Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне
Армения подтвердила свое участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Об этом сказала спикер МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Бадалян, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне "в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса", и подтвердила свое участие.
"Других договоренностей пока нет", - добавила она.
Перед этим помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.
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