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Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", - Пашинян

пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях", і він вважає таке рішення достатнім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.

"Республіка Вірменія заморозила свою участь у ОДКБ на всіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі. Можуть бути дискусії. Один може сказати, що цього достатньо, інший може сказати, що цього недостатньо. Але тут треба дивитися, у кого які оціночні повноваження", - сказав Пашинян.

Прем'єр-міністр наголосив, що сам він поважає всі точки зору, але влада ухвалила таке рішення. Нині Вірменія не бачить необхідності ухвалювати ще одне рішення, але це не означає, що вона не побачить необхідності ухвалити ще одне рішення наступного моменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь таємно постачала зброю Азербайджану, що призвело до наміру Вірменії вийти з ОДКБ, - Politico

Що таке ОДКБ

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) - це військово-політичний блок, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Організацію було створено 15 травня 1992. Російська влада намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Нагадаємо, раніше Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ.

Автор: 

Вірменія (738) ОДКБ (102) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+8
Какой смысл вообще в том одкб где все решает кремлевский режим, а остальные только ему целуют ноги и одабривающе кивают головой. Ето же аналогия бывшего ссср. Которое называлось союзом республик а по факту все работали на кремлевский режим и не имели ни прав ни голоса
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01.09.2024 14:27
+4
что значтит заморозила?
нельзя быть наполовину беременными
хитрожопые армяне пытаются
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01.09.2024 14:56
+3
Не бывает народов друзей, бывают временно полезные.
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01.09.2024 15:20
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Какой смысл вообще в том одкб где все решает кремлевский режим, а остальные только ему целуют ноги и одабривающе кивают головой. Ето же аналогия бывшего ссср. Которое называлось союзом республик а по факту все работали на кремлевский режим и не имели ни прав ни голоса
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01.09.2024 14:27 Відповісти
Якщо вже бульбо-бацька з-підтишка підмигує Українській армії зеленим світлом - то Писці від усіх бувших республік рашистоімперії вже на давно підкралися до кордонів безмежного в ненаситності оркостану.
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01.09.2024 17:16 Відповісти
Казахам вони допомогли, а вірмени самі віддали території, хто їм господар ?
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01.09.2024 17:35 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
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01.09.2024 18:11 Відповісти
вчора зайшов щоб висратися
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01.09.2024 18:14 Відповісти
Початок осені, у дурнуватих сезонне загострення. От її нещасну і ковбасить. Та ковбасить аж так, що створила новий акаунт, котрим паскудить цеглою на "Цензорі".
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01.09.2024 22:57 Відповісти
Старе армянське прислів'я: "Корабель іде на×уй - щури зістрибують".
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01.09.2024 14:28 Відповісти
НУУУ..Можешь разморозить... проснешься в Бакы!)))
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01.09.2024 14:44 Відповісти
@ "США нададуть Вірменії гарантії безпеки проти рф.

Між США та Вірменією на рівні високопосадовців пройшли інтенсивні консультації, пише азербайджанський ТГ-канал Caliber. Зазначено, що США взяли на себе зобов'язання всебічно підтримати Вірменію, у разі чинення з боку РФ тиску або запровадження нею ембарго.
При цьому передбачається:
▪️ Забезпечити збройні сили Вірменії військовою технікою, обмундируванням та озброєнням. Надати органам безпеки країни технічну підтримку;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії дизельного палива та енергоносіїв, а також ядерного палива для Мецаморської АЕС;
▪️ За необхідності віддати американський супутниковий інтернет у розпорядження вірменських інтернет-провайдерів;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії пшениці та пшеничного борошна, яке країна на даний час імпортує з рф;
▪️ Якщо Вірменія зіткнеться з дефіцитом валюти через можливі санкції з боку рф, Вашингтон має його покрити.

