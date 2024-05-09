Вірменія більше не фінансуватиме ОДКБ, в якій домінує РФ
Офіційний Єреван не вкладатиме гроші у функціонування Організації договору про колективну безпеку, головну роль в якій грає Росія. Раніше Вірменія призупинила свою участь в організації.
Про припинення фінансування заявила прес секретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aysor.am.
За її словами, Республіка Вірменія утримається від приєднання до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ 2024 року" та участі у передбаченій цим рішенням фінансуванні діяльності організації.
Бадалян зазначила, що Вірменія не заперечує щодо ухвалення рішення про бюджет ОДКБ на 2024 рік в обмеженому форматі.
Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув з візитом до Москви, де в нього запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв що Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінуючу роль відіграє РФ. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "не виконала своїх зобов’язань щодо безпеки перед Вірменією".
Що таке ОДКБ?
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політична міжнародна організація, заснована в 1992 році.
До складу ОДКБ входять:
- Росія;
- Білорусь;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Таджикистан.
Мета організації, за офіційними документами, - "протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин".
Влада РФ намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дісциплінує в секунду....
Це як 100 років тому Україна між Польщею та ссср
Компания https://r.unian.net/hR6eVUn объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье, среди которых офисные здания, санаторно-курортный комплекс, нежилые помещения и даже автостоянка.
може, прикупити щось.
що скажете?