Армения выйдет из ОДКБ и обратно не вернется, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азатутюн".
Во время "правительственного часа" в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из него, Пашинян сказал: "Выйдем. Мы решим, когда".
"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - добавил премьер Армении.
Что такое ОДКБ
ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.
Напомним, ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.
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Вже скоро Україна та Вірменія буде разом бити ху&ла.
Выйдем. Мы решим, когда".
Хоча власне так і закінчують усі країни, які з якогось переляку вірять раші, підписують з нею якісь договори та утворюють якісь союзи. Тільки на...палово та приниження.
Выйдем. Мы решим, когда".
Оно, правда,.....еще и сейчас пока рано. Но....
21.08.1991 - Горбачев вернулся с Фороса. Если ГКЧП не был ликвидирован, он само рассосался.
24.08.1991 - Украина приняла декларацию о независимости.