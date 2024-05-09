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Новини
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Вірменія більше не фінансуватиме ОДКБ, в якій домінує РФ

вірменія

Офіційний Єреван не вкладатиме гроші у функціонування Організації договору про колективну безпеку, головну роль в якій грає Росія. Раніше Вірменія призупинила свою участь в організації.

Про припинення фінансування заявила прес секретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aysor.am.

За її словами, Республіка Вірменія утримається від приєднання до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ 2024 року" та участі у передбаченій цим рішенням фінансуванні діяльності організації.

Бадалян зазначила, що Вірменія не заперечує щодо ухвалення рішення про бюджет ОДКБ на 2024 рік в обмеженому форматі.

Читайте: Відносини з ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії, але це не виключає добрих відносин з Росією, - посол Балаян

Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув з візитом до Москви, де в нього запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв що Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінуючу роль відіграє РФ. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "не виконала своїх зобов’язань щодо безпеки перед Вірменією".

Також читайте: Вступ до НАТО наразі не стоїть на порядку денному Вірменії, - глава МЗС Мірзоян

Що таке ОДКБ?

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політична міжнародна організація, заснована в 1992 році.

До складу ОДКБ входять:

  • Росія;
  • Білорусь;
  • Казахстан;
  • Киргизстан;
  • Таджикистан.

Мета організації, за офіційними документами, - "протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин".

Влада РФ намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Автор: 

Вірменія (738) ОДКБ (102) фінансування (3100)


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Топ коментарі
+5
Вірмени ідіоти - вони чомусь думали що з РФ буде добре. З чого б то? РФ вміє лише брехати, вбивати, зраджувати, підкупляти, породжувати війни і тд. Нічого конструктивного вони за всю історію не зробили
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09.05.2024 09:37
+4
Коли хотів розвалити НАТО, натомість посипався ОДКБ.
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09.05.2024 09:35
+4
Вірменія радує трохі останнім часом - от шо значить по їбалу.
дісциплінує в секунду....
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09.05.2024 09:36
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Коли хотів розвалити НАТО, натомість посипався ОДКБ.
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09.05.2024 09:35 Відповісти
Вірменія радує трохі останнім часом - от шо значить по їбалу.
дісциплінує в секунду....
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09.05.2024 09:36 Відповісти
Хитрі вони. Спочатку тридцять років окупували частину Азербайджану, а як отримали від останнього по пиці та русня з допомогою кинула, до НАТО побігли.
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09.05.2024 09:42 Відповісти
Вірмени ідіоти - вони чомусь думали що з РФ буде добре. З чого б то? РФ вміє лише брехати, вбивати, зраджувати, підкупляти, породжувати війни і тд. Нічого конструктивного вони за всю історію не зробили
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09.05.2024 09:37 Відповісти
Хто страшніше для вірменів? Країна НАТО мусульманьська Турція з її сателітом Азербайджаном, чи імітуючий християнство москальська імперія, що не має спільного кордону...

Це як 100 років тому Україна між Польщею та ссср
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09.05.2024 10:07 Відповісти
Российский "Газпром" распродаёт имущество, получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток

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09.05.2024 09:40 Відповісти
Дрібниця, а приємно.
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09.05.2024 09:40 Відповісти
не знаю.
може, прикупити щось.
що скажете?
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09.05.2024 09:44 Відповісти
Русні сьогодні на дєнь пабєди зима повернулася, як знак
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09.05.2024 09:41 Відповісти
А што ж такоє?
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09.05.2024 13:27 Відповісти
 
 