Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", - Пашинян
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", і він вважає таке рішення достатнім.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.
"Республіка Вірменія заморозила свою участь у ОДКБ на всіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі. Можуть бути дискусії. Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо. Але тут треба дивитися, у кого які оціночні повноваження", - сказав Пашинян.
Прем'єр-міністр наголосив, що сам він поважає всі точки зору, але влада ухвалила таке рішення. Нині Вірменія не бачить необхідності ухвалювати ще одне рішення, але це не означає, що вона не побачить необхідності ухвалити ще одне рішення наступного моменту.
Що таке ОДКБ
ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.
Нагадаємо, раніше Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.
Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.
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Між США та Вірменією на рівні високопосадовців пройшли інтенсивні консультації, пише азербайджанський ТГ-канал Caliber. Зазначено, що США взяли на себе зобов'язання всебічно підтримати Вірменію, у разі чинення з боку РФ тиску або запровадження нею ембарго.
При цьому передбачається:
▪️ Забезпечити збройні сили Вірменії військовою технікою, обмундируванням та озброєнням. Надати органам безпеки країни технічну підтримку;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії дизельного палива та енергоносіїв, а також ядерного палива для Мецаморської АЕС;
▪️ За необхідності віддати американський супутниковий інтернет у розпорядження вірменських інтернет-провайдерів;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії пшениці та пшеничного борошна, яке країна на даний час імпортує з рф;
▪️ Якщо Вірменія зіткнеться з дефіцитом валюти через можливі санкції з боку рф, Вашингтон має його покрити.
Зазначається, що натомість Вірменія виведе російські війська з країни та вийде з ОДКБ та ЄАЕС. Прем'єр Вірменії не візьме участі у черговому засіданні ОДКБ
Між тим начальник Генштабу ЗС Вірменії зустрівся з керівництвом Європейського командування ЗС США.".
Сайгон, курды, Афганистан, и Украина подтверждают.
Слово - камень. Так оно и будет
До речі, Афган-80-х - хороший приклад зворотнього Вашому прогнозу.
Где пройдет канал поставки оружия и радиоактивного топлива?
нельзя быть наполовину беременными
хитрожопые армяне пытаются
Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент. Источник:
Вам дуракам (Россия, Франция, США) пишут "Делайте свои ставки"
Головно, щоб чумаданів вистачило...