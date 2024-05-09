Росія виведе свої війська з низки територій Вірменії, - Кремль

Президент Росії Путін та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян погодили виведення російських військових з низки областей Вірменії. Вони залишаться лише на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, глава вірменського уряду сказав, що "сьогодні у зв'язку з умовами, що змінилися, такої потреби більше немає".

"Тому... Путін погодився, і виведення наших військових, прикордонників було погоджено", - заявив Пєсков.

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Водночас, зазначив речник Кремля, "на прохання вірменської сторони наші прикордонники залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордоні".

"Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції", - додав Пєсков.

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