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Россия выведет свои войска из ряда территорий Армении, - Кремль

карабах,миротворці,російські,нагірний

Президент России Путин и премьер Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении. Они останутся только на границе Армении с Турцией и Ираном.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, глава армянского правительства сказал, что "сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет".

"Поэтому... Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - заявил Песков.

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В то же время, отметил спикер Кремля, "по просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе".

"Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", - добавил Песков.

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Автор: 

Армения (829) путин владимир (31218) россия (95393) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+9
цинічні ******** кацапи. Спочатку активно сторюють конфлікт, потім відправляють туди з "миротворчою" місією своїх головорізів((
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09.05.2024 15:29
+8
На Україну їх, ссуки, перекинуть
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09.05.2024 15:33
+5
расєйські війська залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському?
А при чому там расєя?
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09.05.2024 15:26
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На прохання... на прохання пашиняна ми між ним і його жінкою покладено свого прикордонника
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09.05.2024 15:25 Ответить
Та там тієї Вірменії - менше нашої Одещини.
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10.05.2024 00:56 Ответить
расєйські війська залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському?
А при чому там расєя?
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09.05.2024 15:26 Ответить
вони ж ітіть колотіть "мирАтворци"..
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09.05.2024 15:30 Ответить
А! Старий добрий оксюморон!.. хоча... Невже расєя очікує удар в псіну від обох своїх друзяк?
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09.05.2024 15:34 Ответить
скоріше "обличчя" намагається зберегти. А краще б берегли спину))
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09.05.2024 15:51 Ответить
цинічні ******** кацапи. Спочатку активно сторюють конфлікт, потім відправляють туди з "миротворчою" місією своїх головорізів((
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09.05.2024 15:29 Ответить
На Україну їх, ссуки, перекинуть
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09.05.2024 15:33 Ответить
и шо?сколько там того контингента ,максимум через неделю 300-200 отьедет весь контингент
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09.05.2024 15:45 Ответить
Так хлопцям нашим ще роботи підкинуть. Вони й так в середньому 1000 кацапів в день молотять.
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09.05.2024 18:15 Ответить
Там їх від сили 2-3 тисячі.
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09.05.2024 16:10 Ответить
Ну це ж хлопцям зайві три доби їх перемолоти треба...
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09.05.2024 18:14 Ответить
Пора вже і з Молдови виводити ...
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09.05.2024 15:36 Ответить
Кишинев встретил День Победы торжественным маршем в городе

Празднование Дня Победы началось и в Кишиневе, где местные прошли к главному городскому Мемориалу под названием «Вечность». В руках у местных жителей - знамена Красной Армии и алые гвоздики, в память о павших и ушедших героях.

Сюда прибыли и автомобилисты на ретро-автомобилях, устроившие автопробег из центра города к мемориальному комплексу. Возглавляли акцию, напоминающую о важнейшей Победе для всего мира, байкеры со знаменами Победы.
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09.05.2024 15:44 Ответить
Vata
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09.05.2024 16:12 Ответить
Забрати звідти москалів і все почне потрохи мінятись ...
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09.05.2024 16:56 Ответить
На жаль значна частина грошей із московії в Молдову таки потрапила. Нещодавно була новина: «Близько 150 осіб (більшість - в аеропорту Кишинева) були обшукані в ніч з понеділка на вівторок, повідомив журналістам начальник поліції Молдови Віорел Чернеуцану. Ніхто з обшукуваних не був затриманий. Загалом було вилучено понад 20 мільйонів молдавських леїв (близько мільйона доларів), що поліція назвала «схемою незаконного фінансування політичних партій із тіньових джерел». Було також вилучено атрибутику, пов'язану з московським заходом, включаючи гуртки, кепки, блокноти та футболки. На заході, що пройшов у Москві, проросійські партії Молдови оголосили про створення політичного блоку під назвою «Перемога» напередодні президентських виборів у країні та референдуму про членство країни в ЄС у жовтні.»
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09.05.2024 17:14 Ответить
Цікаво через яку країну рашка завела війська в Вірменію,вони ж не межують кордонами?Цю нечисть давно треба було звіддти вигнати.
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09.05.2024 15:36 Ответить
через Грузію.
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09.05.2024 15:55 Ответить
Так толку с них там как с козла молока
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09.05.2024 16:23 Ответить
Пыне нужно мясо в Украине, вот он и согласился вывести их из солнечного Дилижана.
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09.05.2024 17:00 Ответить
 
 