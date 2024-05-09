Вірменія більше не фінансуватиме ОДКБ, в якій домінує РФ

Офіційний Єреван не вкладатиме гроші у функціонування Організації договору про колективну безпеку, головну роль в якій грає Росія. Раніше Вірменія призупинила свою участь в організації.

Про припинення фінансування заявила прес секретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aysor.am.

За її словами, Республіка Вірменія утримається від приєднання до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ 2024 року" та участі у передбаченій цим рішенням фінансуванні діяльності організації.

Бадалян зазначила, що Вірменія не заперечує щодо ухвалення рішення про бюджет ОДКБ на 2024 рік в обмеженому форматі.

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Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув з візитом до Москви, де в нього запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв що Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінуючу роль відіграє РФ. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "не виконала своїх зобов’язань щодо безпеки перед Вірменією".

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Що таке ОДКБ?

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політична міжнародна організація, заснована в 1992 році.

До складу ОДКБ входять:

Росія;

Білорусь;

Казахстан;

Киргизстан;

Таджикистан.

Мета організації, за офіційними документами, - "протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин".

Влада РФ намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.