УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11358 відвідувачів онлайн
Новини
6 990 27

Вірменія вийде з ОДКБ та назад не повернеться, - Пашинян

Вірменія вийде з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Азатутюн".

Під час "урядової години" в парламенту, відповідаючи на репліку опозиційного депутата, чому Вірменія, висловлюючи невдоволення ОДКБ, не виходить із нього, Пашинян сказав: "Вийдемо. Ми вирішимо, коли".

"А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося", - додав прем'єр Вірменії.

Що таке ОДКБ

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Нагадаємо, раніше Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірменія не союзник РФ у війні проти України, - Пашинян

Автор: 

Вірменія (738) ОДКБ (102) Пашинян Нікол (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Чекають , поки рашистська армія буде розгромлена остаточно. У них вже почався розворот в сторону НАТО
показати весь коментар
12.06.2024 16:44
+11
Азербайджан просто бере приклад з Туреччини і сидить на двох стільцях.
показати весь коментар
12.06.2024 16:59
+8
Респект Пашіняну! Респект вірменам!

Вже скоро Україна та Вірменія буде разом бити ху&ла.
показати весь коментар
12.06.2024 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекають , поки рашистська армія буде розгромлена остаточно. У них вже почався розворот в сторону НАТО
показати весь коментар
12.06.2024 16:44 Відповісти
Зате, Азербайджан пішов в протилежному напрямку.
показати весь коментар
12.06.2024 16:47 Відповісти
Азербайджан просто бере приклад з Туреччини і сидить на двох стільцях.
показати весь коментар
12.06.2024 16:59 Відповісти
Невже в ОДКБ вступив ? (( Фраза про протилежний напрямок якось ніби неточно висловлює позицію Азербайджану
показати весь коментар
12.06.2024 17:08 Відповісти
о зараз на болотах буде воні....
показати весь коментар
12.06.2024 16:45 Відповісти
Вірменія навіть не межує з одкб . З ким вірменія може розмовляти в даному регіоні то тільки з продажною грузією .
показати весь коментар
12.06.2024 16:47 Відповісти
Респект Пашіняну! Респект вірменам!

Вже скоро Україна та Вірменія буде разом бити ху&ла.
показати весь коментар
12.06.2024 16:50 Відповісти
Скоро?
Выйдем. Мы решим, когда".
показати весь коментар
12.06.2024 19:11 Відповісти
Ну да поматросили и бросили..
показати весь коментар
12.06.2024 16:53 Відповісти
Ну так, бути в ОДКБ і втратити Карабах - кращої антиреклами ОДКБ годі й уявити.
Хоча власне так і закінчують усі країни, які з якогось переляку вірять раші, підписують з нею якісь договори та утворюють якісь союзи. Тільки на...палово та приниження.
показати весь коментар
12.06.2024 17:15 Відповісти
так там з обох боків азійська орда...і вибору нема...
показати весь коментар
12.06.2024 22:06 Відповісти
Ще трошкі і я даже почну поважати цього колишнього путінського сраколиза.
показати весь коментар
12.06.2024 16:56 Відповісти
Немає за що .
показати весь коментар
12.06.2024 17:10 Відповісти
Теж вірно.
показати весь коментар
12.06.2024 17:25 Відповісти
Ета ачєрєдной удар в псіну...
показати весь коментар
12.06.2024 17:13 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 17:20 Відповісти
А шо так можна було? А раніше чого не робили?
показати весь коментар
12.06.2024 17:51 Відповісти
Не время было.
Выйдем. Мы решим, когда".
Оно, правда,.....еще и сейчас пока рано. Но....
показати весь коментар
12.06.2024 19:12 Відповісти
Поки вони бояться помсти раші за цей крок. ***** хоч і зайнятий, але наразі страшно десь чаю випити. Мабуть, чекають аж раша зовсім заслабне і їй буде зовсім не до того.
показати весь коментар
12.06.2024 19:55 Відповісти
И это верно. Иначе х.р знает как оно повернется.
21.08.1991 - Горбачев вернулся с Фороса. Если ГКЧП не был ликвидирован, он само рассосался.
24.08.1991 - Украина приняла декларацию о независимости.
показати весь коментар
12.06.2024 20:39 Відповісти
Наступний Казахстан
показати весь коментар
12.06.2024 17:54 Відповісти
вірменським йухом кацапу по лобі
показати весь коментар
12.06.2024 18:07 Відповісти
***** ну що там ?
показати весь коментар
12.06.2024 18:08 Відповісти
Они (армяне) думают.
показати весь коментар
12.06.2024 19:13 Відповісти
Тепер хуьло буде його скидати
показати весь коментар
12.06.2024 18:51 Відповісти
Та ну на фіг! Де факто, Вірменія повносправний член ОДКБ, союзник ***** який підтримує анексію Криму в ООН (підпис не відкликано) і маса вірмен воює в Україні на стороні *****. Заяви Пашиняна можна сприймати лише як "білий шум" викликаний люлями які вони відгребли від Азєрбайджану. Жодних документальних підтверджень зміни курсу колонії ***** до Незалежності нема.
показати весь коментар
12.06.2024 20:09 Відповісти
 
 