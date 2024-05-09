Армения больше не будет финансировать ОДКБ, в которой доминирует РФ

Официальный Ереван не будет вкладывать деньги в функционирование Организации договора о коллективной безопасности, главную роль в которой играет Россия. Ранее Армения приостановила свое участие в организации.

О прекращении финансирования заявила пресс секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aysor.am.

По ее словам, Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации.

Бадалян отметила, что Армения не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.

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Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал что Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где доминирующую роль играет РФ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "не выполнила своих обязательств по безопасности перед Арменией".

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Что такое ОДКБ?

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политическая международная организация, основанная в 1992 году.

В состав ОДКБ входят:

Россия;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан.

Цель организации, по официальным документам, - "противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

Власти РФ пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.