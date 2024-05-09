Росія виведе свої війська з низки територій Вірменії, - Кремль
Президент Росії Путін та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян погодили виведення російських військових з низки областей Вірменії. Вони залишаться лише на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, глава вірменського уряду сказав, що "сьогодні у зв'язку з умовами, що змінилися, такої потреби більше немає".
"Тому... Путін погодився, і виведення наших військових, прикордонників було погоджено", - заявив Пєсков.
Водночас, зазначив речник Кремля, "на прохання вірменської сторони наші прикордонники залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордоні".
"Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції", - додав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А при чому там расєя?
Празднование Дня Победы началось и в Кишиневе, где местные прошли к главному городскому Мемориалу под названием «Вечность». В руках у местных жителей - знамена Красной Армии и алые гвоздики, в память о павших и ушедших героях.
Сюда прибыли и автомобилисты на ретро-автомобилях, устроившие автопробег из центра города к мемориальному комплексу. Возглавляли акцию, напоминающую о важнейшей Победе для всего мира, байкеры со знаменами Победы.