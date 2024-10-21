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Оккупанты жалуются на своего комбата, планирующего их "обнулить": "Прошу разобраться с этим п#даром с позывным Атлас". ВИДЕО

Оккупанты из 19-го танкового полка 25-й армии записали видеообращение, в котором просят "контрразведку и вышестоящие структуры" разобраться с комбатом Сергеем Радченко, позывной - Атлас, который умышленно начал "обнулять" личный состав подчиненного подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, распространенной в соцсетях, оккупанты отмечают, что таким образом командир планирует отомстить тем, кто отказывался выполнять "их тупые, необдуманные, пьяные приказы".

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Автор: 

армия РФ (19674) Харьковщина (5577) русский мир (625)


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Топ комментарии
+13
Дурень не здогадується, що їх комбат- малорос на прізвище Радченко обнуляє його та інших 3,14дорів по плану т.з. сво. Бо куди дівати потім мільон таких неадекватів
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21.10.2024 16:11 Ответить
+11
"На Украине на нас напали хахли. Ми обороняємся, как можем. Вместо Радченка пришлите другого 3.14**раса. Пусть нас обнуляет другой 3.14**рас".
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21.10.2024 16:27 Ответить
+10
Тю, так хіба важко його виховати?
В яблуневому саду.Коли він посцять вийде.
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21.10.2024 16:10 Ответить
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Тю, так хіба важко його виховати?
В яблуневому саду.Коли він посцять вийде.
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21.10.2024 16:10 Ответить
навіщо, він віддіє їм правильні накази, чим тупіші накази, тим швидше і простіше їх обнулять.
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21.10.2024 18:16 Ответить
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21.10.2024 16:10 Ответить
Дурень не здогадується, що їх комбат- малорос на прізвище Радченко обнуляє його та інших 3,14дорів по плану т.з. сво. Бо куди дівати потім мільон таких неадекватів
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21.10.2024 16:11 Ответить
Радченко наш агент. Тато його з Дрогобича
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21.10.2024 16:13 Ответить
Як це можливо в армії, що не керується клованом?
Вражєскоє ІПсО!
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21.10.2024 16:13 Ответить
рад-чен-ко ! вболіваєм за радченко
( колись так охлобистін кричав за зєлю )
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21.10.2024 16:13 Ответить
Про яких п!дарів кажуть п!дари, п!дари тільки вони!!!
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21.10.2024 16:17 Ответить
"На Украине на нас напали хахли. Ми обороняємся, как можем. Вместо Радченка пришлите другого 3.14**раса. Пусть нас обнуляет другой 3.14**рас".
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21.10.2024 16:27 Ответить
Tam kavota uzhe benzapiloi uzhe abrabativaet .....🤣
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21.10.2024 17:23 Ответить
Snachala takoi bravii , a pod kanec savsem snik , naverna durman nachal vihadit .
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21.10.2024 17:27 Ответить
Истерика Пригожина , новый сезон...
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21.10.2024 17:31 Ответить
Сергею Радченко - респект и уважуха. Не астанавливайтесь! (цитирую неоклассиков). Нам этот биомусор не нужен, китайцам тоже. На все заводы , которые выкупили в россии китайцы, они привозят свою рабочую силу. То есть китайцы понимают, что им лучше построить общежитие и поселить туда китайцев, чем нанимать русское быдло, которое только бухает, и пытается качать права.
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21.10.2024 22:49 Ответить
Молодець Радченко обнуляє кацапів. Китайці ставлять лайк !
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22.10.2024 09:03 Ответить
 
 