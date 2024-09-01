Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", и он считает такое решение достаточным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.
"Республика Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на этом этапе. Могут быть дискуссии. Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но здесь надо смотреть, у кого какие оценочные полномочия", - сказал Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что сам он уважает все точки зрения, но власть приняла такое решение. Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент.
Что такое ОДКБ
ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.
Напомним, ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.
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Між США та Вірменією на рівні високопосадовців пройшли інтенсивні консультації, пише азербайджанський ТГ-канал Caliber. Зазначено, що США взяли на себе зобов'язання всебічно підтримати Вірменію, у разі чинення з боку РФ тиску або запровадження нею ембарго.
При цьому передбачається:
▪️ Забезпечити збройні сили Вірменії військовою технікою, обмундируванням та озброєнням. Надати органам безпеки країни технічну підтримку;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії дизельного палива та енергоносіїв, а також ядерного палива для Мецаморської АЕС;
▪️ За необхідності віддати американський супутниковий інтернет у розпорядження вірменських інтернет-провайдерів;
▪️ Забезпечити постачання до Вірменії пшениці та пшеничного борошна, яке країна на даний час імпортує з рф;
▪️ Якщо Вірменія зіткнеться з дефіцитом валюти через можливі санкції з боку рф, Вашингтон має його покрити.
Зазначається, що натомість Вірменія виведе російські війська з країни та вийде з ОДКБ та ЄАЕС. Прем'єр Вірменії не візьме участі у черговому засіданні ОДКБ
Між тим начальник Генштабу ЗС Вірменії зустрівся з керівництвом Європейського командування ЗС США.".
Сайгон, курды, Афганистан, и Украина подтверждают.
Слово - камень. Так оно и будет
До речі, Афган-80-х - хороший приклад зворотнього Вашому прогнозу.
Где пройдет канал поставки оружия и радиоактивного топлива?
нельзя быть наполовину беременными
хитрожопые армяне пытаются
Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент. Источник:
Вам дуракам (Россия, Франция, США) пишут "Делайте свои ставки"
Головно, щоб чумаданів вистачило...