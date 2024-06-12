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Армения выйдет из ОДКБ и обратно не вернется, - Пашинян

Вірменія вийде з ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Во время "правительственного часа" в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из него, Пашинян сказал: "Выйдем. Мы решим, когда".

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - добавил премьер Армении.

Что такое ОДКБ

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Напомним, ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

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Автор: 

Армения (829) ОДКБ (131) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+14
Чекають , поки рашистська армія буде розгромлена остаточно. У них вже почався розворот в сторону НАТО
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12.06.2024 16:44
+11
Азербайджан просто бере приклад з Туреччини і сидить на двох стільцях.
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12.06.2024 16:59
+8
Респект Пашіняну! Респект вірменам!

Вже скоро Україна та Вірменія буде разом бити ху&ла.
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12.06.2024 16:50
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Чекають , поки рашистська армія буде розгромлена остаточно. У них вже почався розворот в сторону НАТО
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12.06.2024 16:44 Ответить
Зате, Азербайджан пішов в протилежному напрямку.
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12.06.2024 16:47 Ответить
Азербайджан просто бере приклад з Туреччини і сидить на двох стільцях.
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12.06.2024 16:59 Ответить
Невже в ОДКБ вступив ? (( Фраза про протилежний напрямок якось ніби неточно висловлює позицію Азербайджану
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12.06.2024 17:08 Ответить
о зараз на болотах буде воні....
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12.06.2024 16:45 Ответить
Вірменія навіть не межує з одкб . З ким вірменія може розмовляти в даному регіоні то тільки з продажною грузією .
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12.06.2024 16:47 Ответить
Респект Пашіняну! Респект вірменам!

Вже скоро Україна та Вірменія буде разом бити ху&ла.
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12.06.2024 16:50 Ответить
Скоро?
Выйдем. Мы решим, когда".
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12.06.2024 19:11 Ответить
Ну да поматросили и бросили..
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12.06.2024 16:53 Ответить
Ну так, бути в ОДКБ і втратити Карабах - кращої антиреклами ОДКБ годі й уявити.
Хоча власне так і закінчують усі країни, які з якогось переляку вірять раші, підписують з нею якісь договори та утворюють якісь союзи. Тільки на...палово та приниження.
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12.06.2024 17:15 Ответить
так там з обох боків азійська орда...і вибору нема...
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12.06.2024 22:06 Ответить
Ще трошкі і я даже почну поважати цього колишнього путінського сраколиза.
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12.06.2024 16:56 Ответить
Немає за що .
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12.06.2024 17:10 Ответить
Теж вірно.
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12.06.2024 17:25 Ответить
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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12.06.2024 17:13 Ответить
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12.06.2024 17:20 Ответить
А шо так можна було? А раніше чого не робили?
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12.06.2024 17:51 Ответить
Не время было.
Выйдем. Мы решим, когда".
Оно, правда,.....еще и сейчас пока рано. Но....
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12.06.2024 19:12 Ответить
Поки вони бояться помсти раші за цей крок. ***** хоч і зайнятий, але наразі страшно десь чаю випити. Мабуть, чекають аж раша зовсім заслабне і їй буде зовсім не до того.
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12.06.2024 19:55 Ответить
И это верно. Иначе х.р знает как оно повернется.
21.08.1991 - Горбачев вернулся с Фороса. Если ГКЧП не был ликвидирован, он само рассосался.
24.08.1991 - Украина приняла декларацию о независимости.
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12.06.2024 20:39 Ответить
Наступний Казахстан
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12.06.2024 17:54 Ответить
вірменським йухом кацапу по лобі
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12.06.2024 18:07 Ответить
***** ну що там ?
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12.06.2024 18:08 Ответить
Они (армяне) думают.
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12.06.2024 19:13 Ответить
Тепер хуьло буде його скидати
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12.06.2024 18:51 Ответить
Та ну на фіг! Де факто, Вірменія повносправний член ОДКБ, союзник ***** який підтримує анексію Криму в ООН (підпис не відкликано) і маса вірмен воює в Україні на стороні *****. Заяви Пашиняна можна сприймати лише як "білий шум" викликаний люлями які вони відгребли від Азєрбайджану. Жодних документальних підтверджень зміни курсу колонії ***** до Незалежності нема.
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12.06.2024 20:09 Ответить
 
 