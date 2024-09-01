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Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян

пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", и он считает такое решение достаточным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.

"Республика Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на этом этапе. Могут быть дискуссии. Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но здесь надо смотреть, у кого какие оценочные полномочия", - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что сам он уважает все точки зрения, но власть приняла такое решение. Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь тайно снабжала оружие Азербайджану, что привело к намерению Армении выйти из ОДКБ, - Politico

Что такое ОДКБ

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Напомним, ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

Автор: 

Армения (829) ОДКБ (131) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+8
Какой смысл вообще в том одкб где все решает кремлевский режим, а остальные только ему целуют ноги и одабривающе кивают головой. Ето же аналогия бывшего ссср. Которое называлось союзом республик а по факту все работали на кремлевский режим и не имели ни прав ни голоса
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01.09.2024 14:27
+4
что значтит заморозила?
нельзя быть наполовину беременными
хитрожопые армяне пытаются
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01.09.2024 14:56
+3
Не бывает народов друзей, бывают временно полезные.
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01.09.2024 15:20
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Какой смысл вообще в том одкб где все решает кремлевский режим, а остальные только ему целуют ноги и одабривающе кивают головой. Ето же аналогия бывшего ссср. Которое называлось союзом республик а по факту все работали на кремлевский режим и не имели ни прав ни голоса
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01.09.2024 14:27 Ответить
Якщо вже бульбо-бацька з-підтишка підмигує Українській армії зеленим світлом - то Писці від усіх бувших республік рашистоімперії вже на давно підкралися до кордонів безмежного в ненаситності оркостану.
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01.09.2024 17:16 Ответить
Казахам вони допомогли, а вірмени самі віддали території, хто їм господар ?
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01.09.2024 17:35 Ответить
Вєдана, ти шолє? (с)
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01.09.2024 18:11 Ответить
вчора зайшов щоб висратися
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01.09.2024 18:14 Ответить
Початок осені, у дурнуватих сезонне загострення. От її нещасну і ковбасить. Та ковбасить аж так, що створила новий акаунт, котрим паскудить цеглою на "Цензорі".
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01.09.2024 22:57 Ответить
Старе армянське прислів'я: "Корабель іде на×уй - щури зістрибують".
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01.09.2024 14:28 Ответить
НУУУ..Можешь разморозить... проснешься в Бакы!)))
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01.09.2024 14:44 Ответить
@ "США нададуть Вірменії гарантії безпеки проти рф.

Між США та Вірменією на рівні високопосадовців пройшли інтенсивні консультації, пише азербайджанський ТГ-канал Caliber. Зазначено, що США взяли на себе зобов'язання всебічно підтримати Вірменію, у разі чинення з боку РФ тиску або запровадження нею ембарго.
При цьому передбачається:
▪️ Забезпечити збройні сили Вірменії військовою технікою, обмундируванням та озброєнням. Надати органам безпеки країни технічну підтримку;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії дизельного палива та енергоносіїв, а також ядерного палива для Мецаморської АЕС;
▪️ За необхідності віддати американський супутниковий інтернет у розпорядження вірменських інтернет-провайдерів;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії пшениці та пшеничного борошна, яке країна на даний час імпортує з рф;
▪️ Якщо Вірменія зіткнеться з дефіцитом валюти через можливі санкції з боку рф, Вашингтон має його покрити.

Зазначається, що натомість Вірменія виведе російські війська з країни та вийде з ОДКБ та ЄАЕС. Прем'єр Вірменії не візьме участі у черговому засіданні ОДКБ

Між тим начальник Генштабу ЗС Вірменії зустрівся з керівництвом Європейського командування ЗС США.".
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01.09.2024 14:48 Ответить
+++++
Сайгон, курды, Афганистан, и Украина подтверждают.
Слово - камень. Так оно и будет
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01.09.2024 15:18 Ответить
Всі Ваші приклади - не "в касу", бо по темі йдеться про геополітичне протистояння США з рашистською пітьмою. А не про пряму участь США у партизанських війнах.
До речі, Афган-80-х - хороший приклад зворотнього Вашому прогнозу.
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01.09.2024 16:24 Ответить
Грузия, Азербайджан, Иран и Турция.
Где пройдет канал поставки оружия и радиоактивного топлива?
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01.09.2024 15:22 Ответить
Запросіть в Будапешт! Там вийте потужний Меморандум
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01.09.2024 15:39 Ответить
что значтит заморозила?
нельзя быть наполовину беременными
хитрожопые армяне пытаются
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01.09.2024 14:56 Ответить
Так армяни ж...
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01.09.2024 15:00 Ответить
отож 🤣🤣🤣
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01.09.2024 15:02 Ответить
****о мечтает избавиться от них, чтобы слиться в экстазе с такими же диктаторами как Эрдоган и Алиев. А армяне еще во время своей революции выбрали ЕС и Запад.
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01.09.2024 15:26 Ответить
армяне и Запад - вещи несовместимие
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01.09.2024 17:14 Ответить
Почему армяне недостойны Запада? Я читаю их комментарии. Они тоже ненавидят кацапов.
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01.09.2024 17:25 Ответить
АЗЕРБАЙДЖАН ТЕЖ БУВ ДО ЧАСУ ДРУЖНИМ НАЧЕБТО ДЛЯ НАС НАРОДОМ. ВСІ ВОНИ ЧОРНОЖОПІ ТАКІ.
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01.09.2024 15:12 Ответить
Не бывает народов друзей, бывают временно полезные.
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01.09.2024 15:20 Ответить
Палишся, зайвохромосомне.
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01.09.2024 18:08 Ответить
Жодного поляка, бельгійця, англійця в Україні при владі нема...
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01.09.2024 15:22 Ответить
Не дрищі!!! Діаспора в Україні дуже допомагала
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01.09.2024 15:38 Ответить
А ви себе мабуть "біложопим" вважаєте? Позбувайтеся совково-російського виховання, адже лише московітам завжди було притаманним зневажливе ставлення до інших народів.
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01.09.2024 15:57 Ответить
зараз любий нанкєвіч за невеликі гроші може собі зробити лазерне відбілювання жопи.
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01.09.2024 20:51 Ответить
Песня. Если это не пересказ редактора, а прямая речь это нечто.

Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент. Источник:

Вам дуракам (Россия, Франция, США) пишут "Делайте свои ставки"
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01.09.2024 15:27 Ответить
Деньгі деньгі давай
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01.09.2024 15:37 Ответить
Вірно - дохле треба заморозити, а то воно буде сильно смердіти.
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01.09.2024 15:43 Ответить
Строго по... Армения никогда не была дружественной страной и не будет.
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01.09.2024 15:50 Ответить
Самих хитрий із армян..це микола пашинян...
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01.09.2024 16:25 Ответить
Вірменія сама приморожена
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01.09.2024 17:13 Ответить
Деякі продукти повторній заморозці не підлягають.
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01.09.2024 17:17 Ответить
Вірмени вирішили вийти з ОДКБ? Тоді у Єго Плєшившества може трапитися позачергове загострення діареї.
Головно, щоб чумаданів вистачило...
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01.09.2024 18:06 Ответить
Це означає нові домовленості зі США.
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01.09.2024 19:30 Ответить
вірменський ніж в псіну.
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01.09.2024 20:45 Ответить
 
 