправляють туди з "миротворчою" місією своїх головорізів((
показати весь коментар
09.05.2024 15:29
+8
На Україну їх, ссуки, перекинуть
показати весь коментар
09.05.2024 15:33
+5
расєйські війська залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському?
А при чому там расєя?
показати весь коментар
09.05.2024 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На прохання... на прохання пашиняна ми між ним і його жінкою покладено свого прикордонника
показати весь коментар
09.05.2024 15:25 Відповісти
Та там тієї Вірменії - менше нашої Одещини.
показати весь коментар
10.05.2024 00:56 Відповісти
расєйські війська залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському?
А при чому там расєя?
показати весь коментар
09.05.2024 15:26 Відповісти
вони ж ітіть колотіть "мирАтворци"..
показати весь коментар
09.05.2024 15:30 Відповісти
А! Старий добрий оксюморон!.. хоча... Невже расєя очікує удар в псіну від обох своїх друзяк?
показати весь коментар
09.05.2024 15:34 Відповісти
скоріше "обличчя" намагається зберегти. А краще б берегли спину))
показати весь коментар
09.05.2024 15:51 Відповісти
цинічні ******** кацапи. Спочатку активно сторюють конфлікт, потім відправляють туди з "миротворчою" місією своїх головорізів((
показати весь коментар
09.05.2024 15:29 Відповісти
На Україну їх, ссуки, перекинуть
показати весь коментар
09.05.2024 15:33 Відповісти
и шо?сколько там того контингента ,максимум через неделю 300-200 отьедет весь контингент
показати весь коментар
09.05.2024 15:45 Відповісти
Так хлопцям нашим ще роботи підкинуть. Вони й так в середньому 1000 кацапів в день молотять.
показати весь коментар
09.05.2024 18:15 Відповісти
Там їх від сили 2-3 тисячі.
показати весь коментар
09.05.2024 16:10 Відповісти
Ну це ж хлопцям зайві три доби їх перемолоти треба...
показати весь коментар
09.05.2024 18:14 Відповісти
Пора вже і з Молдови виводити ...
показати весь коментар
09.05.2024 15:36 Відповісти
Кишинев встретил День Победы торжественным маршем в городе

Празднование Дня Победы началось и в Кишиневе, где местные прошли к главному городскому Мемориалу под названием «Вечность». В руках у местных жителей - знамена Красной Армии и алые гвоздики, в память о павших и ушедших героях.

Сюда прибыли и автомобилисты на ретро-автомобилях, устроившие автопробег из центра города к мемориальному комплексу. Возглавляли акцию, напоминающую о важнейшей Победе для всего мира, байкеры со знаменами Победы.
показати весь коментар
09.05.2024 15:44 Відповісти
Vata
показати весь коментар
09.05.2024 16:12 Відповісти
Забрати звідти москалів і все почне потрохи мінятись ...
показати весь коментар
09.05.2024 16:56 Відповісти
На жаль значна частина грошей із московії в Молдову таки потрапила. Нещодавно була новина: «Близько 150 осіб (більшість - в аеропорту Кишинева) були обшукані в ніч з понеділка на вівторок, повідомив журналістам начальник поліції Молдови Віорел Чернеуцану. Ніхто з обшукуваних не був затриманий. Загалом було вилучено понад 20 мільйонів молдавських леїв (близько мільйона доларів), що поліція назвала «схемою незаконного фінансування політичних партій із тіньових джерел». Було також вилучено атрибутику, пов'язану з московським заходом, включаючи гуртки, кепки, блокноти та футболки. На заході, що пройшов у Москві, проросійські партії Молдови оголосили про створення політичного блоку під назвою «Перемога» напередодні президентських виборів у країні та референдуму про членство країни в ЄС у жовтні.»
показати весь коментар
09.05.2024 17:14 Відповісти
Цікаво через яку країну рашка завела війська в Вірменію,вони ж не межують кордонами?Цю нечисть давно треба було звіддти вигнати.
показати весь коментар
09.05.2024 15:36 Відповісти
через Грузію.
показати весь коментар
09.05.2024 15:55 Відповісти
Так толку с них там как с козла молока
показати весь коментар
09.05.2024 16:23 Відповісти
Пыне нужно мясо в Украине, вот он и согласился вывести их из солнечного Дилижана.
показати весь коментар
09.05.2024 17:00 Відповісти
 
 