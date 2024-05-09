Армения больше не будет финансировать ОДКБ, в которой доминирует РФ
Официальный Ереван не будет вкладывать деньги в функционирование Организации договора о коллективной безопасности, главную роль в которой играет Россия. Ранее Армения приостановила свое участие в организации.
О прекращении финансирования заявила пресс секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aysor.am.
По ее словам, Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации.
Бадалян отметила, что Армения не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал что Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где доминирующую роль играет РФ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "не выполнила своих обязательств по безопасности перед Арменией".
Что такое ОДКБ?
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политическая международная организация, основанная в 1992 году.
В состав ОДКБ входят:
- Россия;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Таджикистан.
Цель организации, по официальным документам, - "противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".
Власти РФ пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.
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