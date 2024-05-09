Россия выведет свои войска из ряда территорий Армении, - Кремль
Президент России Путин и премьер Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении. Они останутся только на границе Армении с Турцией и Ираном.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, глава армянского правительства сказал, что "сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет".
"Поэтому... Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - заявил Песков.
В то же время, отметил спикер Кремля, "по просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе".
"Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", - добавил Песков.
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А при чому там расєя?
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