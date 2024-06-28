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Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне

Речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян

Армения подтвердила свое участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Об этом сказала спикер МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Бадалян, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне "в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса", и подтвердила свое участие.

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"Других договоренностей пока нет", - добавила она.

Перед этим помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Автор: 

Армения (829) НАТО (10048) саммит (1189)


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Топ комментарии
+8
Оце плювок кацапам в рило!Вірмени,колишні дружбани плюють на кацапів!!!
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28.06.2024 21:31
+5
Отже, вже незабаром в усіх рашистських ЗМІ будуть сюжети про вірменських нацистів, фашистів, сатаністів і т.п. ворогів "русскава міра".
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28.06.2024 22:21
+4
Все одно більше, ніж Орбан, вже ніхто не насере.
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28.06.2024 21:36
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Оце плювок кацапам в рило!Вірмени,колишні дружбани плюють на кацапів!!!
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28.06.2024 21:31 Ответить
Все одно більше, ніж Орбан, вже ніхто не насере.
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28.06.2024 21:36 Ответить
Ари на два стільця вмомтитися хочуть.
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28.06.2024 21:53 Ответить
і запросять вірменів у нато... тоді зеля просто всереться...
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28.06.2024 22:01 Ответить
В Армении очень давно громадная военная база РФ. В Гюмри. Ещё совковая. Пока не уберут ---- никто не примет. Там как с севасом будут дрочить их касабы.
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29.06.2024 07:58 Ответить
Черговий удар у псину!
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28.06.2024 22:14 Ответить
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29.06.2024 13:30 Ответить
Отже, вже незабаром в усіх рашистських ЗМІ будуть сюжети про вірменських нацистів, фашистів, сатаністів і т.п. ворогів "русскава міра".
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28.06.2024 22:21 Ответить
...і будуть казати, що армянський коньяк завжди був пуганий
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28.06.2024 23:06 Ответить
А що там вірменам робити, вони ж в ОДКБ. Крім того до недавнього вони були найкращими друзями росії і навіть допомогали їм обходити санкції
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29.06.2024 02:16 Ответить
Болгарія і Румунія друга війна - поцікавтесь якшо не знаєте на чиєму боці вони були спочатку .
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29.06.2024 07:16 Ответить
 
 