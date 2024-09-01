Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", і він вважає таке рішення достатнім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.

"Республіка Вірменія заморозила свою участь у ОДКБ на всіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі. Можуть бути дискусії. Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо. Але тут треба дивитися, у кого які оціночні повноваження", - сказав Пашинян.

Прем'єр-міністр наголосив, що сам він поважає всі точки зору, але влада ухвалила таке рішення. Нині Вірменія не бачить необхідності ухвалювати ще одне рішення, але це не означає, що вона не побачить необхідності ухвалити ще одне рішення наступного моменту.

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Що таке ОДКБ

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Нагадаємо, раніше Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.