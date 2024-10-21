Оккупанты жалуются на своего комбата, планирующего их "обнулить": "Прошу разобраться с этим п#даром с позывным Атлас". ВИДЕО

Оккупанты из 19-го танкового полка 25-й армии записали видеообращение, в котором просят "контрразведку и вышестоящие структуры" разобраться с комбатом Сергеем Радченко, позывной - Атлас, который умышленно начал "обнулять" личный состав подчиненного подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, распространенной в соцсетях, оккупанты отмечают, что таким образом командир планирует отомстить тем, кто отказывался выполнять "их тупые, необдуманные, пьяные приказы".

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