Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях", и он считает такое решение достаточным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armenpress.

"Республика Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Мы считаем это решение достаточным на этом этапе. Могут быть дискуссии. Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но здесь надо смотреть, у кого какие оценочные полномочия", - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что сам он уважает все точки зрения, но власть приняла такое решение. Сейчас Армения не видит необходимости принимать еще одно решение, но это не означает, что она не увидит необходимости принять еще одно решение в следующий момент.

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Что такое ОДКБ

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) - это военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация была создана 15 мая 1992 года. Российские власти пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Напомним, ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.