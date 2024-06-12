Армения выйдет из ОДКБ и обратно не вернется, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Во время "правительственного часа" в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из него, Пашинян сказал: "Выйдем. Мы решим, когда".

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - добавил премьер Армении.

Что такое ОДКБ

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Напомним, ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

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