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Новости
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Армения больше не будет финансировать ОДКБ, в которой доминирует РФ

вірменія

Официальный Ереван не будет вкладывать деньги в функционирование Организации договора о коллективной безопасности, главную роль в которой играет Россия. Ранее Армения приостановила свое участие в организации.

О прекращении финансирования заявила пресс секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aysor.am.

По ее словам, Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации.

Бадалян отметила, что Армения не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.

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Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал что Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где доминирующую роль играет РФ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "не выполнила своих обязательств по безопасности перед Арменией".

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Что такое ОДКБ?

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политическая международная организация, основанная в 1992 году.

В состав ОДКБ входят:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Таджикистан.

Цель организации, по официальным документам, - "противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

Власти РФ пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Автор: 

Армения (829) ОДКБ (131) финансирование (1795)


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Топ комментарии
+5
Вірмени ідіоти - вони чомусь думали що з РФ буде добре. З чого б то? РФ вміє лише брехати, вбивати, зраджувати, підкупляти, породжувати війни і тд. Нічого конструктивного вони за всю історію не зробили
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09.05.2024 09:37
+4
Коли хотів розвалити НАТО, натомість посипався ОДКБ.
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09.05.2024 09:35
+4
Вірменія радує трохі останнім часом - от шо значить по їбалу.
дісциплінує в секунду....
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09.05.2024 09:36
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Правила форума Совет форумчан
Коли хотів розвалити НАТО, натомість посипався ОДКБ.
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09.05.2024 09:35 Ответить
Вірменія радує трохі останнім часом - от шо значить по їбалу.
дісциплінує в секунду....
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09.05.2024 09:36 Ответить
Хитрі вони. Спочатку тридцять років окупували частину Азербайджану, а як отримали від останнього по пиці та русня з допомогою кинула, до НАТО побігли.
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09.05.2024 09:42 Ответить
Вірмени ідіоти - вони чомусь думали що з РФ буде добре. З чого б то? РФ вміє лише брехати, вбивати, зраджувати, підкупляти, породжувати війни і тд. Нічого конструктивного вони за всю історію не зробили
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09.05.2024 09:37 Ответить
Хто страшніше для вірменів? Країна НАТО мусульманьська Турція з її сателітом Азербайджаном, чи імітуючий християнство москальська імперія, що не має спільного кордону...

Це як 100 років тому Україна між Польщею та ссср
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09.05.2024 10:07 Ответить
Российский "Газпром" распродаёт имущество, получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток

Компания https://r.unian.net/hR6eVUn объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье, среди которых офисные здания, санаторно-курортный комплекс, нежилые помещения и даже автостоянка.
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09.05.2024 09:40 Ответить
Дрібниця, а приємно.
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09.05.2024 09:40 Ответить
не знаю.
може, прикупити щось.
що скажете?
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09.05.2024 09:44 Ответить
Русні сьогодні на дєнь пабєди зима повернулася, як знак
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09.05.2024 09:41 Ответить
А што ж такоє?
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09.05.2024 13:27 Ответить
 
 