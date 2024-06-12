Вірменія вийде з ОДКБ та назад не повернеться, - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Азатутюн".

Під час "урядової години" в парламенту, відповідаючи на репліку опозиційного депутата, чому Вірменія, висловлюючи невдоволення ОДКБ, не виходить із нього, Пашинян сказав: "Вийдемо. Ми вирішимо, коли".

"А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося", - додав прем'єр Вірменії.

Що таке ОДКБ

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Нагадаємо, раніше Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

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