Зазначається, що натомість Вірменія виведе російські війська з країни та вийде з ОДКБ та ЄАЕС. Прем'єр Вірменії не візьме участі у черговому засіданні ОДКБ

Між тим начальник Генштабу ЗС Вірменії зустрівся з керівництвом Європейського командування ЗС США.".
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01.09.2024 14:48 Відповісти
+++++
Сайгон, курды, Афганистан, и Украина подтверждают.
Слово - камень. Так оно и будет
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01.09.2024 15:18 Відповісти
Всі Ваші приклади - не "в касу", бо по темі йдеться про геополітичне протистояння США з рашистською пітьмою. А не про пряму участь США у партизанських війнах.
До речі, Афган-80-х - хороший приклад зворотнього Вашому прогнозу.
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01.09.2024 16:24 Відповісти
Грузия, Азербайджан, Иран и Турция.
Где пройдет канал поставки оружия и радиоактивного топлива?
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01.09.2024 15:22 Відповісти
Запросіть в Будапешт! Там вийте потужний Меморандум
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01.09.2024 15:39 Відповісти
что значтит заморозила?
нельзя быть наполовину беременными
хитрожопые армяне пытаются
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01.09.2024 14:56 Відповісти
Так армяни ж...
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01.09.2024 15:00 Відповісти
отож 🤣🤣🤣
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01.09.2024 15:02 Відповісти
****о мечтает избавиться от них, чтобы слиться в экстазе с такими же диктаторами как Эрдоган и Алиев. А армяне еще во время своей революции выбрали ЕС и Запад.
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01.09.2024 15:26 Відповісти
армяне и Запад - вещи несовместимие
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01.09.2024 17:14 Відповісти
Почему армяне недостойны Запада? Я читаю их комментарии. Они тоже ненавидят кацапов.
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01.09.2024 17:25 Відповісти
АЗЕРБАЙДЖАН ТЕЖ БУВ ДО ЧАСУ ДРУЖНИМ НАЧЕБТО ДЛЯ НАС НАРОДОМ. ВСІ ВОНИ ЧОРНОЖОПІ ТАКІ.
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01.09.2024 15:12 Відповісти
Не бывает народов друзей, бывают временно полезные.
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01.09.2024 15:20 Відповісти
Палишся, зайвохромосомне.
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01.09.2024 18:08 Відповісти
Жодного поляка, бельгійця, англійця в Україні при владі нема...
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01.09.2024 15:22 Відповісти
Не дрищі!!! Діаспора в Україні дуже допомагала
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01.09.2024 15:38 Відповісти
А ви себе мабуть "біложопим" вважаєте? Позбувайтеся совково-російського виховання, адже лише московітам завжди було притаманним зневажливе ставлення до інших народів.
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01.09.2024 15:57 Відповісти
зараз любий нанкєвіч за невеликі гроші може собі зробити лазерне відбілювання жопи.
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01.09.2024 20:51 Відповісти
Песня. Если это не пересказ редактора, а прямая речь это нечто.

Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент. Источник:

Вам дуракам (Россия, Франция, США) пишут "Делайте свои ставки"
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01.09.2024 15:27 Відповісти
Деньгі деньгі давай
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01.09.2024 15:37 Відповісти
Вірно - дохле треба заморозити, а то воно буде сильно смердіти.
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01.09.2024 15:43 Відповісти
Строго по... Армения никогда не была дружественной страной и не будет.
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01.09.2024 15:50 Відповісти
Самих хитрий із армян..це микола пашинян...
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01.09.2024 16:25 Відповісти
Вірменія сама приморожена
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01.09.2024 17:13 Відповісти
Деякі продукти повторній заморозці не підлягають.
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01.09.2024 17:17 Відповісти
Вірмени вирішили вийти з ОДКБ? Тоді у Єго Плєшившества може трапитися позачергове загострення діареї.
Головно, щоб чумаданів вистачило...
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01.09.2024 18:06 Відповісти
Це означає нові домовленості зі США.
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01.09.2024 19:30 Відповісти
вірменський ніж в псіну.
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01.09.2024 20:45 Відповісти
 
 